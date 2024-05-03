https://ria.ru/20240503/bayden-1943773717.html

В Белом доме объявили о планах ввести санкции против "угнетателей СМИ"

В Белом доме объявили о планах ввести санкции против "угнетателей СМИ" - РИА Новости, 03.05.2024

В Белом доме объявили о планах ввести санкции против "угнетателей СМИ"

Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время ввести санкции и визовые запреты в отношении лиц, посягающих на свободу СМИ по всему миру, заявила... РИА Новости, 03.05.2024

2024-05-03T21:27

2024-05-03T21:27

2024-05-03T21:29

в мире

россия

сша

сирия

эван гершкович

джо байден

карин жан-пьер

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время ввести санкции и визовые запреты в отношении лиц, посягающих на свободу СМИ по всему миру, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "В ближайшие недели президент примет меры административного характера в ответ на глобальное подавление свободы прессы... и санкционирует действия, включающие санкции и запрет на выдачу виз, против тех, кто пытается заглушить СМИ", - сказала она на брифинге для журналистов. По случаю Всемирного дня свободы печати Байден также призвал к немедленному и безусловному освобождению из-под стражи всех журналистов по всему миру. По именам он назвал задержанных в РФ Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву, а также Остина Тайса, который пропал в Сирии. ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным. Курмашева является уроженкой Казахстана, зарегистрирована в Казани, фактически проживает в Чехии. Была задержана и арестована судом 18 октября прошлого года в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".

https://ria.ru/20240503/zhurnalist-1943736619.html

https://ria.ru/20240328/gershkovich-1936361080.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, сирия, эван гершкович, джо байден, карин жан-пьер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)