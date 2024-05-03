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Рощу-геоглиф "Искра" в Ленобласти планируют восстановить 8 мая
Рощу-геоглиф "Искра" в Ленобласти планируют восстановить 8 мая - РИА Новости, 03.05.2024
Рощу-геоглиф "Искра" в Ленобласти планируют восстановить 8 мая
Сгоревшую рощу-геоглиф "Искра" на Синявских высотах в Ленобласти планируют восстановить 8 мая, запланирована высадка 450 деревьев, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T22:56
2024-05-03T22:56
2024-05-03T22:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. Сгоревшую рощу-геоглиф "Искра" на Синявских высотах в Ленобласти планируют восстановить 8 мая, запланирована высадка 450 деревьев, сообщает пресс-служба правительства региона. Рощу из сосен в форме букв "Искра" высадили на Синявинских высотах в мае 2023 года, в посадке деревьев участвовали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, представители молодежных, общественных организаций. В апреле 2024 года роща частично выгорела из-за пала сухой травы. "Восьмого мая команда соберётся для восстановления мемориала. Организатор восстановления геоглифа — комитет общественных коммуникаций Ленинградской области. Мероприятие пройдет в рамках международной акции "Сад памяти", - сообщает пресс-служба правительства региона. Как отмечается в сообщении, сотни неравнодушных людей откликнулись на беду, постигшую ленинградский геоглиф. "Волонтеры и экоактивисты молодежь и руководители предприятий предложили материальную помощь, личное участие, АО "Газстройпром" приобрело саженцы сосны, АО "Птицефабрика "Северная" будет поливать всё лето молодые деревья", - сообщает правительство Ленобласти. Акция "Сад памяти" проводится в 5-й раз, охватывает все субъекты РФ, включая новые регионы, и зарубежье. Цель акции — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. Организаторы акции - Минприроды России, Рослесхоз, АНО "Сад Памяти", ВОД "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы. Акция проходит в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология".
https://ria.ru/20240423/sotrudnichestvo-1941865511.html
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общество, городское хозяйство москвы, ленинградская область, александр дрозденко, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Ленинградская область , Общество, Городское хозяйство Москвы, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Россия, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)