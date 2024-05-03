Ирина Гехт возглавит правительство Запорожской области, пишут СМИ
"Ъ": первым вице-губернатором Запорожской области станет Ирина Гехт
Ирина Гехт . Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Первый вице-губернатор Челябинской области и экс-сенатор Ирина Гехт в ближайшее время будет назначена председателем правительства Запорожской области, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, чиновница уже приступила к исполнению обязанностей в новом регионе, хотя официально еще не покинула старый. На этом посту она сменит бывшего вице-губернатора и главу правительства Вологодской области Антона Кольцова, который проработал в Запорожской области почти два года.
"Источник "Ъ", близкий к руководству нового субъекта, подтвердил, что в ближайшее время чиновница получит пост премьера. Другой источник "Ъ" уточнил, что официально о назначении госпожи Гехт на эту должность планируется объявить в середине мая", - сообщает газета.
Ирина Гехт начинала политическую карьеру помощником депутата Госдумы от Челябинской области Михаила Гришанкова. С 2006 года заседала в челябинской Общественной палате, в 2010-м получила пост замминистра социальных отношений региона, в 2011-м — должность министра. В 2012 году тогдашний губернатор Михаил Юревич назначил Гехт своим заместителем по социальным вопросам, а сменивший его в 2014-м Борис Дубровский делегировал чиновницу в Совет Федерации. В верхней палате она занимала пост зампреда комитета по аграрно-продовольственной политике и отметилась рядом заметных законопроектов — например, о запрете на выращивание в России генно-модифицированных продуктов.
В 2019 году после назначения главой Челябинской области Алексея Текслера Гехт вернулась в правительство региона и заняла пост первого вице-губернатора, на котором курировала весь социальный блок: министерства здравоохранения, образования и науки, социальных отношений, культуры, спорта и ряд других ведомств.
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