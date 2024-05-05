https://ria.ru/20240505/kontsert-1944030121.html

На выставке "Россия" прошел концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя

На выставке "Россия" прошел концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя - РИА Новости, 05.05.2024

На выставке "Россия" прошел концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя

Пасхальный концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя прошел в воскресенье в Павильоне № 75 на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве,... РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T23:07

2024-05-05T23:07

2024-05-05T23:10

москва

сергей рахманинов

петр чайковский

пасха

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пасхальный концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя прошел в воскресенье в Павильоне № 75 на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба выставки. "Пятого мая на Международной выставке-форуме "Россия" посетители встретили праздник Светлой Пасхи. Главным событием стал прошедший в Павильоне № 75 Пасхальный концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя под руководством Ильи Толкачева "Песнопения святой Пасхи", - сообщила пресс-служба выставки. В рамках пасхального концерта прозвучали произведения Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. "Хор Храма Христа Спасителя — действующий хор, который сегодня пел всю ночь в пасхальную службу. Вы слышите его каждый раз, когда смотрите трансляции из Храма. И сейчас в пасхальный день мы специально приехали на выставку, чтобы рассказать эту радость людям, которые пришли сегодня сюда. Будем благовествовать в Воскресенье Христово", - сказал теолог, историк, ведущий концертной программы Сергей Цыбульский, его слова приводит пресс-служба. В воскресенье на выставке в зоне "Универмаг" павильона "Регионы России" в течение всего дня проходила Пасхальная ярмарка. Посетители могли приобрести иконы, нарядные скатерти, сувенирные керамические яйца, куличи и пасхальные пряники, расписные матрешки и игрушки, дизайнерские платки и кухонные сервизы. Кроме того, российские регионы угощали гостей пасхальными традиционными блюдами в "Доме Российской кухни". "Вечером для гостей Павильона № 75 состоится музыкальное выступление "Москва духовная". В зале А в пространстве города Москвы посетители услышат программу душевных песен для праздничного вечера в Пасхальное воскресенье от ведущего творческого коллектива города Москвы", - говорится в сообщении. Воскресение Христово в Русской церкви в этом году встречают 5 мая. Накануне по традиции в храмах освящают куличи, яйца и другую пасхальную снедь, которую верующие могут вкусить после ночной пасхальной литургии.

https://ria.ru/20240505/khod-1944007597.html

https://ria.ru/20240505/paskha-1943945636.html

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москва, сергей рахманинов, петр чайковский, пасха