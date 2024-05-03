https://ria.ru/20240503/ishim-1943722621.html

Уровень реки Ишим на севере Казахстана снижается

Уровень реки Ишим на севере Казахстана снижается - РИА Новости, 03.05.2024

Уровень реки Ишим на севере Казахстана снижается

Уровень воды в реке Ишим в черте города Петропавловска, административного центра Северо-Казахстанской области, за сутки снизился на 30 сантиметров, в регионе... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T16:29

2024-05-03T16:29

2024-05-03T16:29

в мире

казахстан

ишим (река)

северо-казахстанская область

касым-жомарт токаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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АЛМА-АТА, 3 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в черте города Петропавловска, административного центра Северо-Казахстанской области, за сутки снизился на 30 сантиметров, в регионе продолжается вторая волна весеннего половодья, сообщает в пятницу пресс-служба министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана в Telegram-канале. "Уровень реки Есиль (Ишим) в черте города Петропавловска составляет 1208 сантиметров. За сутки он снизился на 30 сантиметров. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100% и работают в транзитном режиме", - говорится в сообщении. По данным казахстанского МЧС, в эвакуационных пунктах остаются почти шесть тысяч пострадавших, в свои дома вернулись более 48 тысяч человек. В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 14 тысяч спасателей, около двух тысяч единиц техники и четыре вертолета. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал нынешние паводки в стране самыми масштабными за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС Казахстана, число эвакуированных из опасных паводковых зон с начала марта превысило 119 тысяч человек, из них почти 50 тысяч дети.

https://ria.ru/20240502/zhivotnye-1943467292.html

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

казахстан

ишим (река)

северо-казахстанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, казахстан, ишим (река), северо-казахстанская область, касым-жомарт токаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024