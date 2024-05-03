https://ria.ru/20240503/fom-1943624568.html

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 03.05.2024

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Работу президента РФ Владимира Путина скорее хорошо оценивают 83% россиян, аналогичное число граждан доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T10:05

2024-05-03T10:05

2024-05-03T10:06

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Работу президента РФ Владимира Путина скорее хорошо оценивают 83% россиян, аналогичное число граждан доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большая часть (83%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 11% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 83% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 9% россиян скорее не доверяют ему. Более половины (58%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 24% считают, что оно работает скорее плохо. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Половина опрошенных (50%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 7% отдали бы голоса за КПРФ, 8% - за ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 26-28 апреля 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240425/pokupki-1942206389.html

https://ria.ru/20240416/vtsiom-1940340967.html

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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество