https://ria.ru/20240502/paskha-1943486813.html

Диетолог назвал лучший краситель для яиц на Пасху

Диетолог назвал лучший краситель для яиц на Пасху - РИА Новости, 02.05.2024

Диетолог назвал лучший краситель для яиц на Пасху

Красить яйца на Пасху лучше всего луковой шелухой – это природный и безопасный краситель, заявил главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T14:40

2024-05-02T14:40

2024-05-02T14:40

россия

виктор тутельян

российская академия наук

пасха

общество

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Красить яйца на Пасху лучше всего луковой шелухой – это природный и безопасный краситель, заявил главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян. "Красить яйца лучше всего природным и безопасным красителем – луковой шелухой", - сказал Тутельян журналистам. Он отметил, что для правильного завершения Великого поста, нужно постепенно увеличивать пищевую нагрузку – нельзя набрасываться на все сразу, иначе есть риск заработать раздражение кишечника, диарею и обострение хронических заболеваний. Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая. В этот день принято красить куриные яйца и ставить их в центр праздничного стола.

https://ria.ru/20240502/dietolog-1943389220.html

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россия, виктор тутельян, российская академия наук, пасха, общество