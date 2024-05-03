https://ria.ru/20240503/zapret-1943767171.html

Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара

Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара - РИА Новости, 04.05.2024

Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара

Правительство России ввело временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.05.2024

2024-05-03T20:35

2024-05-03T20:35

2024-05-04T00:26

экономика

россия

армения

белоруссия

евразийский экономический союз

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство России ввело временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы, сообщается в Telegram-канале кабмина.Срок действия данной меры — до 31 августа 2024, ее цель — стабилизация внутреннего продовольственного рынка, пояснили авторы инициативы.При этом в постановлении имеются некоторые исключения. В частности, поставлять сахар можно в некоторых объемах в страны Евразийского экономического союза. В Армению можно экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию — пять тысяч тонн, в Казахстан — 120 тысяч тонн, в Киргизию — 28,5 тысячи тонн.По данным Росстата, с середины апреля сахар начал дешеветь, с начала года его стоимость выросла на 3,6%.Как отмечали в Минсельхозе, отечественный сахар является одним из самых дешевых в мире и, поэтому, пользуется спросом. Всего с августа по февраль объем поставок оказался в 3,3 раза выше, чем за аналогичный период годом ранее.С учетом потребностей российского рынка в Минсельхозе посчитали, что до конца сезона 2023/24 года экспортировать можно порядка 200 тысяч тонн сахара. Как полагают в ведомстве, этот объем должны получить государства ЕАЭС.

https://ria.ru/20231218/peskov-1916464744.html

https://ria.ru/20240420/zernovye-1941199392.html

https://ria.ru/20240416/kakao-1940397874.html

россия

армения

белоруссия

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экономика, россия, армения, белоруссия, евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)