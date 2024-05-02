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Диетолог назвал лучший краситель для яиц на Пасху - РИА Новости, 02.05.2024
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14:40 02.05.2024
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Диетолог назвал лучший краситель для яиц на Пасху
Диетолог назвал лучший краситель для яиц на Пасху - РИА Новости, 02.05.2024
Диетолог назвал лучший краситель для яиц на Пасху
Красить яйца на Пасху лучше всего луковой шелухой – это природный и безопасный краситель, заявил главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T14:40
2024-05-02T14:40
россия
виктор тутельян
российская академия наук
пасха
общество
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Красить яйца на Пасху лучше всего луковой шелухой – это природный и безопасный краситель, заявил главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян. "Красить яйца лучше всего природным и безопасным красителем – луковой шелухой", - сказал Тутельян журналистам. Он отметил, что для правильного завершения Великого поста, нужно постепенно увеличивать пищевую нагрузку – нельзя набрасываться на все сразу, иначе есть риск заработать раздражение кишечника, диарею и обострение хронических заболеваний. Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая. В этот день принято красить куриные яйца и ставить их в центр праздничного стола.
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россия, виктор тутельян, российская академия наук, пасха, общество
Россия, Виктор Тутельян, Российская академия наук, Пасха, Общество
Диетолог назвал лучший краситель для яиц на Пасху

Академик РАН Тутельян: красить яйца на Пасху лучше всего луковой шелухой

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПасхальные товары
Пасхальные товары - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Пасхальные товары
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Красить яйца на Пасху лучше всего луковой шелухой – это природный и безопасный краситель, заявил главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян.
«
"Красить яйца лучше всего природным и безопасным красителем – луковой шелухой", - сказал Тутельян журналистам.
Он отметил, что для правильного завершения Великого поста, нужно постепенно увеличивать пищевую нагрузку – нельзя набрасываться на все сразу, иначе есть риск заработать раздражение кишечника, диарею и обострение хронических заболеваний.
Праздник Светлого Христова Воскресения (Пасха) — главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. Его отмечают в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В этом году Пасха празднуется 5 мая. В этот день принято красить куриные яйца и ставить их в центр праздничного стола.
Украшенные пасхальные яйца - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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РоссияВиктор ТутельянРоссийская академия наукПасхаОбщество
 
 
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