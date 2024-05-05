На выставке "Россия" прошел концерт Патриаршего хора Храма Христа Спасителя
Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. В 2024 году православная Пасха приходится на 5 мая.
Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. В 2024 году православная Пасха приходится на 5 мая.
Пасхальное богослужение начинается около 23 часов с пасхальной полунощницы - короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма. После него начинается торжественная служба.
Пасхальное богослужение начинается около 23 часов с пасхальной полунощницы - короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма. После него начинается торжественная служба.
Богослужение на Пасху в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершил крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.
Богослужение на Пасху в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершил крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.
В субботу вечером в Москву к пасхальному богослужению доставили благодатный огонь.
В субботу вечером в Москву к пасхальному богослужению доставили благодатный огонь.
Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".
Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".
В одном из главных храмов Мариуполя — Свято-Николаевском кафедральном соборе — праздничное богослужение посетили более тысячи человек.
В одном из главных храмов Мариуполя — Свято-Николаевском кафедральном соборе — праздничное богослужение посетили более тысячи человек.
Ночные пасхальные богослужения прошли в прифронтовых районах Херсонской области, верующие пришли помолиться о победе.
Ночные пасхальные богослужения прошли в прифронтовых районах Херсонской области, верующие пришли помолиться о победе.
В Луганске люди приходили в храмы освятить куличи, помолиться за мир, воинов на фронте и Россию.
В Луганске люди приходили в храмы освятить куличи, помолиться за мир, воинов на фронте и Россию.
"Ныне Церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира", — сказал патриарх Кирилл в пасхальном видеообращении.
"Ныне Церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира", — сказал патриарх Кирилл в пасхальном видеообращении.
Патриарх отметил, что для православных верующих на Пасху источником радости уже много веков остается победа Господа над смертью и злом, "а также убежденность в том, что благодаря его Воскресению каждый верующий человек имеет надежду на спасение и вечную жизнь".
Патриарх отметил, что для православных верующих на Пасху источником радости уже много веков остается победа Господа над смертью и злом, "а также убежденность в том, что благодаря его Воскресению каждый верующий человек имеет надежду на спасение и вечную жизнь".
"Пусть светлая пасхальная радость наполняет наши сердца любовью и благодарностью к победителю смерти Христу, пробуждая добрые чувства и вдохновляя нас на созидательные труды, способные изменить нашу жизнь к лучшему. С праздником всех вас, мои дорогие, с Пасхой Господней!" — заключил предстоятель Русской церкви.
"Пусть светлая пасхальная радость наполняет наши сердца любовью и благодарностью к победителю смерти Христу, пробуждая добрые чувства и вдохновляя нас на созидательные труды, способные изменить нашу жизнь к лучшему. С праздником всех вас, мои дорогие, с Пасхой Господней!" — заключил предстоятель Русской церкви.
Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. В 2024 году православная Пасха приходится на 5 мая.
Пасхальное богослужение начинается около 23 часов с пасхальной полунощницы - короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма. После него начинается торжественная служба.
Богослужение на Пасху в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершил крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.
В субботу вечером в Москву к пасхальному богослужению доставили благодатный огонь.
Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".
В одном из главных храмов Мариуполя — Свято-Николаевском кафедральном соборе — праздничное богослужение посетили более тысячи человек.
Ночные пасхальные богослужения прошли в прифронтовых районах Херсонской области, верующие пришли помолиться о победе.
В Луганске люди приходили в храмы освятить куличи, помолиться за мир, воинов на фронте и Россию.
"Ныне Церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира", — сказал патриарх Кирилл в пасхальном видеообращении.
Патриарх отметил, что для православных верующих на Пасху источником радости уже много веков остается победа Господа над смертью и злом, "а также убежденность в том, что благодаря его Воскресению каждый верующий человек имеет надежду на спасение и вечную жизнь".
"Пусть светлая пасхальная радость наполняет наши сердца любовью и благодарностью к победителю смерти Христу, пробуждая добрые чувства и вдохновляя нас на созидательные труды, способные изменить нашу жизнь к лучшему. С праздником всех вас, мои дорогие, с Пасхой Господней!" — заключил предстоятель Русской церкви.