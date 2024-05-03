В Петербурге спасли еще одного детеныша ладожской нерпы
В Осиновце Ленинградской области спасли детеныша ладожской нерпы
© Фото : Спасение тюленей 699-23-99/ВКонтактеСпасенный детеныш ладожской нерпы в Ленинградской области
Спасенный детеныш ладожской нерпы в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Очередного детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте".
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"Еще одного тощенького ладожского нерпенка привезли к нам из Осиновца. Помимо худобы, детеныш сильно поражен тюленьими вшами и чувствует себя очень плохо. Таких нерпят мы обычно называем "булочка с кунжутом", — говорится в публикации.
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Сейчас в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих проходят реабилитацию более десяти животных.
Специализированный центр спасения редких морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Учреждение открыли в 2014 году, благодаря его работе удалось спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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