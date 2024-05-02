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В Петербурге активисты возложили цветы к бывшему консульству Украины

В Петербурге активисты возложили цветы к бывшему консульству Украины - РИА Новости, 02.05.2024

В Петербурге активисты возложили цветы к бывшему консульству Украины

Более 1500 активистов "Волонтерской Роты" возложили цветы рядом с бывшим Генеральным консульством Украины в Санкт-Петербурге в память погибших в Доме профсоюзов РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T15:18

2024-05-02T15:18

2024-05-02T15:23

специальная военная операция на украине

одесса

украина

санкт-петербург

борис пиотровский

столкновения в одессе

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Более 1500 активистов "Волонтерской Роты" возложили цветы рядом с бывшим Генеральным консульством Украины в Санкт-Петербурге в память погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, сообщил вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский в своем Telegram-канале."Более 1500 активистов "Волонтерской Роты" Петербурга возложили цветы рядом с бывшим Генеральным консульством Украины. Шествие началось с Одесской улицы и закончилось возле стихийного мемориала на Тульской улице", - написал он.Пиотровский напомнил, что сегодня исполнилось ровно 10 лет со дня трагедии в Одессе. "Помним Одессу! Помним Донбасс!", - написал вице-губернатор. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

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Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе Трагедия в Доме профсоюзов в Одессе Десять лет назад, 2 мая 2014 года, в результате столкновений между сторонниками и противниками "евромайдана" погибли 48 человек, еще 250 пострадали. После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в центре города начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны, футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Беспорядки переместились на Куликово поле – в результате палаточный лагерь противников "евромайдана" был разгромлен. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором пытались спастись сторонники "антимайдана". В здании были убиты, добиты или сгорели заживо 42 человека. Остальные погибли в результате бойни на Греческой площади с применением камней, взрывпакетов, огнестрельного и травматического оружия. 2024-05-02T15:18 true PT2M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

одесса, украина, санкт-петербург, борис пиотровский, столкновения в одессе, общество