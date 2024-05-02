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Диетолог рассказал, как есть пасхальные яйца и куличи без вреда здоровью
Диетолог рассказал, как есть пасхальные яйца и куличи без вреда здоровью - РИА Новости, 02.05.2024
Диетолог рассказал, как есть пасхальные яйца и куличи без вреда здоровью
Два пасхальных яйца и кусочек кулича не навредят здоровью, заявил главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T16:11
2024-05-02T16:11
2024-05-02T17:52
общество
россия
виктор тутельян
пасха
здоровье - общество
российская академия наук
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Два пасхальных яйца и кусочек кулича не навредят здоровью, заявил главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян. "На Пасху соблюдайте умеренность в еде: пары яиц будет достаточно. Если съесть десять яиц, организм испытает сильную белковую и жировую нагрузку, что может привести к холециститу, диарее и другим неприятным последствиям. Два яйца — хорошая порция белка и желтка", — рассказал специалист.Он также призвал ограничиться одним кусочком кулича, тогда это не скажется на здоровье и фигуре.Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В 2024-м Пасха приходится на 5 мая. В этот день принято ставить в центр праздничного стола крашеные куриные яйца и кулич.
https://ria.ru/20240429/strastnaya-1942579772.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, виктор тутельян, пасха, здоровье - общество, российская академия наук
Общество, Россия, Виктор Тутельян, Пасха, Здоровье - Общество, Российская академия наук
Диетолог рассказал, как есть пасхальные яйца и куличи без вреда здоровью
Диетолог Тутельян: два яйца и кусочек кулича на Пасху не навредят здоровью
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Два пасхальных яйца и кусочек кулича не навредят здоровью, заявил главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян.
"На Пасху соблюдайте умеренность в еде: пары яиц будет достаточно. Если съесть десять яиц, организм испытает сильную белковую и жировую нагрузку, что может привести к холециститу, диарее и другим неприятным последствиям. Два яйца — хорошая порция белка и желтка", — рассказал специалист.
Он также призвал ограничиться одним кусочком кулича, тогда это не скажется на здоровье и фигуре.
Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В 2024-м Пасха приходится на 5 мая. В этот день принято ставить в центр праздничного стола крашеные куриные яйца и кулич.