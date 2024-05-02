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Слуцкий назвал фейком призыв не пустить Мирзиеева и Рахмона 9 мая в Москву
Слуцкий назвал фейком призыв не пустить Мирзиеева и Рахмона 9 мая в Москву - РИА Новости, 02.05.2024
Слуцкий назвал фейком призыв не пустить Мирзиеева и Рахмона 9 мая в Москву
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале назвал фейком распространяющееся в мессенджерах письмо на имя президента России Владимира Путина, якобы... РИА Новости, 02.05.2024
2024-05-02T18:16
2024-05-02T18:16
2024-05-02T18:16
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале назвал фейком распространяющееся в мессенджерах письмо на имя президента России Владимира Путина, якобы подписанное самим Слуцким и содержащее призывы не допускать президентов Таджикистана и Узбекистана в Москву 9 мая. В Telegram-канале фракции ЛДПР в Госдуме утверждается, что письмо является фейком. "Кто авторы этого вброса, будут разбираться силовые структуры. Возможно, специалисты ЦИПсО перед святым праздником Победы хотят дестабилизировать наши отношения с партнерами. Хочется сказать трясущимся от страха нашей приближающейся Победы укронацистам: надо лучше готовиться, ребята, я документы с ошибками не подписываю", - написал Слуцкий. По данным руководителя российского проекта "Кибердружина" Народного фронта Владислава Танасийчука, большая часть экстремистcкой информации распространяется через страницы ЦИПсО - она направлена на разжигание русофобии на Украине и в Европе, дискредитацию вооруженных сил РФ, демонизацию России и раскачку ситуации внутри нашей страны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Слуцкий назвал фейком призыв не пустить Мирзиеева и Рахмона 9 мая в Москву
Слуцкий назвал вбросом письмо с призывом не пустить Мирзиеева и Рахмона в Москву