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Военные самолеты окрасили небо над Москвой в цвета российского флага - РИА Новости, 02.05.2024
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11:52 02.05.2024 (обновлено: 17:56 02.05.2024)
https://ria.ru/20240502/moskva-1943435493.html
Военные самолеты окрасили небо над Москвой в цвета российского флага
Военные самолеты окрасили небо над Москвой в цвета российского флага - РИА Новости, 02.05.2024
Военные самолеты окрасили небо над Москвой в цвета российского флага
Самолеты окрасили небо Москвы в цвета российского триколора, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T11:52
2024-05-02T17:56
москва
сергей шойгу
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общество
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Самолеты окрасили небо Москвы в цвета российского триколора, сообщил корреспондент РИА Новости. Летный отряд состоял из трех пар штурмовиков, сгруппированных по цветам: белому, синему и красному.Пролет авиации состоялся в рамках репетиции парада в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне.В самом параде 9 Мая, по данным министра обороны Сергея Шойгу, примут участие более девяти тысяч человек, 75 единиц вооружения и военной техники, авиация.Понаблюдать за ним смогут около 6800 человек, именно столько мест предусмотрено на центральных и гостевых трибунах Красной площади, рассказали РИА Новости в пресс-службе Управления делами президента.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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Подготовка к параду 9 Мая: триколор в небе над Москвой
Военные самолеты окрасили небо над Москвой в цвета российского триколора, передает корреспондент РИА Новости
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москва, сергей шойгу, день победы, общество, парад победы в 2024 году
Москва, Сергей Шойгу, День Победы, Общество, Парад Победы в 2024 году
Военные самолеты окрасили небо над Москвой в цвета российского флага

Военная авиация пролетела над Москвой, окрасив небо в цвета российского флага

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Самолеты окрасили небо Москвы в цвета российского триколора, сообщил корреспондент РИА Новости.
Летный отряд состоял из трех пар штурмовиков, сгруппированных по цветам: белому, синему и красному.
Пролет авиации состоялся в рамках репетиции парада в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне.
В самом параде 9 Мая, по данным министра обороны Сергея Шойгу, примут участие более девяти тысяч человек, 75 единиц вооружения и военной техники, авиация.
Понаблюдать за ним смогут около 6800 человек, именно столько мест предусмотрено на центральных и гостевых трибунах Красной площади, рассказали РИА Новости в пресс-службе Управления делами президента.
Репетиция парада Победы в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Город готовится к масштабному событию заранее. Перед репетицией колонны военной техники передислоцировались с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в московских Печатниках.

Колонны военной техники на репетиции парада на Земляном валу в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Город готовится к масштабному событию заранее. Перед репетицией колонны военной техники передислоцировались с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в московских Печатниках.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Машины, в том числе и времен Великой Отечественной войны, прошли тщательную техподготовку, покраску в необходимые цвета, на них нанесли праздничную символику.

Танк Т-34-85 в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Машины, в том числе и времен Великой Отечественной войны, прошли тщательную техподготовку, покраску в необходимые цвета, на них нанесли праздничную символику.

© РИА Новости / Александр Вильф
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2 из 10
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

На Тверской улице между Пушкинской и Красной площадями нанесли временную желтую дорожную разметку. Она будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и самом параде.

Колонна военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

На Тверской улице между Пушкинской и Красной площадями нанесли временную желтую дорожную разметку. Она будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и самом параде.

© РИА Новости / Александр Вильф
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3 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекрыли. Такие же меры запланированы на 2 и 5 мая из-за репетиции парада Победы.

Благодаря репетициям полюбоваться на военную технику может любой желающий прохожий.

Мужчина снимает видео на смартфон проезжающие колонны военной техники, на репетиции парада на Земляном валу в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекрыли. Такие же меры запланированы на 2 и 5 мая из-за репетиции парада Победы.

Благодаря репетициям полюбоваться на военную технику может любой желающий прохожий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Перед началом шествия в Москве проверили мосты, путепроводы, эстакады и тоннели на пути следования техники на парад. Специалисты исключили любые нештатные ситуации.

Военнослужащие разгружают танки Т-34-85 в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Перед началом шествия в Москве проверили мосты, путепроводы, эстакады и тоннели на пути следования техники на парад. Специалисты исключили любые нештатные ситуации.

© РИА Новости / Александр Вильф
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5 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В этом году в праздничном мероприятии будут задействованы более девяти тысяч военных.

Военнослужащие РФ на репетиции парада на Земляном валу в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В этом году в праздничном мероприятии будут задействованы более девяти тысяч военных.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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6 из 10
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

В связи с парадом доступ на Красную площадь был ограничен.

Колонна военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В связи с парадом доступ на Красную площадь был ограничен.

© РИА Новости / Александр Вильф
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Для зрителей на главной площади страны уже устанавливают трибуны. Традиционно шествие начнется в 10 утра 9 мая и продлится до 12 часов дня.

Колонны военной техники на репетиции парада на Земляном валу в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Для зрителей на главной площади страны уже устанавливают трибуны. Традиционно шествие начнется в 10 утра 9 мая и продлится до 12 часов дня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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8 из 10
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Для парада подготовлены 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил.

Бронеавтомобиль Тигр-М в колонне военной техники перед репетицией парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

Для парада подготовлены 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня Победы.

Колонны военной техники на репетиции парада на Земляном валу в Москве в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня Победы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
10 из 10

Город готовится к масштабному событию заранее. Перед репетицией колонны военной техники передислоцировались с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в московских Печатниках.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 10

Машины, в том числе и времен Великой Отечественной войны, прошли тщательную техподготовку, покраску в необходимые цвета, на них нанесли праздничную символику.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
2 из 10

На Тверской улице между Пушкинской и Красной площадями нанесли временную желтую дорожную разметку. Она будет служить ориентиром при движении военной техники на репетициях и самом параде.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
3 из 10

Движение транспорта на ряде улиц в центре и на юго-востоке Москвы перекрыли. Такие же меры запланированы на 2 и 5 мая из-за репетиции парада Победы.

Благодаря репетициям полюбоваться на военную технику может любой желающий прохожий.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Перед началом шествия в Москве проверили мосты, путепроводы, эстакады и тоннели на пути следования техники на парад. Специалисты исключили любые нештатные ситуации.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
5 из 10

В этом году в праздничном мероприятии будут задействованы более девяти тысяч военных.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 10

В связи с парадом доступ на Красную площадь был ограничен.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 10

Для зрителей на главной площади страны уже устанавливают трибуны. Традиционно шествие начнется в 10 утра 9 мая и продлится до 12 часов дня.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 10

Для парада подготовлены 75 единиц вооружения и военной техники, а также авиация Воздушно-космических сил.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
9 из 10

В 2024 году 9 мая отмечается 79 лет со дня Победы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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10 из 10
 
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