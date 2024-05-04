https://ria.ru/20240504/molitva-1943838445.html

В храме Гроба Господня началась литания Благодатного огня

В храме Гроба Господня началась литания Благодатного огня - РИА Новости, 04.05.2024

В храме Гроба Господня началась литания Благодатного огня

Молитвенная процессия (литания) Благодатного огня - крестный ход, который возглавляет патриарх Иерусалимский Феофил III, началась в храме Гроба Господня в... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T13:43

2024-05-04T13:43

2024-05-04T13:43

религия

иерусалим

москва

россия

феофил iii (патриарх иерусалимский)

иисус христос

нтв (телеканал)

пасха

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Молитвенная процессия (литания) Благодатного огня - крестный ход, который возглавляет патриарх Иерусалимский Феофил III, началась в храме Гроба Господня в Иерусалиме, следует из трансляции, которую ведут три российских телеканала: НТВ, Первый канал и "Россия 1". Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю (в 2024 году Пасху встретят 5 мая). Огонь появляется внутри Кувуклии – небольшой часовне, построенной над гробом Господнем, а именно на мраморной плите, расположенной над высеченном в скале ложе, на котором лежал Иисус Христос. Сначала Кувуклию обыскивают на наличие источников огня и опечатывают. После совершается литания (молитвенная процессия) Благодатного огня - крестный ход патриарха Иерусалимского от алтаря Кафоликона (кафедрального храма Иерусалимского патриарха, находится внутри храма Гроба Господня) до Кувуклии. Патриарх трижды обходит вокруг нее и останавливается перед входом. Его разоблачают – снимают праздничное облачение, чтобы было видно, что он не проносит в часовню источников огня. Глава Иерусалимской церкви с незажжёнными свечами входит в часовню, где молится о ниспослании Благодатного огня, который, как правило, появляется с 13 до 15 часов по московскому времени. После патриарх раздает огонь представителям других конфессий и всем собравшимся в храме. Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. С 2003 года Фонд Андрея Первозванного (ФАП) ежегодно доставляет Благодатный Огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Москву к Пасхе. ФАП по благословению патриарха Московского и всея Руси официально организует принесение Благодатного огня в рамках программы "Просите мира Иерусалиму". Также фонд организует принесение мощей святых в Россию и различные просветительские программы

https://ria.ru/20240504/ierusalim-1943811758.html

https://ria.ru/20240504/delegatsiya-1943813745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иерусалим, москва, россия, феофил iii (патриарх иерусалимский), иисус христос, нтв (телеканал), пасха, религия