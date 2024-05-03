https://ria.ru/20240503/diversant-1943696306.html

ФСБ показала кадры ликвидации диверсанта ВСУ в Ленинградской области

ФСБ показала кадры ликвидации диверсанта ВСУ в Ленинградской области - РИА Новости, 03.05.2024

ФСБ показала кадры ликвидации диверсанта ВСУ в Ленинградской области

Федеральная служба безопасности России показала видео с прибывшим из Литвы диверсантом ВСУ, ликвидированным в Ленинградской области. РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T14:55

2024-05-03T14:55

2024-05-03T15:19

литва

россия

ленинградская область

вооруженные силы украины

swedbank

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/03/1943653626_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c917eb6bb99a2a0aab37af803170a472.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России показала видео с прибывшим из Литвы диверсантом ВСУ, ликвидированным в Ленинградской области.На кадрах видно, как украинский агент подходит к некому сооружению неподалеку от лесополосы, затем туда подбегают три силовика. Диверсант оказал сопротивление, после чего был нейтрализован.По данным силовиков, приехавший из Литвы в марте этого года российский гражданин, состоявший в украинской террористической организации, планировал серию терактов, в том числе на объектах Минобороны в Московском регионе, а также против участников одного из добровольческих батальонов и волонтерского центра в Петербурге.Изначально диверсанта пытались задержать в Подмосковье около тайника. Он оказал вооруженное сопротивление и скрылся. В брошенной машине нашли автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты бомбы, документы и мобильный телефон. В арендованных в Москве гараже и квартире изъяли взрывчатку и боеприпасы, а также карту литовского отделения шведского SwedBank.

https://ria.ru/20240503/diversant-1943644380.html

https://ria.ru/20240426/diversii-1942441775.html

литва

россия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация украинского агента, планировавшего теракты в России. Видео ФСБ ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом, планировавшим теракты в России. На кадрах также видны элементы взрывчатки и оружие, найденные в его машине. 2024-05-03T14:55 true PT2M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

литва, россия, ленинградская область, вооруженные силы украины, swedbank