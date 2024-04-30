https://ria.ru/20240430/ukraina-1943156917.html

"Один за одним". В Киеве пришли в ужас из-за действий Сырского

"Один за одним". В Киеве пришли в ужас из-за действий Сырского - РИА Новости, 30.04.2024

"Один за одним". В Киеве пришли в ужас из-за действий Сырского

Генерал Александр Сырский не справляется с обороной и продолжает отступать из различных населенных пунктов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T14:30

2024-04-30T14:30

2024-04-30T19:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

киев

украина

александр сырский

олег соскин

сергей шойгу

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Генерал Александр Сырский не справляется с обороной и продолжает отступать из различных населенных пунктов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."Мы видим, что после назначения Сырского и смены руководства ситуация колоссально ухудшилась. Все время, каждый день почти сдаются населенные пункты один за одним", — отметил он.По словам эксперта, в рядах ВСУ тем временем наблюдаются разногласия. Среди военных растет недоверие как к президенту Украины Владимиру Зеленскому, так и к главкому, пояснил Соскин."Надо замораживать ситуацию. Нужно прекращение огня, потому что никакого наступления быть не может, никакого выхода на границы 1991 года, вообще линию удержать нельзя", — резюмировал экс-советник.Накануне в Минобороны заявили об освобождении села Семеновка на территории ДНР. В воскресенье ведомство также рассказало о взятии под контроль Новобахмутовки.Ранее в прошлый вторник министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240430/atacms-1942303098.html

https://ria.ru/20240430/ukraina-1943119236.html

донецкая народная республика

киев

украина

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в мире, донецкая народная республика, киев, украина, александр сырский, олег соскин, сергей шойгу, вооруженные силы украины