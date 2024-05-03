https://ria.ru/20240503/oftalmolog-1943594287.html

Офтальмолог рассказала, как гаджеты вредят зрению

Офтальмолог рассказала, как гаджеты вредят зрению - РИА Новости, 03.05.2024

Офтальмолог рассказала, как гаджеты вредят зрению

Основные причины вреда гаджетов заключаются в необходимости работы с ними на близком расстоянии, в яркости экрана, а также в их использовании в дороге, когда... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T02:14

2024-05-03T02:14

2024-05-03T02:14

общество

московская область (подмосковье)

россия

здоровье - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942478426_0:39:3132:1801_1920x0_80_0_0_f06ef5e2e4b18b540509dcb9895851b5.jpg

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Основные причины вреда гаджетов заключаются в необходимости работы с ними на близком расстоянии, в яркости экрана, а также в их использовании в дороге, когда глаз устает при фиксации на движущемся объекте, сообщила РИА Новости офтальмолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Ирина Крестьянинова. "Основной вред современных гаджетов: работа на близком расстоянии. Если экран располагается слишком близко к лицу, то глазные мышцы начинают "напрягаться" и это вызывает избыточное напряжение мышц. Размер экрана: чем меньше размер - тем больше приходится напрягать глаза. Несоблюдение временных норм работы. При работе по 10-12 часов за компьютером появляются заглазничные боли, сухость, покраснение глаз", - отметила Крестьянинова. Также врач среди причин, приводящих к ухудшению зрения, назвала яркость экрана, так как при использовании гаджетов с ярким экраном человек начинает реже моргать, что приводит к пересыханию слизистой и развитию "синдрома сухого глаза". Использование гаджета в автомобиле может привести к переутомлению, головной боли и тошноте, так как фиксация на нестатичном изображении заставляет глазные мышцы работать в несколько раз больше, в результате чего те начинают уставать. Для того, чтобы минимизировать вред гаджетов необходимо соблюдать правило 20/20/20: 20 минут работаем на близком расстоянии - 20 секунд смотрим на объект не ближе 20 футов (6 метров). Расстояние до компьютера должно равняться 50-70 сантиметрам, а телефон или планшет рекомендуется держать на дистанции не менее 25-30 сантиметров. "Экран на 10-15 сантиметров ниже уровня глаз. Следить за осанкой, положением головы, позой при длительной работе за компьютером. Не читать во вовремя движения транспорта", - дала рекомендации Крестьянинова.

https://ria.ru/20240430/oftalmolog-1943095822.html

https://ria.ru/20240423/krestyaninova-1941659211.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, московская область (подмосковье), россия, здоровье - общество