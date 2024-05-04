"Русские понимают". В Киеве забили тревогу из-за одного фактора
Дубинский: без помощи Запада Украине грозят катастрофические последствия
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Украина исчерпала запас прочности, прекращение или задержка в поставках помощи от Запада могут иметь катастрофические последствия, о чем знают в Москве, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене.
Парламентарий обратил внимание на материал агентства Associated Press, в котором украинские военные и чиновники заявили о трудностях с возведением оборонительных укреплений из-за недостатка соответствующей техники и бюрократических проволочек. Депутат задался вопросом, должны ли были США заняться этой проблемой.
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"Возникает вопрос, а о чем вообще думали на ставке главкомверха в 22-м и 23-м годах? Они правда думали, что "прорывной" пакет помощи союзников, рассчитанный на короткое – в пределах трех месяцев — контрнаступление позволит отбросить ВС РФ на границы 91 года, и нам оборонятся вообще не придется? О каком вообще планировании и стратегии мы говорим?" — выразил недовольство Дубинский.
Также он напомнил о словах вице-премьера Украины Ольги Стефанишиной, заявившей, что у Киева нет плана "Б" без американской помощи.
"А я скажу больше: мы исчерпали за октябрь 2023 — апрель 2024 тот запас прочности, который у нас без этой помощи вообще был. То есть прекращение и задержка в поставках могут иметь катастрофические последствия. И русские, к сожалению, это тоже понимают", — констатировал депутат.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что без поставок Западом оружия Киеву конфликт на Украине "закончится за две недели". Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя данное высказывание, заметила, что это "грандиозное признание" и "вся формула мира".