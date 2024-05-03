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Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара - РИА Новости, 04.05.2024
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20:35 03.05.2024 (обновлено: 00:26 04.05.2024)
https://ria.ru/20240503/zapret-1943767171.html
Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара
Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара - РИА Новости, 04.05.2024
Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара
Правительство России ввело временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 04.05.2024
2024-05-03T20:35
2024-05-04T00:26
экономика
россия
армения
белоруссия
евразийский экономический союз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство России ввело временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы, сообщается в Telegram-канале кабмина.Срок действия данной меры — до 31 августа 2024, ее цель — стабилизация внутреннего продовольственного рынка, пояснили авторы инициативы.При этом в постановлении имеются некоторые исключения. В частности, поставлять сахар можно в некоторых объемах в страны Евразийского экономического союза. В Армению можно экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию — пять тысяч тонн, в Казахстан — 120 тысяч тонн, в Киргизию — 28,5 тысячи тонн.По данным Росстата, с середины апреля сахар начал дешеветь, с начала года его стоимость выросла на 3,6%.Как отмечали в Минсельхозе, отечественный сахар является одним из самых дешевых в мире и, поэтому, пользуется спросом. Всего с августа по февраль объем поставок оказался в 3,3 раза выше, чем за аналогичный период годом ранее.С учетом потребностей российского рынка в Минсельхозе посчитали, что до конца сезона 2023/24 года экспортировать можно порядка 200 тысяч тонн сахара. Как полагают в ведомстве, этот объем должны получить государства ЕАЭС.
https://ria.ru/20231218/peskov-1916464744.html
https://ria.ru/20240420/zernovye-1941199392.html
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экономика, россия, армения, белоруссия, евразийский экономический союз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Армения, Белоруссия, Евразийский экономический союз, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Правительство ввело временный запрет на экспорт сахара

Правительство России ввело временный запрет на экспорт сахара до 31 августа

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСклад готовой продукции на сахарном заводе
Склад готовой продукции на сахарном заводе - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Склад готовой продукции на сахарном заводе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Правительство России ввело временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы, сообщается в Telegram-канале кабмина.
Срок действия данной меры — до 31 августа 2024, ее цель — стабилизация внутреннего продовольственного рынка, пояснили авторы инициативы.
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При этом в постановлении имеются некоторые исключения. В частности, поставлять сахар можно в некоторых объемах в страны Евразийского экономического союза. В Армению можно экспортировать 28 тысяч тонн, в Белоруссию — пять тысяч тонн, в Казахстан — 120 тысяч тонн, в Киргизию — 28,5 тысячи тонн.
По данным Росстата, с середины апреля сахар начал дешеветь, с начала года его стоимость выросла на 3,6%.
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Как отмечали в Минсельхозе, отечественный сахар является одним из самых дешевых в мире и, поэтому, пользуется спросом. Всего с августа по февраль объем поставок оказался в 3,3 раза выше, чем за аналогичный период годом ранее.
С учетом потребностей российского рынка в Минсельхозе посчитали, что до конца сезона 2023/24 года экспортировать можно порядка 200 тысяч тонн сахара. Как полагают в ведомстве, этот объем должны получить государства ЕАЭС.
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ЭкономикаРоссияАрменияБелоруссияЕвразийский экономический союзМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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