https://ria.ru/20240503/lenoblast-1943654132.html

Территории для благоустройства в 2025 году выбрали в Ленобласти

Территории для благоустройства в 2025 году выбрали в Ленобласти - РИА Новости, 03.05.2024

Территории для благоустройства в 2025 году выбрали в Ленобласти

По итогам онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T12:22

2024-05-03T12:22

2024-05-03T12:22

ленинградская область

александр дрозденко

марат хуснуллин

благоустройство

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. По итогам онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Ленобласти определены объекты для работ, которые начнутся в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона. "В этом году в работу снова включились волонтеры – свыше 2000 человек помогали проголосовать, показывали и объясняли особенности территорий, чтобы построено было именно то, что будет создавать уют и радовать жителей многие годы. По предварительным данным, в выборе территорий для благоустройства приняли участие больше 165 тысяч жителей Ленинградской области", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он добавил, что после разработки дизайн-проектов и детального общения специалистов комитета по ЖКХ, Центра компетенций, архитекторов и проектировщиков с местными жителями состоится отбор работ. Сами проекты предстоит реализовать по нацпроекту "Жилье и городская среда", который инициировал президент России Владимир Путин, в 2025 году. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил, что нацпроект "Жилье и городская среда" стал эффективным инструментом прямого участия жителей в принятии решений по преображению населенных пунктов. "Граждане сами выбирают объекты, которые, на их взгляд, нуждаются в улучшении в первую очередь. Они определяют, каким будет облик их родных городов и поселков", - сказал он. Также в Ленобласти подвели итоги регионального конкурса видео о благоустройстве, где было представлено около тысячи работ. Все участники получили благодарственные письма и подарки.

https://ria.ru/20240426/dorogi-1942583808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, марат хуснуллин, благоустройство