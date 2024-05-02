https://ria.ru/20240502/lekarstva-1943412404.html
Белгородская область выделила 400 миллионов рублей на льготные лекарства
Белгородская область выделила 400 миллионов рублей на льготные лекарства - РИА Новости, 02.05.2024
Белгородская область выделила 400 миллионов рублей на льготные лекарства
Дополнительные 400 миллионов рублей выделены из бюджета Белгородской области на приобретение льготных лекарственных препаратов для лечения сложных заболеваний,... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T09:54
2024-05-02T09:54
2024-05-02T09:54
белгородская область
здоровье - общество
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 мая – РИА Новости. Дополнительные 400 миллионов рублей выделены из бюджета Белгородской области на приобретение льготных лекарственных препаратов для лечения сложных заболеваний, в том числе СМА, бронхиальной астмы, муковисцидоза и других, сообщил губернатора Вячеслав Гладков в своих социальных сетях. Глава региона сообщил, что в бюджете 2024 года было заложено 2,8 миллиарда рублей на приобретение лекарственных препаратов для тех жителей, которым положены льготные медикаменты. "Жизнь дает свои установки - количество льготников растет. Поэтому приняли решение об увеличении затрат из областного бюджета на приобретение лекарственных препаратов еще на 400 миллионов рублей для тех жителей, у которых обнаружены сложные заболевания", - сообщил Гладков. Как отметили в пресс-службе правительства региона, за счет этих средств планируется закупка дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения таких заболеваний как спинальная мышечная атрофия, онкогематологические заболевания, муковисцидоз, ревматоидный артрит, бронхиальная астма. Препараты будут выдаваться отдельным категориям граждан по льготным рецептам в соответствии с медицинскими показаниями и врачебными назначениями. Таким образом, с учетом дополнительных средств Белгородская область в общей сложности направит в 2024 году более 3,2 миллиарда рублей на закупку лекарств для льготных категорий граждан. Это на 20% превышает расходы на те же цели в 2023 году. В течение последних лет финансирование данных закупок в Белгородской области ежегодно увеличивается, в 2023 году оно также превысило расходы 2022 года на 15%.
https://ria.ru/20240310/belgorod-1932122449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Здоровье - Общество, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Белгородская область выделила 400 миллионов рублей на льготные лекарства
Гладков: Белгородская область выделила 400 млн рублей на льготные лекарства
БЕЛГОРОД, 2 мая – РИА Новости.
Дополнительные 400 миллионов рублей выделены из бюджета Белгородской области на приобретение льготных лекарственных препаратов для лечения сложных заболеваний, в том числе СМА, бронхиальной астмы, муковисцидоза и других, сообщил губернатора Вячеслав Гладков в своих социальных сетях
.
Глава региона сообщил, что в бюджете 2024 года было заложено 2,8 миллиарда рублей на приобретение лекарственных препаратов для тех жителей, которым положены льготные медикаменты.
"Жизнь дает свои установки - количество льготников растет. Поэтому приняли решение об увеличении затрат из областного бюджета на приобретение лекарственных препаратов еще на 400 миллионов рублей для тех жителей, у которых обнаружены сложные заболевания", - сообщил Гладков.
Как отметили в пресс-службе правительства региона, за счет этих средств планируется закупка дорогостоящих лекарственных препаратов для лечения таких заболеваний как спинальная мышечная атрофия, онкогематологические заболевания, муковисцидоз, ревматоидный артрит, бронхиальная астма. Препараты будут выдаваться отдельным категориям граждан по льготным рецептам в соответствии с медицинскими показаниями и врачебными назначениями.
Таким образом, с учетом дополнительных средств Белгородская область в общей сложности направит в 2024 году более 3,2 миллиарда рублей на закупку лекарств для льготных категорий граждан. Это на 20% превышает расходы на те же цели в 2023 году. В течение последних лет финансирование данных закупок в Белгородской области ежегодно увеличивается, в 2023 году оно также превысило расходы 2022 года на 15%.