Рейтинг@Mail.ru
В Москве военная техника выдвинулась на репетицию парада Победы - РИА Новости, 02.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 02.05.2024 (обновлено: 21:37 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/tekhnika-1943554469.html
В Москве военная техника выдвинулась на репетицию парада Победы
В Москве военная техника выдвинулась на репетицию парада Победы - РИА Новости, 02.05.2024
В Москве военная техника выдвинулась на репетицию парада Победы
В Москве военная техника выдвинулась на репетицию парада в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T19:13
2024-05-02T21:37
москва
день победы
россия
день победы в городах россии и снг
день победы. подготовка к празднику
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943565614_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6ecc6d59c9d38cfc34480bb9d667eb5f.jpg
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Москве военная техника выдвинулась на репетицию парада в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденты РИА Новости.На некоторых улицах будет ограничено движение транспорта: с 23:30 до окончания мероприятия — на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта, с 22:30 — на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, Большого Каменного моста.Еще на нескольких центральных набережных и улицах не будет движения с 17:30 до конца репетиции. В районе Таганской площади с 16:30 до 3:00 организовано двустороннее движение.Кроме того, на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы с 17:30 до окончания мероприятия закроют подземные пешеходные переходы. Они не будут работать с 22:00 на участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат, а также на самой улице. Подземный пешеходный переход через Тверскую улицу будет открыт в районе станции метро "Маяковская".В параде Победы 9 мая, по данным министра обороны Сергея Шойгу, примут участие более девяти тысяч человек, 75 единиц вооружения и военной техники, авиация.Понаблюдать за ним смогут около 6800 человек, именно столько мест предусмотрено на центральных и гостевых трибунах Красной площади, рассказали агентству в пресс-службе Управления делами президента.
https://ria.ru/20240502/moskva-1943435493.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Военная техника на улицах Москвы в преддверии репетиции парада Победы
В Москве военная техника выдвинулась на репетицию парада в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденты РИА Новости. На некоторых улицах будет ограничено движение транспорта: с 23:30 до окончания мероприятия — на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта, с 22:30 — на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, Большого Каменного моста.
2024-05-02T19:13
true
PT1M01S
Подготовка техники перед репетицией парада Победы в Москве
Репетиции парада Победы были заранее намечены на 26 апреля, 2 и 5 мая. Маршрут движения уже долгое время остается неизменен: колонны движутся по Звенигородскому шоссе к Баррикадной, по Триумфальной площади, вдоль Тверской, через Манежную к Красной площади. Обратно техника будет возвращаться иным путем: через Васильевский спуск и Кремлевскую набережную, по Моховой на Новый Арбат, к Баррикадной и на исходную позицию - Нижние Мневники. Наблюдать за авиационной частью удобнее всего с Софийской и Кремлевской набережных, на Ленинградском шоссе и у Белорусского вокзала.
2024-05-02T19:13
true
PT2M35S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943565614_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7758167c460633c67712942c69ae43a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, день победы, россия, день победы в городах россии и снг, день победы. подготовка к празднику
Москва, День Победы, Россия, День Победы в городах России и СНГ, День Победы. Подготовка к празднику
В Москве военная техника выдвинулась на репетицию парада Победы

Военная техника выдвинулась на репетицию парада Победы в Москве 9 мая

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В Москве военная техника выдвинулась на репетицию парада в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденты РИА Новости.
На некоторых улицах будет ограничено движение транспорта: с 23:30 до окончания мероприятия — на участках Садового кольца и Волгоградского проспекта, с 22:30 — на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, Большого Каменного моста.
Еще на нескольких центральных набережных и улицах не будет движения с 17:30 до конца репетиции. В районе Таганской площади с 16:30 до 3:00 организовано двустороннее движение.
Кроме того, на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Тверской улицы с 17:30 до окончания мероприятия закроют подземные пешеходные переходы. Они не будут работать с 22:00 на участке Садового кольца от станции метро "Маяковская" до улицы Новый Арбат, а также на самой улице. Подземный пешеходный переход через Тверскую улицу будет открыт в районе станции метро "Маяковская".
Репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Город готовится к масштабному событию заранее. Перед репетицией колонны военной техники передислоцировались с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в московских Печатниках.

Колонны военной техники на репетиции парада на Земляном валу в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Город готовится к масштабному событию заранее. Перед репетицией колонны военной техники передислоцировались с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в московских Печатниках.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Машины, в том числе и времен Великой Отечественной войны, прошли тщательную техподготовку, покраску в необходимые цвета, на них нанесли праздничную символику.

Танк Т-34-85 в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Машины, в том числе и времен Великой Отечественной войны, прошли тщательную техподготовку, покраску в необходимые цвета, на них нанесли праздничную символику.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

На Тверской улице между Пушкинской и Красной площадями нанесли временную желтую дорожную разметку. Она будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и самом параде.

Колонна военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

На Тверской улице между Пушкинской и Красной площадями нанесли временную желтую дорожную разметку. Она будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и самом параде.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекрыли. Такие же меры запланированы на 2 и 5 мая из-за репетиции парада Победы.

Благодаря репетициям полюбоваться на военную технику может любой желающий прохожий.

Мужчина снимает видео на смартфон проезжающие колонны военной техники, на репетиции парада на Земляном валу в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекрыли. Такие же меры запланированы на 2 и 5 мая из-за репетиции парада Победы.

Благодаря репетициям полюбоваться на военную технику может любой желающий прохожий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Перед началом шествия в Москве проверили мосты, путепроводы, эстакады и тоннели на пути следования техники на парад. Специалисты исключили любые нештатные ситуации.

Военнослужащие разгружают танки Т-34-85 в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Перед началом шествия в Москве проверили мосты, путепроводы, эстакады и тоннели на пути следования техники на парад. Специалисты исключили любые нештатные ситуации.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В этом году в праздничном мероприятии будут задействованы более девяти тысяч военных.

Военнослужащие РФ на репетиции парада на Земляном валу в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В этом году в праздничном мероприятии будут задействованы более девяти тысяч военных.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

В связи с парадом доступ на Красную площадь был ограничен.

Колонна военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В связи с парадом доступ на Красную площадь был ограничен.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Для зрителей на главной площади страны уже устанавливают трибуны. Традиционно шествие начнется в 10 утра 9 мая и продлится до 12 часов дня.

Колонны военной техники на репетиции парада на Земляном валу в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Для зрителей на главной площади страны уже устанавливают трибуны. Традиционно шествие начнется в 10 утра 9 мая и продлится до 12 часов дня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Для парада подготовлены 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил.

Бронеавтомобиль Тигр-М в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Для парада подготовлены 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня Победы.

Колонны военной техники на репетиции парада на Земляном валу в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня Победы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Город готовится к масштабному событию заранее. Перед репетицией колонны военной техники передислоцировались с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в московских Печатниках.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 10

Машины, в том числе и времен Великой Отечественной войны, прошли тщательную техподготовку, покраску в необходимые цвета, на них нанесли праздничную символику.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
2 из 10

На Тверской улице между Пушкинской и Красной площадями нанесли временную желтую дорожную разметку. Она будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и самом параде.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
3 из 10

Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекрыли. Такие же меры запланированы на 2 и 5 мая из-за репетиции парада Победы.

Благодаря репетициям полюбоваться на военную технику может любой желающий прохожий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Перед началом шествия в Москве проверили мосты, путепроводы, эстакады и тоннели на пути следования техники на парад. Специалисты исключили любые нештатные ситуации.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
5 из 10

В этом году в праздничном мероприятии будут задействованы более девяти тысяч военных.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 10

В связи с парадом доступ на Красную площадь был ограничен.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 10

Для зрителей на главной площади страны уже устанавливают трибуны. Традиционно шествие начнется в 10 утра 9 мая и продлится до 12 часов дня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 10

Для парада подготовлены 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
9 из 10

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня Победы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
10 из 10
В параде Победы 9 мая, по данным министра обороны Сергея Шойгу, примут участие более девяти тысяч человек, 75 единиц вооружения и военной техники, авиация.
Понаблюдать за ним смогут около 6800 человек, именно столько мест предусмотрено на центральных и гостевых трибунах Красной площади, рассказали агентству в пресс-службе Управления делами президента.
Подготовка к параду 9 Мая: триколор в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Военные самолеты окрасили небо над Москвой в цвета российского флага
Вчера, 11:52
 
МоскваДень ПобедыРоссияДень Победы в городах России и СНГДень Победы. Подготовка к празднику
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала