https://ria.ru/20240504/ibuprofen-1943829374.html

Минздрав рекомендовал производителям "Ибупрофена" изменить инструкцию

Минздрав рекомендовал производителям "Ибупрофена" изменить инструкцию - РИА Новости, 04.05.2024

Минздрав рекомендовал производителям "Ибупрофена" изменить инструкцию

Минздрав России рекомендовал производителям препаратов с действующим веществом ибупрофен внести изменения в инструкции и добавить новые возможные нежелательные... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-04T12:21

2024-05-04T12:21

2024-05-04T14:57

общество

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Минздрав России рекомендовал производителям препаратов с действующим веществом ибупрофен внести изменения в инструкции и добавить новые возможные нежелательные реакции, соответствующее письмо ведомства опубликовали в государственном реестре лекарственных средств. "Департамент регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий в связи с письмом ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России от 16.04.2024 № 7565 сообщает о рекомендации внесения изменений в инструкции по применению, общие характеристики лекарственных препаратов, листки-вкладыши зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов для медицинского применения с МНН "Ибупрофен", согласно актуальной информации об опыте клинического применения ибупрофена", — говорится в письме. Так, согласно документу, для препаратов с действующим веществом ибупрофен для наружного применения в разделе "Нежелательные реакции" следует добавить информацию о синдроме Коуниса и рисках развития тяжелых кожных реакций: эритема мультиформная, эксфолитивный дерматит, синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, острый генерализованный экзантематозный пустулез.

https://ria.ru/20180109/1512286060.html

https://ria.ru/20240418/lekarstv-1940734588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия