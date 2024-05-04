https://ria.ru/20240504/tyulen-1943890197.html

В Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя

В Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя - РИА Новости, 04.05.2024

В Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя

Детеныша серого тюленя спасли в Ленинградской области и направили в центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T19:48

2024-05-04T19:48

2024-05-04T19:51

хорошие новости

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ленинградская область

фонд друзей балтийской нерпы

гуп «водоканал санкт-петербурга

репино

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Детеныша серого тюленя спасли в Ленинградской области и направили в центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте". "Серенького тюлененка привезли к нам из поселка Пески", — говорится в публикации. В Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих сейчас проходят реабилитацию более десяти животных: ладожские кольчатые нерпы, балтийские нерпы и серые тюлени. Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20240504/nerpy-1943836967.html

https://ria.ru/20240415/nerpa-1940254385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ленинградская область, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга, репино, санкт-петербург