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В Москве военная техника выдвинулась на репетицию парада Победы

В Москве военная техника выдвинулась на репетицию парада Победы - РИА Новости, 02.05.2024

В Москве военная техника выдвинулась на репетицию парада Победы

В Москве военная техника выдвинулась на репетицию парада в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T19:13

2024-05-02T19:13

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Москве военная техника выдвинулась на репетицию парада в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденты РИА Новости.На некоторых улицах будет ограничено движение транспорта: с 23:30 до окончания мероприятия — на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта, с 22:30 — на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, Большого Каменного моста.Еще на нескольких центральных набережных и улицах не будет движения с 17:30 до конца репетиции. В районе Таганской площади с 16:30 до 3:00 организовано двустороннее движение.Кроме того, на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы с 17:30 до окончания мероприятия закроют подземные пешеходные переходы. Они не будут работать с 22:00 на участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат, а также на самой улице. Подземный пешеходный переход через Тверскую улицу будет открыт в районе станции метро "Маяковская".В параде Победы 9 мая, по данным министра обороны Сергея Шойгу, примут участие более девяти тысяч человек, 75 единиц вооружения и военной техники, авиация.Понаблюдать за ним смогут около 6800 человек, именно столько мест предусмотрено на центральных и гостевых трибунах Красной площади, рассказали агентству в пресс-службе Управления делами президента.

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Военная техника на улицах Москвы в преддверии репетиции парада Победы В Москве военная техника выдвинулась на репетицию парада в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденты РИА Новости. На некоторых улицах будет ограничено движение транспорта: с 23:30 до окончания мероприятия — на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта, с 22:30 — на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, Большого Каменного моста. 2024-05-02T19:13 true PT1M01S

Подготовка техники перед репетицией парада Победы в Москве Репетиции парада Победы были заранее намечены на 26 апреля, 2 и 5 мая. Маршрут движения уже долгое время остается неизменен: колонны движутся по Звенигородскому шоссе к Баррикадной, по Триумфальной площади, вдоль Тверской, через Манежную к Красной площади. Обратно техника будет возвращаться иным путем: через Васильевский спуск и Кремлевскую набережную, по Моховой на Новый Арбат, к Баррикадной и на исходную позицию - Нижние Мневники. Наблюдать за авиационной частью удобнее всего с Софийской и Кремлевской набережных, на Ленинградском шоссе и у Белорусского вокзала. 2024-05-02T19:13 true PT2M35S

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