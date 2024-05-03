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Территории для благоустройства в 2025 году выбрали в Ленобласти - РИА Новости, 03.05.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
12:22 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/lenoblast-1943654132.html
Территории для благоустройства в 2025 году выбрали в Ленобласти
Территории для благоустройства в 2025 году выбрали в Ленобласти - РИА Новости, 03.05.2024
Территории для благоустройства в 2025 году выбрали в Ленобласти
По итогам онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T12:22
2024-05-03T12:22
ленинградская область
александр дрозденко
марат хуснуллин
благоустройство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. По итогам онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Ленобласти определены объекты для работ, которые начнутся в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона. "В этом году в работу снова включились волонтеры – свыше 2000 человек помогали проголосовать, показывали и объясняли особенности территорий, чтобы построено было именно то, что будет создавать уют и радовать жителей многие годы. По предварительным данным, в выборе территорий для благоустройства приняли участие больше 165 тысяч жителей Ленинградской области", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он добавил, что после разработки дизайн-проектов и детального общения специалистов комитета по ЖКХ, Центра компетенций, архитекторов и проектировщиков с местными жителями состоится отбор работ. Сами проекты предстоит реализовать по нацпроекту "Жилье и городская среда", который инициировал президент России Владимир Путин, в 2025 году. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил, что нацпроект "Жилье и городская среда" стал эффективным инструментом прямого участия жителей в принятии решений по преображению населенных пунктов. "Граждане сами выбирают объекты, которые, на их взгляд, нуждаются в улучшении в первую очередь. Они определяют, каким будет облик их родных городов и поселков", - сказал он. Также в Ленобласти подвели итоги регионального конкурса видео о благоустройстве, где было представлено около тысячи работ. Все участники получили благодарственные письма и подарки.
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александр дрозденко, марат хуснуллин, благоустройство
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Марат Хуснуллин, Благоустройство

Территории для благоустройства в 2025 году выбрали в Ленобласти

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая - РИА Новости. По итогам онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в Ленобласти определены объекты для работ, которые начнутся в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В этом году в работу снова включились волонтеры – свыше 2000 человек помогали проголосовать, показывали и объясняли особенности территорий, чтобы построено было именно то, что будет создавать уют и радовать жителей многие годы. По предварительным данным, в выборе территорий для благоустройства приняли участие больше 165 тысяч жителей Ленинградской области", - сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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Он добавил, что после разработки дизайн-проектов и детального общения специалистов комитета по ЖКХ, Центра компетенций, архитекторов и проектировщиков с местными жителями состоится отбор работ. Сами проекты предстоит реализовать по нацпроекту "Жилье и городская среда", который инициировал президент России Владимир Путин, в 2025 году.
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил, что нацпроект "Жилье и городская среда" стал эффективным инструментом прямого участия жителей в принятии решений по преображению населенных пунктов. "Граждане сами выбирают объекты, которые, на их взгляд, нуждаются в улучшении в первую очередь. Они определяют, каким будет облик их родных городов и поселков", - сказал он.
Также в Ленобласти подвели итоги регионального конкурса видео о благоустройстве, где было представлено около тысячи работ. Все участники получили благодарственные письма и подарки.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоМарат ХуснуллинБлагоустройство
 
 
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