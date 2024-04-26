https://ria.ru/20240426/repetitsiya-1942606954.html

Репетиция Парада Победы в Москве

Репетиция Парада Победы в Москве - РИА Новости, 26.04.2024

Репетиция Парада Победы в Москве

В Москве на Красной площади прошла первая репетиция Парада Победы, который состоится 9 мая. Ради торжественного шествия в столице перекрывают дороги, наносят... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T20:40

2024-04-26T20:40

2024-04-26T20:40

фото

день победы

москва

подготовка к празднованию 9 мая - 2014

парад победы

парад победы на красной площади - 2009

празднование дня победы

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В Москве на Красной площади прошла первая репетиция Парада Победы, который состоится 9 мая. Ради торжественного шествия в столице перекрывают дороги, наносят особую разметку и визируют маршрут следования. Подробности подготовки к параду — в фотоленте Ria.ru.

москва

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