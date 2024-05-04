https://ria.ru/20240504/ogon-1943909561.html

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя на пасхальную службу - РИА Новости, 04.05.2024

Благодатный огонь доставили в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T23:36

2024-05-04T23:36

2024-05-04T23:36

иерусалим

москва

россия

иисус христос

русская православная церковь

фонд андрея первозванного

пасха

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865552238_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_06b8378c2e550f637926d57ce210afcd.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Благодатный огонь из Иерусалима доставлен в Москву в храм Христа Спасителя к пасхальному богослужению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передает корреспондент РИА Новости из храма. Благодатный огонь в храм Христа Спасителя и еще 15 храмов Москвы в субботу вечером по традиции доставила делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП), получившая его в Иерусалиме в храме Гроба Господня. Из аэропорта "Внуково-3" его также доставят в десятки российских городов представители епархий Русской православной церкви. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году Пасху встретят 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме, который возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос. По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы.

https://ria.ru/20240504/sud-1943888498.html

иерусалим

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иерусалим, москва, россия, иисус христос, русская православная церковь, фонд андрея первозванного, пасха