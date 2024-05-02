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В Петербурге активисты возложили цветы к бывшему консульству Украины - РИА Новости, 02.05.2024
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15:18 02.05.2024 (обновлено: 15:23 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/pamyat-1943492543.html
В Петербурге активисты возложили цветы к бывшему консульству Украины
В Петербурге активисты возложили цветы к бывшему консульству Украины - РИА Новости, 02.05.2024
В Петербурге активисты возложили цветы к бывшему консульству Украины
Более 1500 активистов "Волонтерской Роты" возложили цветы рядом с бывшим Генеральным консульством Украины в Санкт-Петербурге в память погибших в Доме профсоюзов РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T15:18
2024-05-02T15:23
специальная военная операция на украине
одесса
украина
санкт-петербург
борис пиотровский
столкновения в одессе
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Более 1500 активистов "Волонтерской Роты" возложили цветы рядом с бывшим Генеральным консульством Украины в Санкт-Петербурге в память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем Telegram-канале."Более 1500 активистов "Волонтерской Роты" Петербурга возложили цветы рядом с бывшим Генеральным консульством Украины. Шествие началось с Одесской улицы и закончилось возле стихийного мемориала на Тульской улице", - написал он.Пиотровский напомнил, что сегодня исполнилось ровно 10 лет со дня трагедии в Одессе. "Помним Одессу! Помним Донбасс!", - написал вице-губернатор. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
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Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе
Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе Десять лет назад, 2 мая 2014 года, в результате столкновений между сторонниками и противниками "евромайдана" погибли 48 человек, еще 250 пострадали. После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в центре города начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны, футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Беспорядки переместились на Куликово поле – в результате палаточный лагерь противников "евромайдана" был разгромлен. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором пытались спастись сторонники "антимайдана". В здании были убиты, добиты или сгорели заживо 42 человека. Остальные погибли в результате бойни на Греческой площади с применением камней, взрывпакетов, огнестрельного и травматического оружия.
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одесса, украина, санкт-петербург, борис пиотровский, столкновения в одессе, общество
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Украина, Санкт-Петербург, Борис Пиотровский, Столкновения в Одессе, Общество
В Петербурге активисты возложили цветы к бывшему консульству Украины

В Петербурге более 1500 активистов возложили цветы у бывшего консульства Украины

© Пиотровский Online/TelegramБолее 1500 активистов "Волонтерской Роты" Петербурга возложили цветы рядом с бывшим Генеральным консульством Украины
Более 1500 активистов Волонтерской Роты Петербурга возложили цветы рядом с бывшим Генеральным консульством Украины
© Пиотровский Online/Telegram
Более 1500 активистов "Волонтерской Роты" Петербурга возложили цветы рядом с бывшим Генеральным консульством Украины
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Более 1500 активистов "Волонтерской Роты" возложили цветы рядом с бывшим Генеральным консульством Украины в Санкт-Петербурге в память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.
"Более 1500 активистов "Волонтерской Роты" Петербурга возложили цветы рядом с бывшим Генеральным консульством Украины. Шествие началось с Одесской улицы и закончилось возле стихийного мемориала на Тульской улице", - написал он.
Пиотровский напомнил, что сегодня исполнилось ровно 10 лет со дня трагедии в Одессе.
"Помним Одессу! Помним Донбасс!", - написал вице-губернатор.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
Десять лет трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
© РИА Новости / Антон Круглов | Перейти в медиабанк

2 мая в Одессе в вспоминают погибших в результате трагических событий, произошедших в 2014 году.

Похороны погибших в результате трагических событий в Одессе 2 мая

2 мая в Одессе в вспоминают погибших в результате трагических событий, произошедших в 2014 году.

© РИА Новости / Антон Круглов
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1 из 10
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанк

После госпереворота на Украине люди, недовольные незаконной сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле.

Разрушение палаточного лагеря активистов движения Антимайдан на площади Куликово поле в Одессе

После госпереворота на Украине люди, недовольные незаконной сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле.

© РИА Новости / Александр Полищук
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2 из 10
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанк

Днем 2 мая в районе Греческой площади в центре города начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "Евромайдана" – с другой.

Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе

Днем 2 мая в районе Греческой площади в центре города начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "Евромайдана" – с другой.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанк

Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись сторонники "Антимайдана".

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе

Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись сторонники "Антимайдана".

© РИА Новости / Александр Полищук
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4 из 10
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанк

Радикалы стреляли по прямо людям, пытавшимся спастись из горящего здания.

Люди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе

Радикалы стреляли по прямо людям, пытавшимся спастись из горящего здания.

© РИА Новости / Александр Полищук
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5 из 10
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанк

Спасатели вывели из здания более 350 человек.

Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе

Спасатели вывели из здания более 350 человек.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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6 из 10
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанк

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

Горщие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

© РИА Новости / Александр Полищук
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7 из 10
© AP Photo / Vadim Ghirda

Организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.

Женщина плачет у Дома профсоюзов в Одессе. 3 мая 2014 года

Организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.

© AP Photo / Vadim Ghirda
8 из 10
© РИА Новости / Александр Гагарин | Перейти в медиабанк

Расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв, а Запад закрыл на это глаза.

Массовые беспорядки в Одессе 2 мая

Расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв, а Запад закрыл на это глаза.

© РИА Новости / Александр Гагарин
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9 из 10
© РИА Новости / Антон Круглов | Перейти в медиабанк

Ежегодно 2 мая в Одессе проходят памятные мероприятия традиционно при повышенных мерах безопасности. Люди приносят цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле в память о погибших.

Горожане возлагают цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе

Ежегодно 2 мая в Одессе проходят памятные мероприятия традиционно при повышенных мерах безопасности. Люди приносят цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле в память о погибших.

© РИА Новости / Антон Круглов
Перейти в медиабанк
10 из 10

2 мая в Одессе в вспоминают погибших в результате трагических событий, произошедших в 2014 году.

© РИА Новости / Антон Круглов
Перейти в медиабанк
1 из 10

После госпереворота на Украине люди, недовольные незаконной сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле.

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
2 из 10

Днем 2 мая в районе Греческой площади в центре города начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "Евромайдана" – с другой.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
3 из 10

Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись сторонники "Антимайдана".

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
4 из 10

Радикалы стреляли по прямо людям, пытавшимся спастись из горящего здания.

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
5 из 10

Спасатели вывели из здания более 350 человек.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
Перейти в медиабанк
6 из 10

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

© РИА Новости / Александр Полищук
Перейти в медиабанк
7 из 10

Организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.

© AP Photo / Vadim Ghirda
8 из 10

Расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв, а Запад закрыл на это глаза.

© РИА Новости / Александр Гагарин
Перейти в медиабанк
9 из 10

Ежегодно 2 мая в Одессе проходят памятные мероприятия традиционно при повышенных мерах безопасности. Люди приносят цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле в память о погибших.

© РИА Новости / Антон Круглов
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаУкраинаСанкт-ПетербургБорис ПиотровскийСтолкновения в ОдессеОбщество
 
 
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