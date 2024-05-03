https://ria.ru/20240503/diversant-1943696306.html
ФСБ показала кадры ликвидации диверсанта ВСУ в Ленинградской области
ФСБ показала кадры ликвидации диверсанта ВСУ в Ленинградской области - РИА Новости, 03.05.2024
ФСБ показала кадры ликвидации диверсанта ВСУ в Ленинградской области
Федеральная служба безопасности России показала видео с прибывшим из Литвы диверсантом ВСУ, ликвидированным в Ленинградской области. РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T14:55
2024-05-03T14:55
2024-05-03T15:19
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ленинградская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России показала видео с прибывшим из Литвы диверсантом ВСУ, ликвидированным в Ленинградской области.На кадрах видно, как украинский агент подходит к некому сооружению неподалеку от лесополосы, затем туда подбегают три силовика. Диверсант оказал сопротивление, после чего был нейтрализован.По данным силовиков, приехавший из Литвы в марте этого года российский гражданин, состоявший в украинской террористической организации, планировал серию терактов, в том числе на объектах Минобороны в Московском регионе, а также против участников одного из добровольческих батальонов и волонтерского центра в Петербурге.Изначально диверсанта пытались задержать в Подмосковье около тайника. Он оказал вооруженное сопротивление и скрылся. В брошенной машине нашли автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты бомбы, документы и мобильный телефон. В арендованных в Москве гараже и квартире изъяли взрывчатку и боеприпасы, а также карту литовского отделения шведского SwedBank.
https://ria.ru/20240503/diversant-1943644380.html
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Ликвидация украинского агента, планировавшего теракты в России. Видео ФСБ
ФСБ показала видео с ликвидированным украинским агентом, планировавшим теракты в России.
На кадрах также видны элементы взрывчатки и оружие, найденные в его машине.
2024-05-03T14:55
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литва, россия, ленинградская область, вооруженные силы украины, swedbank
Литва, Россия, Ленинградская область, Вооруженные силы Украины, Swedbank
ФСБ показала кадры ликвидации диверсанта ВСУ в Ленинградской области
ФСБ опубликовала кадры с моментом ликвидации диверсанта ВСУ из Литвы