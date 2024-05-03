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Подмосковные врачи спасли слух девочке, которая чистила уши ватной палочкой
Подмосковные врачи спасли слух девочке, которая чистила уши ватной палочкой - РИА Новости, 03.05.2024
Подмосковные врачи спасли слух девочке, которая чистила уши ватной палочкой
Врачи Долгопрудненской больницы помогли восстановить барабанную перепонку девочке, повредившей ее при чистке уха ватной палочкой, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:03
2024-05-03T14:03
2024-05-03T14:04
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Врачи Долгопрудненской больницы помогли восстановить барабанную перепонку девочке, повредившей ее при чистке уха ватной палочкой, сообщили в пресс-службе минздрава Московской области. "В Долгопрудненскую больницу поступила тринадцатилетняя девочка-подросток с подозрением на перфорацию барабанной перепонки левого уха… Как выяснилось, пациентка чистила ухо ватной палочкой, почувствовала боль, а затем обнаружила кровянистые выделения, исходившие из ушного отверстия… На данный момент пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение. Отметим, что слух у подростка не нарушен", - отметили в пресс-службе. В минздраве напомнили, что барабанная перепонка – тонкая перегородка между наружным и средним отделами уха. Она не только защищает среднее ухо от проникновения инородных тел, но и выполняет функцию передачи звука во внутреннее ухо. Перфорация барабанной перепонки представляет собой трещину или отверстие в этой перегородке. Заведующая соматическим отделением Долгопрудненской больницы Юлия Романова отметила, что при чистке ушей достаточно после принятия душа протереть кожу ушных раковин ватным диском, салфеткой или полотенцем. В остальном ухо прекрасно очищается самостоятельно.
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московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество, Хорошие новости
Подмосковные врачи спасли слух девочке, которая чистила уши ватной палочкой
В Долгопрудном восстановили барабанную перепонку тринадцатилетней девочке