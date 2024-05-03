Рейтинг@Mail.ru
Ирина Гехт возглавит правительство Запорожской области, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 03.05.2024 (обновлено: 11:40 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/gekht-1943623684.html
Ирина Гехт возглавит правительство Запорожской области, пишут СМИ
Ирина Гехт возглавит правительство Запорожской области, пишут СМИ - РИА Новости, 03.05.2024
Ирина Гехт возглавит правительство Запорожской области, пишут СМИ
Первый вице-губернатор Челябинской области и экс-сенатор Ирина Гехт в ближайшее время будет назначена председателем правительства Запорожской области, сообщает... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T09:59
2024-05-03T11:40
политика
челябинская область
запорожская область
вологодская область
михаил гришанков
михаил юревич
борис дубровский
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/31/1556353139_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_4245af02f089bb712dfc5a7808b3c283.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Первый вице-губернатор Челябинской области и экс-сенатор Ирина Гехт в ближайшее время будет назначена председателем правительства Запорожской области, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. По данным издания, чиновница уже приступила к исполнению обязанностей в новом регионе, хотя официально еще не покинула старый. На этом посту она сменит бывшего вице-губернатора и главу правительства Вологодской области Антона Кольцова, который проработал в Запорожской области почти два года. "Источник "Ъ", близкий к руководству нового субъекта, подтвердил, что в ближайшее время чиновница получит пост премьера. Другой источник "Ъ" уточнил, что официально о назначении госпожи Гехт на эту должность планируется объявить в середине мая", - сообщает газета. Ирина Гехт начинала политическую карьеру помощником депутата Госдумы от Челябинской области Михаила Гришанкова. С 2006 года заседала в челябинской Общественной палате, в 2010-м получила пост замминистра социальных отношений региона, в 2011-м — должность министра. В 2012 году тогдашний губернатор Михаил Юревич назначил Гехт своим заместителем по социальным вопросам, а сменивший его в 2014-м Борис Дубровский делегировал чиновницу в Совет Федерации. В верхней палате она занимала пост зампреда комитета по аграрно-продовольственной политике и отметилась рядом заметных законопроектов — например, о запрете на выращивание в России генно-модифицированных продуктов. В 2019 году после назначения главой Челябинской области Алексея Текслера Гехт вернулась в правительство региона и заняла пост первого вице-губернатора, на котором курировала весь социальный блок: министерства здравоохранения, образования и науки, социальных отношений, культуры, спорта и ряд других ведомств.
https://ria.ru/20240413/region-1939853661.html
https://ria.ru/20240130/naznachenie-1924472994.html
челябинская область
запорожская область
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155635/31/1556353139_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_3e91f4cafc0612f0ac7ac14db8a4486d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, челябинская область, запорожская область, вологодская область, михаил гришанков, михаил юревич, борис дубровский, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Челябинская область, Запорожская область, Вологодская область, Михаил Гришанков, Михаил Юревич, Борис Дубровский, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Ирина Гехт возглавит правительство Запорожской области, пишут СМИ

"Ъ": первым вице-губернатором Запорожской области станет Ирина Гехт

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИрина Гехт
Ирина Гехт - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Ирина Гехт . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Первый вице-губернатор Челябинской области и экс-сенатор Ирина Гехт в ближайшее время будет назначена председателем правительства Запорожской области, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, чиновница уже приступила к исполнению обязанностей в новом регионе, хотя официально еще не покинула старый. На этом посту она сменит бывшего вице-губернатора и главу правительства Вологодской области Антона Кольцова, который проработал в Запорожской области почти два года.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Запорожская область начала путь в Россию десять лет назад, заявил Рогов
13 апреля, 22:16
"Источник "Ъ", близкий к руководству нового субъекта, подтвердил, что в ближайшее время чиновница получит пост премьера. Другой источник "Ъ" уточнил, что официально о назначении госпожи Гехт на эту должность планируется объявить в середине мая", - сообщает газета.
Ирина Гехт начинала политическую карьеру помощником депутата Госдумы от Челябинской области Михаила Гришанкова. С 2006 года заседала в челябинской Общественной палате, в 2010-м получила пост замминистра социальных отношений региона, в 2011-м — должность министра. В 2012 году тогдашний губернатор Михаил Юревич назначил Гехт своим заместителем по социальным вопросам, а сменивший его в 2014-м Борис Дубровский делегировал чиновницу в Совет Федерации. В верхней палате она занимала пост зампреда комитета по аграрно-продовольственной политике и отметилась рядом заметных законопроектов — например, о запрете на выращивание в России генно-модифицированных продуктов.
В 2019 году после назначения главой Челябинской области Алексея Текслера Гехт вернулась в правительство региона и заняла пост первого вице-губернатора, на котором курировала весь социальный блок: министерства здравоохранения, образования и науки, социальных отношений, культуры, спорта и ряд других ведомств.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Путин назначил новых прокуроров Тверской области и Севастополя
30 января, 23:46
 
ПолитикаЧелябинская областьЗапорожская областьВологодская областьМихаил ГришанковМихаил ЮревичБорис ДубровскийГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала