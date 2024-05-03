https://ria.ru/20240503/bayden-1943773717.html
В Белом доме объявили о планах ввести санкции против "угнетателей СМИ"
В Белом доме объявили о планах ввести санкции против "угнетателей СМИ" - РИА Новости, 03.05.2024
В Белом доме объявили о планах ввести санкции против "угнетателей СМИ"
Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время ввести санкции и визовые запреты в отношении лиц, посягающих на свободу СМИ по всему миру, заявила... РИА Новости, 03.05.2024
2024-05-03T21:27
2024-05-03T21:27
2024-05-03T21:29
в мире
россия
сша
сирия
эван гершкович
джо байден
карин жан-пьер
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942134363_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0ed83dee1765ce4e5649dab3835bc2f4.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время ввести санкции и визовые запреты в отношении лиц, посягающих на свободу СМИ по всему миру, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. "В ближайшие недели президент примет меры административного характера в ответ на глобальное подавление свободы прессы... и санкционирует действия, включающие санкции и запрет на выдачу виз, против тех, кто пытается заглушить СМИ", - сказала она на брифинге для журналистов. По случаю Всемирного дня свободы печати Байден также призвал к немедленному и безусловному освобождению из-под стражи всех журналистов по всему миру. По именам он назвал задержанных в РФ Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву, а также Остина Тайса, который пропал в Сирии. ФСБ России 30 марта 2023 года объявила, что Эван Гершкович задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным российской спецслужбы, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Гершковича взяли с поличным. Курмашева является уроженкой Казахстана, зарегистрирована в Казани, фактически проживает в Чехии. Была задержана и арестована судом 18 октября прошлого года в качестве подозреваемой по части 3 статьи 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".
https://ria.ru/20240503/zhurnalist-1943736619.html
https://ria.ru/20240328/gershkovich-1936361080.html
россия
сша
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942134363_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b6de5a26829884cccc71951d408c4487.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сирия, эван гершкович, джо байден, карин жан-пьер, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, США, Сирия, Эван Гершкович, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Белом доме объявили о планах ввести санкции против "угнетателей СМИ"
Белый дом: Байден намерен ввести санкции против посягающих на свободу СМИ