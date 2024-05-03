https://ria.ru/20240503/nerpa-1943729148.html

В Петербурге спасли еще одного детеныша ладожской нерпы

В Петербурге спасли еще одного детеныша ладожской нерпы - РИА Новости, 03.05.2024

В Петербурге спасли еще одного детеныша ладожской нерпы

Очередного детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:49

2024-05-03T16:49

2024-05-03T16:59

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репино

ленинградская область

санкт-петербург

фонд друзей балтийской нерпы

гуп «водоканал санкт-петербурга

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. Очередного детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы в соцсети "ВКонтакте"."Еще одного тощенького ладожского нерпенка привезли к нам из Осиновца. Помимо худобы, детеныш сильно поражен тюленьими вшами и чувствует себя очень плохо. Таких нерпят мы обычно называем "булочка с кунжутом", — говорится в публикации.Сейчас в Центре оказания помощи редким видам морских млекопитающих проходят реабилитацию более десяти животных. Специализированный центр спасения редких морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Учреждение открыли в 2014 году, благодаря его работе удалось спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20240318/tyulenenok-1934061665.html

https://ria.ru/20240415/nerpa-1940254385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, репино, ленинградская область, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга