https://ria.ru/20240505/kaspiy-1943654817.html

Отдых на Каспийском море: маршруты, пляжи и цены

Отдых на Каспийском море: маршруты, пляжи и цены - РИА Новости, 05.05.2024

Отдых на Каспийском море: маршруты, пляжи и цены

Путешествия в Дагестан все популярнее. Туристов привлекают низкие по сравнению с черноморскими курортами цены, обилие свежих вкусных овощей и фруктов, памятники РИА Новости, 05.05.2024

2024-05-05T08:00

2024-05-05T08:00

2024-05-05T08:08

туризм

отдых на море

дербент

махачкала

каспийск

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Путешествия в Дагестан все популярнее. Туристов привлекают низкие по сравнению с черноморскими курортами цены, обилие свежих вкусных овощей и фруктов, памятники архитектуры и, конечно, гостеприимство местных жителей. Куда отправиться, чтобы искупаться в Каспийском море, и сколько это стоит — в материале РИА Новости.Самое близкое море"Каспийское море для тех, кто проживает в европейской части России, на Урале, в Сибири, — самое близкое. Еще можно прилететь на казахстанский курорт Актау, причем без загранпаспорта, — отмечают в пресс-службе Fun&Sun. — Дорога короткая, климат мягкий, цены привлекательные".Путешественники все чаще выбирают отдых в республиках Северного Кавказа, в частности — в Дагестане.У "Слетать.ру" спрос за год увеличился в 2,2 раза. Представители национального туроператора "Алеан" говорят, что бронирование соответствует уровню 2023-го, но, например, санаторий "Каспий" уже на "стопе" на июль.Дербент, Махачкала, КаспийскСамый востребованный у туристов дагестанский город — Дербент. Останавливаются также в Махачкале, Каспийске, Избербаше, рассказали в Fun&Sun.Популярные пляжные гостиницы — "Азимут Каспийск", "Океан", спа-отель "Роял", "Джумейра Избербаш", "Марва", "Калипсо", перечисляют в "Алеане".На курорте Актау в Казахстане немного отелей, в основном отдыхающие предпочитают Rixos Water World Aktau — Theme Park Free Access. Он за городом, и там "все включено".Особенности отдыхаБольших туркомплексов, в отличие от Черноморского побережья, на Каспии нет. Но постоянно открываются новые отели на 20-30 номеров, уточнили в "Алеане"."Все включено" — тоже редкость. Обычно — только завтрак.Сезон короткий: комфортной для купания вода становится в середине июня, к середине лета прогревается до плюс 25, а к концу сентября остывает до 20. В октябре цены снижаются на 20-25 процентов. "Часть отелей закрываются до следующего сезона, загруженность остальных обеспечивают экскурсанты", — поясняют в "Алеане".Часто туристы совмещают отпуск у моря с осмотром достопримечательностей. Например, останавливаются в прибрежной гостинице в Каспийске и покупают несколько экскурсий по региону, добавляют в Fun&Sun.Большинство населения Дагестана — мусульмане, поэтому туроператоры рекомендуют гостям одеваться скромнее и вести себя сдержаннее.Выбрать пляжНа Каспийском море пляжи в основном песчаные. В Дербенте — городской песчано-ракушечный "Бриз" с лежаками, есть кафе, спортплощадка, летняя эстрада, пункт проката велосипедов и спортинвентаря, кабинки для переодевания, душ. Туалеты — платные в кафе и магазинах на набережной, говорят в Fun&Sun.В Махачкале вдоль берега проходит железная дорога, туристы пользуются подземными переходами, мостами. На Центральном пляже — пологий вход в воду, что важно, если вы с маленькими детьми. Есть шезлонги, тенты, кабинки для переодевания, туалет, медпункт и спасатели. На окраинах дагестанской столицы — "Березка" и "Джами".В Каспийске Центральный городской пляж — песчаный, с пологим входом в воду, площадкой для волейбола и футбола, кабинками для переодевания, но туалеты — в кафе на набережной. В "Лагуне" — песок с ракушечником, кабинки для переодевания, есть туалет, кафе, магазины. Можно арендовать лежаки и зонтики.Избербаш предлагает спокойный отдых на песчаных пляжах. Главный городской — широкий, с кабинками для переодевания, туалетом. Есть прокат шезлонгов, кафе, магазины, детская площадка.Сколько стоит отдых в ДагестанеЗа год отдых на пляжных курортах Каспия подорожал минимум на десять процентов, сообщили в "Алеане". Хотя где-то — на все 25.В "Слетать.ру" добавили, что летом вдвоем неделя в "трешке" — 69 тысяч рублей, в "четверке" — от 84 тысяч. Перелет — отдельно, зато в некоторых гостиницах в эту сумму включено питание.

https://ria.ru/20240505/sochi-1942796266.html

дербент

махачкала

каспийск

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

отдых на море, дербент, махачкала, каспийск