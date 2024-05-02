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Десять лет трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Десять лет трагедии в Доме профсоюзов в Одессе - РИА Новости, 02.05.2024

Десять лет трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Ровно десять лет назад противники Майдана вступили в ожесточенное противостояние с почувствовавшим безнаказанность радикалами. Националисты подожгли Дом... РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T12:55

2024-05-02T12:55

2024-05-02T12:55

фото

одесса

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Ровно десять лет назад противники Майдана вступили в ожесточенное противостояние с почувствовавшим безнаказанность радикалами. Националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". Жертвами трагедии стали 48 человек Подробности — в фотоленте Ria.ru.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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