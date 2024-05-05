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Празднование Пасхи в России - РИА Новости, 05.05.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:34 05.05.2024
https://ria.ru/20240505/paskha-1943972608.html
Празднование Пасхи в России
Празднование Пасхи в России - РИА Новости, 05.05.2024
Празднование Пасхи в России
Россияне по всей стране отмечают Пасху. Кадры с богослужений — в фотоленте ria.ru >>
2024-05-05T14:34
2024-05-05T14:34
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религия
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фото, фото, россия, москва, мариуполь, пасха, религия, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Фото, Религия, Россия, Москва, Мариуполь, Пасха, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)

Празднование Пасхи в России

Читать ria.ru в
Россияне по всей стране отмечают Пасху. Кадры с богослужений — в фотоленте ria.ru >>
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. В 2024 году православная Пасха приходится на 5 мая.

Ночное Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя

Светлое Христово Воскресение – Пасха – главный праздник православных христиан. В 2024 году православная Пасха приходится на 5 мая.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Пасхальное богослужение начинается около 23 часов с пасхальной полунощницы - короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма. После него начинается торжественная служба.

Празднование Пасхи в России

Пасхальное богослужение начинается около 23 часов с пасхальной полунощницы - короткой службы, после которой духовенство и миряне совершают крестный ход вокруг храма. После него начинается торжественная служба.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© POOL | Перейти в медиабанк

Богослужение на Пасху в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершил крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Ночное Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя

Богослужение на Пасху в храме Христа Спасителя возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он совершил крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию.

© POOL
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

В субботу вечером в Москву к пасхальному богослужению доставили благодатный огонь.

Встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково -3

В субботу вечером в Москву к пасхальному богослужению доставили благодатный огонь.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".

Празднование Пасхи в России

Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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5 из 11
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

В одном из главных храмов Мариуполя — Свято-Николаевском кафедральном соборе — праздничное богослужение посетили более тысячи человек.

Празднование Пасхи в России

В одном из главных храмов Мариуполя — Свято-Николаевском кафедральном соборе — праздничное богослужение посетили более тысячи человек.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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6 из 11
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Ночные пасхальные богослужения прошли в прифронтовых районах Херсонской области, верующие пришли помолиться о победе.

Празднование Пасхи в России

Ночные пасхальные богослужения прошли в прифронтовых районах Херсонской области, верующие пришли помолиться о победе.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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7 из 11
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Луганске люди приходили в храмы освятить куличи, помолиться за мир, воинов на фронте и Россию.

Празднование Пасхи в России

В Луганске люди приходили в храмы освятить куличи, помолиться за мир, воинов на фронте и Россию.

© РИА Новости / РИА Новости
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8 из 11
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанк

"Ныне Церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира", — сказал патриарх Кирилл в пасхальном видеообращении.

Празднование Пасхи в России

"Ныне Церковь молитвенно обращается к воскресшему Господу и просит его о даровании победы света над тьмою и правды над ложью, о преодолении греховных разделений и вражды, о воцарении прочного и справедливого мира", — сказал патриарх Кирилл в пасхальном видеообращении.

© РИА Новости / Виталий Невар
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Патриарх отметил, что для православных верующих на Пасху источником радости уже много веков остается победа Господа над смертью и злом, "а также убежденность в том, что благодаря его Воскресению каждый верующий человек имеет надежду на спасение и вечную жизнь".

Верующие на праздничном пасхальном богослужении в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске

Патриарх отметил, что для православных верующих на Пасху источником радости уже много веков остается победа Господа над смертью и злом, "а также убежденность в том, что благодаря его Воскресению каждый верующий человек имеет надежду на спасение и вечную жизнь".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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10 из 11
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

"Пусть светлая пасхальная радость наполняет наши сердца любовью и благодарностью к победителю смерти Христу, пробуждая добрые чувства и вдохновляя нас на созидательные труды, способные изменить нашу жизнь к лучшему. С праздником всех вас, мои дорогие, с Пасхой Господней!" — заключил предстоятель Русской церкви.

Празднование Пасхи в России

"Пусть светлая пасхальная радость наполняет наши сердца любовью и благодарностью к победителю смерти Христу, пробуждая добрые чувства и вдохновляя нас на созидательные труды, способные изменить нашу жизнь к лучшему. С праздником всех вас, мои дорогие, с Пасхой Господней!" — заключил предстоятель Русской церкви.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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