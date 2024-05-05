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На выставке "Россия" прошел концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя - РИА Новости, 05.05.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
23:07 05.05.2024 (обновлено: 23:10 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/kontsert-1944030121.html
На выставке "Россия" прошел концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя
На выставке "Россия" прошел концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя - РИА Новости, 05.05.2024
На выставке "Россия" прошел концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя
Пасхальный концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя прошел в воскресенье в Павильоне № 75 на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве,... РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T23:07
2024-05-05T23:10
москва
сергей рахманинов
петр чайковский
пасха
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пасхальный концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя прошел в воскресенье в Павильоне № 75 на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба выставки. "Пятого мая на Международной выставке-форуме "Россия" посетители встретили праздник Светлой Пасхи. Главным событием стал прошедший в Павильоне № 75 Пасхальный концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя под руководством Ильи Толкачева "Песнопения святой Пасхи", - сообщила пресс-служба выставки. В рамках пасхального концерта прозвучали произведения Сергея Рахманинова и Петра Чайковского. "Хор Храма Христа Спасителя — действующий хор, который сегодня пел всю ночь в пасхальную службу. Вы слышите его каждый раз, когда смотрите трансляции из Храма. И сейчас в пасхальный день мы специально приехали на выставку, чтобы рассказать эту радость людям, которые пришли сегодня сюда. Будем благовествовать в Воскресенье Христово", - сказал теолог, историк, ведущий концертной программы Сергей Цыбульский, его слова приводит пресс-служба. В воскресенье на выставке в зоне "Универмаг" павильона "Регионы России" в течение всего дня проходила Пасхальная ярмарка. Посетители могли приобрести иконы, нарядные скатерти, сувенирные керамические яйца, куличи и пасхальные пряники, расписные матрешки и игрушки, дизайнерские платки и кухонные сервизы. Кроме того, российские регионы угощали гостей пасхальными традиционными блюдами в "Доме Российской кухни". "Вечером для гостей Павильона № 75 состоится музыкальное выступление "Москва духовная". В зале А в пространстве города Москвы посетители услышат программу душевных песен для праздничного вечера в Пасхальное воскресенье от ведущего творческого коллектива города Москвы", - говорится в сообщении. Воскресение Христово в Русской церкви в этом году встречают 5 мая. Накануне по традиции в храмах освящают куличи, яйца и другую пасхальную снедь, которую верующие могут вкусить после ночной пасхальной литургии.
https://ria.ru/20240505/khod-1944007597.html
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РИА Новости
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москва, сергей рахманинов, петр чайковский, пасха
Москва, Сергей Рахманинов, Петр Чайковский, Пасха, Выставка-форум "Россия"
На выставке "Россия" прошел концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя

На выставке "Россия" прошел концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВДНХ
ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пасхальный концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя прошел в воскресенье в Павильоне № 75 на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба выставки.
«
"Пятого мая на Международной выставке-форуме "Россия" посетители встретили праздник Светлой Пасхи. Главным событием стал прошедший в Павильоне № 75 Пасхальный концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя под руководством Ильи Толкачева "Песнопения святой Пасхи", - сообщила пресс-служба выставки.
Празднование Пасхи в России
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. В 2024 году православная Пасха приходится на 5 мая.

Ночное Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя

Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. В 2024 году православная Пасха приходится на 5 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 11
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Пасхальное богослужение начинается около 23 часов с пасхальной полунощницы - короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма. После него начинается торжественная служба.

Празднование Пасхи в России

Пасхальное богослужение начинается около 23 часов с пасхальной полунощницы - короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма. После него начинается торжественная служба.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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2 из 11
© POOL | Перейти в медиабанк

Богослужение на Пасху в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершил крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Ночное Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя

Богослужение на Пасху в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершил крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

© POOL
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3 из 11
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В субботу вечером в Москву к пасхальному богослужению доставили благодатный огонь.

Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково -3

В субботу вечером в Москву к пасхальному богослужению доставили благодатный огонь.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 11
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".

Празднование Пасхи в России

Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 11
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В одном из главных храмов Мариуполя — Свято-Николаевском кафедральном соборе — праздничное богослужение посетили более тысячи человек.

Празднование Пасхи в России

В одном из главных храмов Мариуполя — Свято-Николаевском кафедральном соборе — праздничное богослужение посетили более тысячи человек.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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6 из 11
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Ночные пасхальные богослужения прошли в прифронтовых районах Херсонской области, верующие пришли помолиться о победе.

Празднование Пасхи в России

Ночные пасхальные богослужения прошли в прифронтовых районах Херсонской области, верующие пришли помолиться о победе.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 11
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Луганске люди приходили в храмы освятить куличи, помолиться за мир, воинов на фронте и Россию.

Празднование Пасхи в России

В Луганске люди приходили в храмы освятить куличи, помолиться за мир, воинов на фронте и Россию.

© РИА Новости / РИА Новости
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8 из 11
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

"Ныне Церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира", — сказал патриарх Кирилл в пасхальном видеообращении.

Празднование Пасхи в России

"Ныне Церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира", — сказал патриарх Кирилл в пасхальном видеообращении.

© РИА Новости / Виталий Невар
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9 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Патриарх отметил, что для православных верующих на Пасху источником радости уже много веков остается победа Господа над смертью и злом, "а также убежденность в том, что благодаря его Воскресению каждый верующий человек имеет надежду на спасение и вечную жизнь".

Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске

Патриарх отметил, что для православных верующих на Пасху источником радости уже много веков остается победа Господа над смертью и злом, "а также убежденность в том, что благодаря его Воскресению каждый верующий человек имеет надежду на спасение и вечную жизнь".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 11
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

"Пусть светлая пасхальная радость наполняет наши сердца любовью и благодарностью к победителю смерти Христу, пробуждая добрые чувства и вдохновляя нас на созидательные труды, способные изменить нашу жизнь к лучшему. С праздником всех вас, мои дорогие, с Пасхой Господней!" — заключил предстоятель Русской церкви.

Празднование Пасхи в России

"Пусть светлая пасхальная радость наполняет наши сердца любовью и благодарностью к победителю смерти Христу, пробуждая добрые чувства и вдохновляя нас на созидательные труды, способные изменить нашу жизнь к лучшему. С праздником всех вас, мои дорогие, с Пасхой Господней!" — заключил предстоятель Русской церкви.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
11 из 11

Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. В 2024 году православная Пасха приходится на 5 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 11

Пасхальное богослужение начинается около 23 часов с пасхальной полунощницы - короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма. После него начинается торжественная служба.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
2 из 11

Богослужение на Пасху в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершил крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

© POOL
Перейти в медиабанк
3 из 11

В субботу вечером в Москву к пасхальному богослужению доставили благодатный огонь.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 11

Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
5 из 11

В одном из главных храмов Мариуполя — Свято-Николаевском кафедральном соборе — праздничное богослужение посетили более тысячи человек.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
6 из 11

Ночные пасхальные богослужения прошли в прифронтовых районах Херсонской области, верующие пришли помолиться о победе.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
7 из 11

В Луганске люди приходили в храмы освятить куличи, помолиться за мир, воинов на фронте и Россию.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 11

"Ныне Церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира", — сказал патриарх Кирилл в пасхальном видеообращении.

© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в медиабанк
9 из 11

Патриарх отметил, что для православных верующих на Пасху источником радости уже много веков остается победа Господа над смертью и злом, "а также убежденность в том, что благодаря его Воскресению каждый верующий человек имеет надежду на спасение и вечную жизнь".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
10 из 11

"Пусть светлая пасхальная радость наполняет наши сердца любовью и благодарностью к победителю смерти Христу, пробуждая добрые чувства и вдохновляя нас на созидательные труды, способные изменить нашу жизнь к лучшему. С праздником всех вас, мои дорогие, с Пасхой Господней!" — заключил предстоятель Русской церкви.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
11 из 11
В рамках пасхального концерта прозвучали произведения Сергея Рахманинова и Петра Чайковского.
«
"Хор Храма Христа Спасителя — действующий хор, который сегодня пел всю ночь в пасхальную службу. Вы слышите его каждый раз, когда смотрите трансляции из Храма. И сейчас в пасхальный день мы специально приехали на выставку, чтобы рассказать эту радость людям, которые пришли сегодня сюда. Будем благовествовать в Воскресенье Христово", - сказал теолог, историк, ведущий концертной программы Сергей Цыбульский, его слова приводит пресс-служба.
В воскресенье на выставке в зоне "Универмаг" павильона "Регионы России" в течение всего дня проходила Пасхальная ярмарка. Посетители могли приобрести иконы, нарядные скатерти, сувенирные керамические яйца, куличи и пасхальные пряники, расписные матрешки и игрушки, дизайнерские платки и кухонные сервизы.
Кроме того, российские регионы угощали гостей пасхальными традиционными блюдами в "Доме Российской кухни".
Патриарх Кирилл - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Патриарх Кирилл объявил о начале всероссийского крестного хода
Вчера, 18:46
"Вечером для гостей Павильона № 75 состоится музыкальное выступление "Москва духовная". В зале А в пространстве города Москвы посетители услышат программу душевных песен для праздничного вечера в Пасхальное воскресенье от ведущего творческого коллектива города Москвы", - говорится в сообщении.
Воскресение Христово в Русской церкви в этом году встречают 5 мая. Накануне по традиции в храмах освящают куличи, яйца и другую пасхальную снедь, которую верующие могут вкусить после ночной пасхальной литургии.
Прихожане в храме Христа Спасителя перед началом пасхального богослужения - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Митрополит Антоний рассказал о значении Пасхи
Вчера, 09:53
 
Выставка-форум "Россия"МоскваСергей РахманиновПетр ЧайковскийПасха
 
 
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