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Отдых на Каспийском море: маршруты, пляжи и цены - РИА Новости, 05.05.2024
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Туризм
 
08:00 05.05.2024 (обновлено: 08:08 05.05.2024)
https://ria.ru/20240505/kaspiy-1943654817.html
Отдых на Каспийском море: маршруты, пляжи и цены
Отдых на Каспийском море: маршруты, пляжи и цены - РИА Новости, 05.05.2024
Отдых на Каспийском море: маршруты, пляжи и цены
Путешествия в Дагестан все популярнее. Туристов привлекают низкие по сравнению с черноморскими курортами цены, обилие свежих вкусных овощей и фруктов, памятники РИА Новости, 05.05.2024
2024-05-05T08:00
2024-05-05T08:08
туризм
отдых на море
дербент
махачкала
каспийск
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Путешествия в Дагестан все популярнее. Туристов привлекают низкие по сравнению с черноморскими курортами цены, обилие свежих вкусных овощей и фруктов, памятники архитектуры и, конечно, гостеприимство местных жителей. Куда отправиться, чтобы искупаться в Каспийском море, и сколько это стоит — в материале РИА Новости.Самое близкое море"Каспийское море для тех, кто проживает в европейской части России, на Урале, в Сибири, — самое близкое. Еще можно прилететь на казахстанский курорт Актау, причем без загранпаспорта, — отмечают в пресс-службе Fun&amp;Sun. — Дорога короткая, климат мягкий, цены привлекательные".Путешественники все чаще выбирают отдых в республиках Северного Кавказа, в частности — в Дагестане.У "Слетать.ру" спрос за год увеличился в 2,2 раза. Представители национального туроператора "Алеан" говорят, что бронирование соответствует уровню 2023-го, но, например, санаторий "Каспий" уже на "стопе" на июль.Дербент, Махачкала, КаспийскСамый востребованный у туристов дагестанский город — Дербент. Останавливаются также в Махачкале, Каспийске, Избербаше, рассказали в Fun&amp;Sun.Популярные пляжные гостиницы — "Азимут Каспийск", "Океан", спа-отель "Роял", "Джумейра Избербаш", "Марва", "Калипсо", перечисляют в "Алеане".На курорте Актау в Казахстане немного отелей, в основном отдыхающие предпочитают Rixos Water World Aktau — Theme Park Free Access. Он за городом, и там "все включено".Особенности отдыхаБольших туркомплексов, в отличие от Черноморского побережья, на Каспии нет. Но постоянно открываются новые отели на 20-30 номеров, уточнили в "Алеане"."Все включено" — тоже редкость. Обычно — только завтрак.Сезон короткий: комфортной для купания вода становится в середине июня, к середине лета прогревается до плюс 25, а к концу сентября остывает до 20. В октябре цены снижаются на 20-25 процентов. "Часть отелей закрываются до следующего сезона, загруженность остальных обеспечивают экскурсанты", — поясняют в "Алеане".Часто туристы совмещают отпуск у моря с осмотром достопримечательностей. Например, останавливаются в прибрежной гостинице в Каспийске и покупают несколько экскурсий по региону, добавляют в Fun&amp;Sun.Большинство населения Дагестана — мусульмане, поэтому туроператоры рекомендуют гостям одеваться скромнее и вести себя сдержаннее.Выбрать пляжНа Каспийском море пляжи в основном песчаные. В Дербенте — городской песчано-ракушечный "Бриз" с лежаками, есть кафе, спортплощадка, летняя эстрада, пункт проката велосипедов и спортинвентаря, кабинки для переодевания, душ. Туалеты — платные в кафе и магазинах на набережной, говорят в Fun&amp;Sun.В Махачкале вдоль берега проходит железная дорога, туристы пользуются подземными переходами, мостами. На Центральном пляже — пологий вход в воду, что важно, если вы с маленькими детьми. Есть шезлонги, тенты, кабинки для переодевания, туалет, медпункт и спасатели. На окраинах дагестанской столицы — "Березка" и "Джами".В Каспийске Центральный городской пляж — песчаный, с пологим входом в воду, площадкой для волейбола и футбола, кабинками для переодевания, но туалеты — в кафе на набережной. В "Лагуне" — песок с ракушечником, кабинки для переодевания, есть туалет, кафе, магазины. Можно арендовать лежаки и зонтики.Избербаш предлагает спокойный отдых на песчаных пляжах. Главный городской — широкий, с кабинками для переодевания, туалетом. Есть прокат шезлонгов, кафе, магазины, детская площадка.Сколько стоит отдых в ДагестанеЗа год отдых на пляжных курортах Каспия подорожал минимум на десять процентов, сообщили в "Алеане". Хотя где-то — на все 25.В "Слетать.ру" добавили, что летом вдвоем неделя в "трешке" — 69 тысяч рублей, в "четверке" — от 84 тысяч. Перелет — отдельно, зато в некоторых гостиницах в эту сумму включено питание.
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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РИА Новости
1
5
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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отдых на море, дербент, махачкала, каспийск
Туризм, Отдых на море, Дербент, Махачкала, Каспийск
Отдых на Каспийском море: маршруты, пляжи и цены

Туроператоры отмечают заметный рост интереса к курортам Каспийского моря

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкНабережная Дербента
Набережная Дербента - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Мария Селиванова. Путешествия в Дагестан все популярнее. Туристов привлекают низкие по сравнению с черноморскими курортами цены, обилие свежих вкусных овощей и фруктов, памятники архитектуры и, конечно, гостеприимство местных жителей. Куда отправиться, чтобы искупаться в Каспийском море, и сколько это стоит — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГород Дербент в Дагестане
Город Дербент в Дагестане - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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Город Дербент в Дагестане

Самое близкое море

"Каспийское море для тех, кто проживает в европейской части России, на Урале, в Сибири, — самое близкое. Еще можно прилететь на казахстанский курорт Актау, причем без загранпаспорта, — отмечают в пресс-службе Fun&Sun. — Дорога короткая, климат мягкий, цены привлекательные".
Путешественники все чаще выбирают отдых в республиках Северного Кавказа, в частности — в Дагестане.
У "Слетать.ру" спрос за год увеличился в 2,2 раза. Представители национального туроператора "Алеан" говорят, что бронирование соответствует уровню 2023-го, но, например, санаторий "Каспий" уже на "стопе" на июль.

Дербент, Махачкала, Каспийск

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Люди на набережной у городского пляжа Дербента

Люди на набережной у городского пляжа Дербента

Люди на набережной у городского пляжа Дербента

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Приморский парк и городской пляж Дербента

Приморский парк и городской пляж Дербента

Приморский парк и городской пляж Дербента

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Музей "Цитадель Нарын-кала" (часть Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника) в городе Дербенте Республики Дагестан

Музей Цитадель Нарын — кала в городе Дербент Республики Дагестан

Музей "Цитадель Нарын-кала" (часть Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника) в городе Дербенте Республики Дагестан

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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3 из 10
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Отдыхающие на берегу Каспийского моря на городском пляже в Махачкале

Отдыхающие на берегу Каспийского моря на городском пляже в Махачкале

Отдыхающие на берегу Каспийского моря на городском пляже в Махачкале

© РИА Новости / Владимир Песня
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4 из 10
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Уличные кафе на набережной в Махачкале

Уличные кафе на набережной в Махачкале

Уличные кафе на набережной в Махачкале

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 10
CC BY-SA 4.0 / Дементьева Роман / На фотографии изображено здание железнодорожного вокзала в городе Избербаш Республики Дагестан (cropped)Вокзал в городе Избербаш
Вокзал в городе Избербаш
Вокзал в городе Избербаш
CC BY-SA 4.0 / Дементьева Роман / На фотографии изображено здание железнодорожного вокзала в городе Избербаш Республики Дагестан (cropped)
6 из 10
© iStock.com / Elena OdareevaПриветственный знак на въезде в город Избербаш
Приветственный знак на въезде в город Избербаш
Приветственный знак на въезде в город Избербаш
© iStock.com / Elena Odareeva
7 из 10
CC BY-SA 4.0 / Дементьева Роман / На фотографии изображен центральный фасад здания Даргинского национального театра в городе Избербаш Республики Дагестан (cropped)

Даргинский театр в городе Избербаше

Даргинский театр в городе Избербаш

Даргинский театр в городе Избербаше

CC BY-SA 4.0 / Дементьева Роман / На фотографии изображен центральный фасад здания Даргинского национального театра в городе Избербаш Республики Дагестан (cropped)
8 из 10
CC BY-SA 4.0 / Дементьева Роман / На фотографии изображено здание Центра национальных культур в городе Избербаш Республики Дагестан (cropped)

Центр национальных культур в городе Избербаше

Центр национальных культур в городе Избербаш

Центр национальных культур в городе Избербаше

CC BY-SA 4.0 / Дементьева Роман / На фотографии изображено здание Центра национальных культур в городе Избербаш Республики Дагестан (cropped)
9 из 10
CC BY-SA 4.0 / Artemon228 / Kaspiysk (cropped)

Вид на Каспийск

Вид на город Каспийск

Вид на Каспийск

CC BY-SA 4.0 / Artemon228 / Kaspiysk (cropped)
10 из 10

Люди на набережной у городского пляжа Дербента

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 10

Приморский парк и городской пляж Дербента

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 10

Музей "Цитадель Нарын-кала" (часть Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника) в городе Дербенте Республики Дагестан

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 10

Отдыхающие на берегу Каспийского моря на городском пляже в Махачкале

© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
4 из 10

Уличные кафе на набережной в Махачкале

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 10
Вокзал в городе Избербаш
CC BY-SA 4.0 / Дементьева Роман / На фотографии изображено здание железнодорожного вокзала в городе Избербаш Республики Дагестан (cropped)
6 из 10
Приветственный знак на въезде в город Избербаш
© iStock.com / Elena Odareeva
7 из 10

Даргинский театр в городе Избербаше

CC BY-SA 4.0 / Дементьева Роман / На фотографии изображен центральный фасад здания Даргинского национального театра в городе Избербаш Республики Дагестан (cropped)
8 из 10

Центр национальных культур в городе Избербаше

CC BY-SA 4.0 / Дементьева Роман / На фотографии изображено здание Центра национальных культур в городе Избербаш Республики Дагестан (cropped)
9 из 10

Вид на Каспийск

CC BY-SA 4.0 / Artemon228 / Kaspiysk (cropped)
10 из 10
Самый востребованный у туристов дагестанский город — Дербент. Останавливаются также в Махачкале, Каспийске, Избербаше, рассказали в Fun&Sun.
Популярные пляжные гостиницы — "Азимут Каспийск", "Океан", спа-отель "Роял", "Джумейра Избербаш", "Марва", "Калипсо", перечисляют в "Алеане".
© iStock.com / Nurlan Tastanbekov Лестница на набережную в городе Актау
Лестница на набережную в городе Актау
Лестница на набережную в городе Актау
© iStock.com / Nurlan Tastanbekov
1 из 4
© iStock.com / Nurlan Tastanbekov Набережная в городе Актау
Набережная в городе Актау
Набережная в городе Актау
© iStock.com / Nurlan Tastanbekov
2 из 4
© iStock.com / Nurlan Tastanbekov Ротонда на набережной города Актау
Ротонда на набережной города Актау
Ротонда на набережной города Актау
© iStock.com / Nurlan Tastanbekov
3 из 4
© iStock.com / Nurlan Tastanbekov Мечеть "Бекет-ата" в Актау
Мечеть Бекет-ата в Актау
Мечеть "Бекет-ата" в Актау
© iStock.com / Nurlan Tastanbekov
4 из 4
Лестница на набережную в городе Актау
© iStock.com / Nurlan Tastanbekov
1 из 4
Набережная в городе Актау
© iStock.com / Nurlan Tastanbekov
2 из 4
Ротонда на набережной города Актау
© iStock.com / Nurlan Tastanbekov
3 из 4
Мечеть "Бекет-ата" в Актау
© iStock.com / Nurlan Tastanbekov
4 из 4
На курорте Актау в Казахстане немного отелей, в основном отдыхающие предпочитают Rixos Water World Aktau — Theme Park Free Access. Он за городом, и там "все включено".

Особенности отдыха

Больших туркомплексов, в отличие от Черноморского побережья, на Каспии нет. Но постоянно открываются новые отели на 20-30 номеров, уточнили в "Алеане".
"Все включено" — тоже редкость. Обычно — только завтрак.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГородской пляж Дербента
Городской пляж Дербента - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Городской пляж Дербента
Сезон короткий: комфортной для купания вода становится в середине июня, к середине лета прогревается до плюс 25, а к концу сентября остывает до 20. В октябре цены снижаются на 20-25 процентов. "Часть отелей закрываются до следующего сезона, загруженность остальных обеспечивают экскурсанты", — поясняют в "Алеане".
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанк

Памятник Сулейману Стальскому в Махачкале

Памятник Сулейману Стальскому в Махачкале

Памятник Сулейману Стальскому в Махачкале

© РИА Новости / Денис Абрамов
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1 из 5
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Крепость Нарын-кала в Дербенте

Крепость Нарын-Кала в Дербенте

Крепость Нарын-кала в Дербенте

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 5
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Музей "Цитадель Нарын- кала" (часть Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника) в Дербенте Республики Дагестан

Музей Цитадель Нарын — кала (часть “Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника”) в городе Дербент Республики Дагестан

Музей "Цитадель Нарын- кала" (часть Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника) в Дербенте Республики Дагестан

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Приморский парк и городской пляж Дербента

Приморский парк и городской пляж Дербента

Приморский парк и городской пляж Дербента

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 5
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Граффити на стенах зданий в Махачкале

Граффити на стенах зданий в Махачкале

Граффити на стенах зданий в Махачкале

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 5

Памятник Сулейману Стальскому в Махачкале

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
1 из 5

Крепость Нарын-кала в Дербенте

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 5

Музей "Цитадель Нарын- кала" (часть Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника) в Дербенте Республики Дагестан

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
3 из 5

Приморский парк и городской пляж Дербента

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 5

Граффити на стенах зданий в Махачкале

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 5
Часто туристы совмещают отпуск у моря с осмотром достопримечательностей. Например, останавливаются в прибрежной гостинице в Каспийске и покупают несколько экскурсий по региону, добавляют в Fun&Sun.
Большинство населения Дагестана — мусульмане, поэтому туроператоры рекомендуют гостям одеваться скромнее и вести себя сдержаннее.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЦентральная Джума-мечеть в Махачкале
Центральная Джума-мечеть в Махачкале - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Центральная Джума-мечеть в Махачкале

Выбрать пляж

На Каспийском море пляжи в основном песчаные. В Дербенте — городской песчано-ракушечный "Бриз" с лежаками, есть кафе, спортплощадка, летняя эстрада, пункт проката велосипедов и спортинвентаря, кабинки для переодевания, душ. Туалеты — платные в кафе и магазинах на набережной, говорят в Fun&Sun.
В Махачкале вдоль берега проходит железная дорога, туристы пользуются подземными переходами, мостами. На Центральном пляже — пологий вход в воду, что важно, если вы с маленькими детьми. Есть шезлонги, тенты, кабинки для переодевания, туалет, медпункт и спасатели. На окраинах дагестанской столицы — "Березка" и "Джами".
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЖенщина разговаривает по телефону на берегу Каспийского моря в Махачкале
Женщина разговаривает по телефону на берегу Каспийского моря в Махачкале - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Женщина разговаривает по телефону на берегу Каспийского моря в Махачкале
В Каспийске Центральный городской пляж — песчаный, с пологим входом в воду, площадкой для волейбола и футбола, кабинками для переодевания, но туалеты — в кафе на набережной. В "Лагуне" — песок с ракушечником, кабинки для переодевания, есть туалет, кафе, магазины. Можно арендовать лежаки и зонтики.
© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкИсторический парк "Россия — моя история" в Махачкале
Исторический парк Россия - моя история в Махачкале - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Исторический парк "Россия — моя история" в Махачкале
Избербаш предлагает спокойный отдых на песчаных пляжах. Главный городской — широкий, с кабинками для переодевания, туалетом. Есть прокат шезлонгов, кафе, магазины, детская площадка.

Сколько стоит отдых в Дагестане

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТуристы в Магалах (старых районах) Дербента
Туристы в Магалах (старых районах) Дербента - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Туристы в Магалах (старых районах) Дербента
За год отдых на пляжных курортах Каспия подорожал минимум на десять процентов, сообщили в "Алеане". Хотя где-то — на все 25.
В "Слетать.ру" добавили, что летом вдвоем неделя в "трешке" — 69 тысяч рублей, в "четверке" — от 84 тысяч. Перелет — отдельно, зато в некоторых гостиницах в эту сумму включено питание.
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
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10:10
 
ТуризмОтдых на мореДербентМахачкалаКаспийск
 
 
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