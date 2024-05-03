https://ria.ru/20240503/vrachi-1943682208.html

Подмосковные врачи спасли слух девочке, которая чистила уши ватной палочкой

Подмосковные врачи спасли слух девочке, которая чистила уши ватной палочкой - РИА Новости, 03.05.2024

Подмосковные врачи спасли слух девочке, которая чистила уши ватной палочкой

Врачи Долгопрудненской больницы помогли восстановить барабанную перепонку девочке, повредившей ее при чистке уха ватной палочкой, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:03

2024-05-03T14:03

2024-05-03T14:04

московская область (подмосковье)

общество

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149591/87/1495918740_272:0:5221:2784_1920x0_80_0_0_8f09b5da2d45f970db1dfbce66e08481.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Врачи Долгопрудненской больницы помогли восстановить барабанную перепонку девочке, повредившей ее при чистке уха ватной палочкой, сообщили в пресс-службе минздрава Московской области. "В Долгопрудненскую больницу поступила тринадцатилетняя девочка-подросток с подозрением на перфорацию барабанной перепонки левого уха… Как выяснилось, пациентка чистила ухо ватной палочкой, почувствовала боль, а затем обнаружила кровянистые выделения, исходившие из ушного отверстия… На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение. Отметим, что слух у подростка не нарушен", - отметили в пресс-службе. В минздраве напомнили, что барабанная перепонка – тонкая перегородка между наружным и средним отделами уха. Она не только защищает среднее ухо от проникновения инородных тел, но и выполняет функцию передачи звука во внутреннее ухо. Перфорация барабанной перепонки представляет собой трещину или отверстие в этой перегородке. Заведующая соматическим отделением Долгопрудненской больницы Юлия Романова отметила, что при чистке ушей достаточно после принятия душа протереть кожу ушных раковин ватным диском, салфеткой или полотенцем. В остальном ухо прекрасно очищается самостоятельно.

https://ria.ru/20240318/vrachi-1934015876.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), общество