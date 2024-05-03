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Аэропорт Элисты начнет работу после майских праздников - РИА Новости, 03.05.2024
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11:18 03.05.2024 (обновлено: 11:19 03.05.2024)
https://ria.ru/20240503/elista-1943637601.html
Аэропорт Элисты начнет работу после майских праздников
Аэропорт Элисты начнет работу после майских праздников - РИА Новости, 03.05.2024
Аэропорт Элисты начнет работу после майских праздников
Аэропорт Элисты может начать работу после майских праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Калмыкии. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T11:18
2024-05-03T11:19
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ВОЛГОГРАД, 3 мая – РИА Новости. Аэропорт Элисты может начать работу после майских праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Калмыкии.Ранее правительство России сообщало, что международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации – ежедневно с 9.00 до 19.00 мск."Сегодня рейсов не будет. Возможно, после майских праздников", - сказали в пресс-службе.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России с 24 февраля 2022 года действуют в отношении Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
https://realty.ria.ru/20240501/petrozavodsk-1943256877.html
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общество, элиста, россия, анапа
Общество, Элиста, Россия, Анапа
Аэропорт Элисты начнет работу после майских праздников

Аэропорт Элисты после праздников откроется для полетов гражданской авиации

© РосавиацияМеждународный аэропорт Элиста после реставрации
Международный аэропорт Элиста после реставрации
© Росавиация
Международный аэропорт Элиста после реставрации
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 3 мая – РИА Новости. Аэропорт Элисты может начать работу после майских праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Калмыкии.
Ранее правительство России сообщало, что международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации – ежедневно с 9.00 до 19.00 мск.
"Сегодня рейсов не будет. Возможно, после майских праздников", - сказали в пресс-службе.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России с 24 февраля 2022 года действуют в отношении Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Аэропорт Петрозаводск - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
В аэропорту "Петрозаводск" отремонтируют взлетно-посадочную полосу
1 мая, 09:45
 
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