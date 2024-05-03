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Уровень реки Ишим на севере Казахстана снижается - РИА Новости, 03.05.2024
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16:29 03.05.2024
https://ria.ru/20240503/ishim-1943722621.html
Уровень реки Ишим на севере Казахстана снижается
Уровень реки Ишим на севере Казахстана снижается - РИА Новости, 03.05.2024
Уровень реки Ишим на севере Казахстана снижается
Уровень воды в реке Ишим в черте города Петропавловска, административного центра Северо-Казахстанской области, за сутки снизился на 30 сантиметров, в регионе... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T16:29
2024-05-03T16:29
в мире
казахстан
ишим (река)
северо-казахстанская область
касым-жомарт токаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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АЛМА-АТА, 3 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в черте города Петропавловска, административного центра Северо-Казахстанской области, за сутки снизился на 30 сантиметров, в регионе продолжается вторая волна весеннего половодья, сообщает в пятницу пресс-служба министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана в Telegram-канале. "Уровень реки Есиль (Ишим) в черте города Петропавловска составляет 1208 сантиметров. За сутки он снизился на 30 сантиметров. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100% и работают в транзитном режиме", - говорится в сообщении. По данным казахстанского МЧС, в эвакуационных пунктах остаются почти шесть тысяч пострадавших, в свои дома вернулись более 48 тысяч человек. В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 14 тысяч спасателей, около двух тысяч единиц техники и четыре вертолета. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал нынешние паводки в стране самыми масштабными за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС Казахстана, число эвакуированных из опасных паводковых зон с начала марта превысило 119 тысяч человек, из них почти 50 тысяч дети.
https://ria.ru/20240502/zhivotnye-1943467292.html
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казахстан
ишим (река)
северо-казахстанская область
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в мире, казахстан, ишим (река), северо-казахстанская область, касым-жомарт токаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
В мире, Казахстан, Ишим (река), Северо-Казахстанская область, Касым-Жомарт Токаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень реки Ишим на севере Казахстана снижается

Уровень реки Ишим на севере Казахстана за сутки снизился на 30 сантиметров

© РИА НовостиРека Ишим
Река Ишим
© РИА Новости
Река Ишим. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 3 мая – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в черте города Петропавловска, административного центра Северо-Казахстанской области, за сутки снизился на 30 сантиметров, в регионе продолжается вторая волна весеннего половодья, сообщает в пятницу пресс-служба министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана в Telegram-канале.
"Уровень реки Есиль (Ишим) в черте города Петропавловска составляет 1208 сантиметров. За сутки он снизился на 30 сантиметров. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100% и работают в транзитном режиме", - говорится в сообщении.
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По данным казахстанского МЧС, в эвакуационных пунктах остаются почти шесть тысяч пострадавших, в свои дома вернулись более 48 тысяч человек. В аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 14 тысяч спасателей, около двух тысяч единиц техники и четыре вертолета.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал нынешние паводки в стране самыми масштабными за последние 80 с лишним лет, в целом ряде регионов страны объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС Казахстана, число эвакуированных из опасных паводковых зон с начала марта превысило 119 тысяч человек, из них почти 50 тысяч дети.
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В миреКазахстанИшим (река)Северо-Казахстанская областьКасым-Жомарт ТокаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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