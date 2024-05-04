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Минздрав рекомендовал производителям "Ибупрофена" изменить инструкцию - РИА Новости, 04.05.2024
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12:21 04.05.2024 (обновлено: 14:57 04.05.2024)
https://ria.ru/20240504/ibuprofen-1943829374.html
Минздрав рекомендовал производителям "Ибупрофена" изменить инструкцию
Минздрав рекомендовал производителям "Ибупрофена" изменить инструкцию - РИА Новости, 04.05.2024
Минздрав рекомендовал производителям "Ибупрофена" изменить инструкцию
Минздрав России рекомендовал производителям препаратов с действующим веществом ибупрофен внести изменения в инструкции и добавить новые возможные нежелательные... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-04T12:21
2024-05-04T14:57
общество
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россия
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Минздрав России рекомендовал производителям препаратов с действующим веществом ибупрофен внести изменения в инструкции и добавить новые возможные нежелательные реакции, соответствующее письмо ведомства опубликовали в государственном реестре лекарственных средств. "Департамент регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий в связи с письмом ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России от 16.04.2024 № 7565 сообщает о рекомендации внесения изменений в инструкции по применению, общие характеристики лекарственных препаратов, листки-вкладыши зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов для медицинского применения с МНН "Ибупрофен", согласно актуальной информации об опыте клинического применения ибупрофена", — говорится в письме. Так, согласно документу, для препаратов с действующим веществом ибупрофен для наружного применения в разделе "Нежелательные реакции" следует добавить информацию о синдроме Коуниса и рисках развития тяжелых кожных реакций: эритема мультиформная, эксфолитивный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, острый генерализованный экзантематозный пустулез.
https://ria.ru/20180109/1512286060.html
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общество, здоровье - общество, россия
Общество, Здоровье - Общество, Россия
Минздрав рекомендовал производителям "Ибупрофена" изменить инструкцию

Минздрав проинформировал производителей "Ибупрофена" о нежелательных реакциях

© Фото : Freepik / stefamerpikЖенщина принимает лекарственные препараты
Женщина принимает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© Фото : Freepik / stefamerpik
Женщина принимает лекарственные препараты. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Минздрав России рекомендовал производителям препаратов с действующим веществом ибупрофен внести изменения в инструкции и добавить новые возможные нежелательные реакции, соответствующее письмо ведомства опубликовали в государственном реестре лекарственных средств.
"Департамент регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий в связи с письмом ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России от 16.04.2024 № 7565 сообщает о рекомендации внесения изменений в инструкции по применению, общие характеристики лекарственных препаратов, листки-вкладыши зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов для медицинского применения с МНН "Ибупрофен", согласно актуальной информации об опыте клинического применения ибупрофена", — говорится в письме.
Упаковка лекарств в блистеры в лабораторно-промышленном комплексе. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.01.2018
Ученые рассказали об опасности ибупрофена
9 января 2018, 12:47
Так, согласно документу, для препаратов с действующим веществом ибупрофен для наружного применения в разделе "Нежелательные реакции" следует добавить информацию о синдроме Коуниса и рисках развития тяжелых кожных реакций: эритема мультиформная, эксфолитивный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, острый генерализованный экзантематозный пустулез.
Фармацевты - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
В России расширили перечень жизненно важных препаратов
18 апреля, 10:35
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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