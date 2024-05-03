https://ria.ru/20240503/oftalmolog-1943594287.html
Офтальмолог рассказала, как гаджеты вредят зрению
Офтальмолог рассказала, как гаджеты вредят зрению - РИА Новости, 03.05.2024
Офтальмолог рассказала, как гаджеты вредят зрению
Основные причины вреда гаджетов заключаются в необходимости работы с ними на близком расстоянии, в яркости экрана, а также в их использовании в дороге, когда... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T02:14
2024-05-03T02:14
2024-05-03T02:14
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Основные причины вреда гаджетов заключаются в необходимости работы с ними на близком расстоянии, в яркости экрана, а также в их использовании в дороге, когда глаз устает при фиксации на движущемся объекте, сообщила РИА Новости офтальмолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Ирина Крестьянинова. "Основной вред современных гаджетов: работа на близком расстоянии. Если экран располагается слишком близко к лицу, то глазные мышцы начинают "напрягаться" и это вызывает избыточное напряжение мышц. Размер экрана: чем меньше размер - тем больше приходится напрягать глаза. Несоблюдение временных норм работы. При работе по 10-12 часов за компьютером появляются заглазничные боли, сухость, покраснение глаз", - отметила Крестьянинова. Также врач среди причин, приводящих к ухудшению зрения, назвала яркость экрана, так как при использовании гаджетов с ярким экраном человек начинает реже моргать, что приводит к пересыханию слизистой и развитию "синдрома сухого глаза". Использование гаджета в автомобиле может привести к переутомлению, головной боли и тошноте, так как фиксация на нестатичном изображении заставляет глазные мышцы работать в несколько раз больше, в результате чего те начинают уставать. Для того, чтобы минимизировать вред гаджетов необходимо соблюдать правило 20/20/20: 20 минут работаем на близком расстоянии - 20 секунд смотрим на объект не ближе 20 футов (6 метров). Расстояние до компьютера должно равняться 50-70 сантиметрам, а телефон или планшет рекомендуется держать на дистанции не менее 25-30 сантиметров. "Экран на 10-15 сантиметров ниже уровня глаз. Следить за осанкой, положением головы, позой при длительной работе за компьютером. Не читать во вовремя движения транспорта", - дала рекомендации Крестьянинова.
https://ria.ru/20240430/oftalmolog-1943095822.html
https://ria.ru/20240423/krestyaninova-1941659211.html
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Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Здоровье - Общество
Офтальмолог рассказала, как гаджеты вредят зрению
Врач: чтение в дороге и маленький экран гаджета могут ухудшить зрение
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Основные причины вреда гаджетов заключаются в необходимости работы с ними на близком расстоянии, в яркости экрана, а также в их использовании в дороге, когда глаз устает при фиксации на движущемся объекте, сообщила РИА Новости офтальмолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Ирина Крестьянинова.
"Основной вред современных гаджетов: работа на близком расстоянии. Если экран располагается слишком близко к лицу, то глазные мышцы начинают "напрягаться" и это вызывает избыточное напряжение мышц. Размер экрана: чем меньше размер - тем больше приходится напрягать глаза. Несоблюдение временных норм работы. При работе по 10-12 часов за компьютером появляются заглазничные боли, сухость, покраснение глаз", - отметила Крестьянинова.
Также врач среди причин, приводящих к ухудшению зрения, назвала яркость экрана, так как при использовании гаджетов с ярким экраном человек начинает реже моргать, что приводит к пересыханию слизистой и развитию "синдрома сухого глаза". Использование гаджета в автомобиле может привести к переутомлению, головной боли и тошноте, так как фиксация на нестатичном изображении заставляет глазные мышцы работать в несколько раз больше, в результате чего те начинают уставать.
Для того, чтобы минимизировать вред гаджетов необходимо соблюдать правило 20/20/20: 20 минут работаем на близком расстоянии - 20 секунд смотрим на объект не ближе 20 футов (6 метров). Расстояние до компьютера должно равняться 50-70 сантиметрам, а телефон или планшет рекомендуется держать на дистанции не менее 25-30 сантиметров.
"Экран на 10-15 сантиметров ниже уровня глаз. Следить за осанкой, положением головы, позой при длительной работе за компьютером. Не читать во вовремя движения транспорта", - дала рекомендации Крестьянинова.