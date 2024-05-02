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Слуцкий назвал фейком призыв не пустить Мирзиеева и Рахмона 9 мая в Москву - РИА Новости, 02.05.2024
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18:16 02.05.2024
https://ria.ru/20240502/feyk-1943544277.html
Слуцкий назвал фейком призыв не пустить Мирзиеева и Рахмона 9 мая в Москву
Слуцкий назвал фейком призыв не пустить Мирзиеева и Рахмона 9 мая в Москву - РИА Новости, 02.05.2024
Слуцкий назвал фейком призыв не пустить Мирзиеева и Рахмона 9 мая в Москву
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале назвал фейком распространяющееся в мессенджерах письмо на имя президента России Владимира Путина, якобы... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:16
2024-05-02T18:16
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политика
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале назвал фейком распространяющееся в мессенджерах письмо на имя президента России Владимира Путина, якобы подписанное самим Слуцким и содержащее призывы не допускать президентов Таджикистана и Узбекистана в Москву 9 мая. В Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме утверждается, что письмо является фейком. "Кто авторы этого вброса, будут разбираться силовые структуры. Возможно, специалисты ЦИПсО перед святым праздником Победы хотят дестабилизировать наши отношения с партнерами. Хочется сказать трясущимся от страха нашей приближающейся Победы укронацистам: надо лучше готовиться, ребята, я документы с ошибками не подписываю", - написал Слуцкий. По данным руководителя российского проекта "Кибердружина" Народного фронта Владислава Танасийчука, большая часть экстремистcкой информации распространяется через страницы ЦИПсО - она направлена на разжигание русофобии на Украине и в Европе, дискредитацию вооруженных сил РФ, демонизацию России и раскачку ситуации внутри нашей страны.
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россия, москва, таджикистан, леонид слуцкий (политик), владимир путин, политика, шавкат мирзиеев, эмомали рахмон, узбекистан, парад победы в 2024 году, день победы
Россия, Москва, Таджикистан, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Путин, Политика, Шавкат Мирзиеев, Эмомали Рахмон, Узбекистан, Парад Победы в 2024 году, День Победы
Слуцкий назвал фейком призыв не пустить Мирзиеева и Рахмона 9 мая в Москву

Слуцкий назвал вбросом письмо с призывом не пустить Мирзиеева и Рахмона в Москву

© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ЛДПР
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале назвал фейком распространяющееся в мессенджерах письмо на имя президента России Владимира Путина, якобы подписанное самим Слуцким и содержащее призывы не допускать президентов Таджикистана и Узбекистана в Москву 9 мая.
В Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме утверждается, что письмо является фейком.
"Кто авторы этого вброса, будут разбираться силовые структуры. Возможно, специалисты ЦИПсО перед святым праздником Победы хотят дестабилизировать наши отношения с партнерами. Хочется сказать трясущимся от страха нашей приближающейся Победы укронацистам: надо лучше готовиться, ребята, я документы с ошибками не подписываю", - написал Слуцкий.
По данным руководителя российского проекта "Кибердружина" Народного фронта Владислава Танасийчука, большая часть экстремистcкой информации распространяется через страницы ЦИПсО - она направлена на разжигание русофобии на Украине и в Европе, дискредитацию вооруженных сил РФ, демонизацию России и раскачку ситуации внутри нашей страны.
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РоссияМоскваТаджикистанЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ПутинПолитикаШавкат МирзиеевЭмомали РахмонУзбекистанПарад Победы в 2024 годуДень Победы
 
 
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