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Ирина Гехт возглавит правительство Запорожской области, пишут СМИ

Ирина Гехт возглавит правительство Запорожской области, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024

Ирина Гехт возглавит правительство Запорожской области, пишут СМИ

Первый вице-губернатор Челябинской области и экс-сенатор Ирина Гехт в ближайшее время будет назначена председателем правительства Запорожской области, сообщает... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T09:59

2024-05-03T09:59

2024-05-03T11:40

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Первый вице-губернатор Челябинской области и экс-сенатор Ирина Гехт в ближайшее время будет назначена председателем правительства Запорожской области, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. По данным издания, чиновница уже приступила к исполнению обязанностей в новом регионе, хотя официально еще не покинула старый. На этом посту она сменит бывшего вице-губернатора и главу правительства Вологодской области Антона Кольцова, который проработал в Запорожской области почти два года. "Источник "Ъ", близкий к руководству нового субъекта, подтвердил, что в ближайшее время чиновница получит пост премьера. Другой источник "Ъ" уточнил, что официально о назначении госпожи Гехт на эту должность планируется объявить в середине мая", - сообщает газета. Ирина Гехт начинала политическую карьеру помощником депутата Госдумы от Челябинской области Михаила Гришанкова. С 2006 года заседала в челябинской Общественной палате, в 2010-м получила пост замминистра социальных отношений региона, в 2011-м — должность министра. В 2012 году тогдашний губернатор Михаил Юревич назначил Гехт своим заместителем по социальным вопросам, а сменивший его в 2014-м Борис Дубровский делегировал чиновницу в Совет Федерации. В верхней палате она занимала пост зампреда комитета по аграрно-продовольственной политике и отметилась рядом заметных законопроектов — например, о запрете на выращивание в России генно-модифицированных продуктов. В 2019 году после назначения главой Челябинской области Алексея Текслера Гехт вернулась в правительство региона и заняла пост первого вице-губернатора, на котором курировала весь социальный блок: министерства здравоохранения, образования и науки, социальных отношений, культуры, спорта и ряд других ведомств.

https://ria.ru/20240413/region-1939853661.html

https://ria.ru/20240130/naznachenie-1924472994.html

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Дарья Буймова

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