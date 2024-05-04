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В Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя - РИА Новости, 04.05.2024
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19:48 04.05.2024 (обновлено: 19:51 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/tyulen-1943890197.html
В Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя
В Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя - РИА Новости, 04.05.2024
В Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя
Детеныша серого тюленя спасли в Ленинградской области и направили в центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T19:48
2024-05-04T19:51
хорошие новости
общество
ленинградская область
фонд друзей балтийской нерпы
гуп «водоканал санкт-петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Детеныша серого тюленя спасли в Ленинградской области и направили в центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте". "Серенького тюлененка привезли к нам из поселка Пески", — говорится в публикации. В Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих сейчас проходят реабилитацию более десяти животных: ладожские кольчатые нерпы, балтийские нерпы и серые тюлени. Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20240504/nerpy-1943836967.html
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общество, ленинградская область, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга, репино, санкт-петербург
Хорошие новости, Общество, Ленинградская область, Фонд друзей балтийской нерпы, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, Репино, Санкт-Петербург
В Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя

В Ленинградской области детеныша серого тюленя направили в центр реабилитации

© Фонд друзей балтийской нерпыТюлененок, спасенный в деревне Пески. 4 мая 2024
Тюлененок, спасенный в деревне Пески. 4 мая 2024
© Фонд друзей балтийской нерпы
Тюлененок, спасенный в деревне Пески. 4 мая 2024
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 мая — РИА Новости. Детеныша серого тюленя спасли в Ленинградской области и направили в центр реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте".
«
"Серенького тюлененка привезли к нам из поселка Пески", — говорится в публикации.
Ладожская нерпа спасенная Фондом друзей балтийской нерпы
В Ленинградской области спасли еще одного детеныша нерпы
Вчера, 13:30
В Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих сейчас проходят реабилитацию более десяти животных: ладожские кольчатые нерпы, балтийские нерпы и серые тюлени.
Специализированный центр оказания помощи морским млекопитающим расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
Самая маленькая спасенная нерпа Ладога - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Самая маленькая спасенная в Петербурге нерпа научилась есть рыбу
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Хорошие новостиОбществоЛенинградская областьФонд друзей балтийской нерпыГУП «Водоканал Санкт-ПетербургаРепиноСанкт-Петербург
 
 
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