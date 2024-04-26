Репетиция Парада Победы в Москве

Город готовится к масштабному событию заранее. Перед репетицией колонны военной техники передислоцировались с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в московских Печатниках.
Город готовится к масштабному событию заранее. Перед репетицией колонны военной техники передислоцировались с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в московских Печатниках.
Машины, в том числе и времен Великой Отечественной войны, прошли тщательную техподготовку, покраску в необходимые цвета, на них нанесли праздничную символику.
Машины, в том числе и времен Великой Отечественной войны, прошли тщательную техподготовку, покраску в необходимые цвета, на них нанесли праздничную символику.
На Тверской улице между Пушкинской и Красной площадями нанесли временную желтую дорожную разметку. Она будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и самом Параде.
На Тверской улице между Пушкинской и Красной площадями нанесли временную желтую дорожную разметку. Она будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и самом Параде.
Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекрыли. Такие же меры запланированы на 2 и 5 мая из-за репетиции Парада Победы.
Благодаря репетициям полюбоваться на военную технику может любой желающий прохожий.
Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекрыли. Такие же меры запланированы на 2 и 5 мая из-за репетиции Парада Победы.
Благодаря репетициям полюбоваться на военную технику может любой желающий прохожий.
Перед началом шествия в Москве проверили мосты, путепроводы, эстакады и тоннели на пути следования техники на Парад. Специалисты исключили любые нештатные ситуации.
Перед началом шествия в Москве проверили мосты, путепроводы, эстакады и тоннели на пути следования техники на Парад. Специалисты исключили любые нештатные ситуации.
В этом году в праздничном мероприятии будут задействованы более 9 тысяч военных.
В этом году в праздничном мероприятии будут задействованы более 9 тысяч военных.
В связи с Парадом доступ на Красную площадь был ограничен.
В связи с Парадом доступ на Красную площадь был ограничен.
Для зрителей на главной площади страны уже устанавливают трибуны. Традиционно шествие начнется в 10 утра 9 мая и продлится до 12 часов дня.
Для зрителей на главной площади страны уже устанавливают трибуны. Традиционно шествие начнется в 10 утра 9 мая и продлится до 12 часов дня.
Для Парада подготовлены 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация воздушно-космических сил.
Для Парада подготовлены 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация воздушно-космических сил.
В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня Победы.
В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня Победы.