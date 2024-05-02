https://ria.ru/20240502/moskva-1943435493.html

Военные самолеты окрасили небо над Москвой в цвета российского флага

Военные самолеты окрасили небо над Москвой в цвета российского флага - РИА Новости, 02.05.2024

Военные самолеты окрасили небо над Москвой в цвета российского флага

Самолеты окрасили небо Москвы в цвета российского триколора, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.05.2024

2024-05-02T11:52

2024-05-02T11:52

2024-05-02T17:56

москва

сергей шойгу

день победы

общество

парад победы в 2024 году

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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Самолеты окрасили небо Москвы в цвета российского триколора, сообщил корреспондент РИА Новости. Летный отряд состоял из трех пар штурмовиков, сгруппированных по цветам: белому, синему и красному.Пролет авиации состоялся в рамках репетиции парада в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне.В самом параде 9 Мая, по данным министра обороны Сергея Шойгу, примут участие более девяти тысяч человек, 75 единиц вооружения и военной техники, авиация.Понаблюдать за ним смогут около 6800 человек, именно столько мест предусмотрено на центральных и гостевых трибунах Красной площади, рассказали РИА Новости в пресс-службе Управления делами президента.

москва

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2024

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Подготовка к параду 9 Мая: триколор в небе над Москвой Военные самолеты окрасили небо над Москвой в цвета российского триколора, передает корреспондент РИА Новости 2024-05-02T11:52 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей шойгу, день победы, общество, парад победы в 2024 году