https://ria.ru/20240503/elista-1943637601.html

Аэропорт Элисты начнет работу после майских праздников

Аэропорт Элисты начнет работу после майских праздников - РИА Новости, 03.05.2024

Аэропорт Элисты начнет работу после майских праздников

Аэропорт Элисты может начать работу после майских праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Калмыкии. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T11:18

2024-05-03T11:18

2024-05-03T11:19

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ВОЛГОГРАД, 3 мая – РИА Новости. Аэропорт Элисты может начать работу после майских праздников, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Калмыкии.Ранее правительство России сообщало, что международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации – ежедневно с 9.00 до 19.00 мск."Сегодня рейсов не будет. Возможно, после майских праздников", - сказали в пресс-службе.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России с 24 февраля 2022 года действуют в отношении Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://realty.ria.ru/20240501/petrozavodsk-1943256877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, элиста, россия, анапа