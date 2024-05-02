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Десять лет трагедии в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
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12:55 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943422586.html
Десять лет трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Десять лет трагедии в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024
Десять лет трагедии в Доме профсоюзов в Одессе
Ровно десять лет назад противники Майдана вступили в ожесточенное противостояние с почувствовавшим безнаказанность радикалами. Националисты подожгли Дом... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T12:55
2024-05-02T12:55
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Ровно десять лет назад противники Майдана вступили в ожесточенное противостояние с почувствовавшим безнаказанность радикалами. Националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". Жертвами трагедии стали 48 человек Подробности — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, одесса
Фото, Одесса

Десять лет трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Читать ria.ru в
Ровно десять лет назад противники Майдана вступили в ожесточенное противостояние с почувствовавшим безнаказанность радикалами. Националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". Жертвами трагедии стали 48 человек Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Антон Круглов | Перейти в медиабанк

2 мая в Одессе в вспоминают погибших в результате трагических событий, произошедших в 2014 году.

Похороны погибших в результате трагических событий в Одессе 2 мая

2 мая в Одессе в вспоминают погибших в результате трагических событий, произошедших в 2014 году.

© РИА Новости / Антон Круглов
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1 из 10
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанк

После госпереворота на Украине люди, недовольные незаконной сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле.

Разрушение палаточного лагеря активистов движения Антимайдан на площади Куликово поле в Одессе

После госпереворота на Украине люди, недовольные незаконной сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле.

© РИА Новости / Александр Полищук
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2 из 10
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанк

Днем 2 мая в районе Греческой площади в центре города начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "Евромайдана" – с другой.

Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе

Днем 2 мая в районе Греческой площади в центре города начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "Евромайдана" – с другой.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанк

Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись сторонники "Антимайдана".

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе

Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего радикалы подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись сторонники "Антимайдана".

© РИА Новости / Александр Полищук
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© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанк

Радикалы стреляли по прямо людям, пытавшимся спастись из горящего здания.

Люди выбрались на карниз во время пожара в Доме профсоюзов в Одессе

Радикалы стреляли по прямо людям, пытавшимся спастись из горящего здания.

© РИА Новости / Александр Полищук
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5 из 10
© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в медиабанк

Спасатели вывели из здания более 350 человек.

Пожар в здании Дома профсоюзов в Одессе

Спасатели вывели из здания более 350 человек.

© РИА Новости / Агентство "Одесса-медиа"
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6 из 10
© РИА Новости / Александр Полищук | Перейти в медиабанк

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

Горщие палатки активистов Антимайдана на Куликовом поле у Дома профсоюзов в Одессе

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

© РИА Новости / Александр Полищук
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7 из 10
© AP Photo / Vadim Ghirda

Организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.

Женщина плачет у Дома профсоюзов в Одессе. 3 мая 2014 года

Организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.

© AP Photo / Vadim Ghirda
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© РИА Новости / Александр Гагарин | Перейти в медиабанк

Расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв, а Запад закрыл на это глаза.

Массовые беспорядки в Одессе 2 мая

Расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов свелось к оправданию убийц и обвинениям в адрес жертв, а Запад закрыл на это глаза.

© РИА Новости / Александр Гагарин
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9 из 10
© РИА Новости / Антон Круглов | Перейти в медиабанк

Ежегодно 2 мая в Одессе проходят памятные мероприятия традиционно при повышенных мерах безопасности. Люди приносят цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле в память о погибших.

Горожане возлагают цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе

Ежегодно 2 мая в Одессе проходят памятные мероприятия традиционно при повышенных мерах безопасности. Люди приносят цветы к Дому профсоюзов на Куликовом поле в память о погибших.

© РИА Новости / Антон Круглов
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10 из 10
 
ФотоОдесса
 
 
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