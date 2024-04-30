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"Один за одним". В Киеве пришли в ужас из-за действий Сырского - РИА Новости, 30.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 30.04.2024 (обновлено: 19:26 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/ukraina-1943156917.html
"Один за одним". В Киеве пришли в ужас из-за действий Сырского
"Один за одним". В Киеве пришли в ужас из-за действий Сырского - РИА Новости, 30.04.2024
"Один за одним". В Киеве пришли в ужас из-за действий Сырского
Генерал Александр Сырский не справляется с обороной и продолжает отступать из различных населенных пунктов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:30
2024-04-30T19:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
киев
украина
александр сырский
олег соскин
сергей шойгу
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Генерал Александр Сырский не справляется с обороной и продолжает отступать из различных населенных пунктов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."Мы видим, что после назначения Сырского и смены руководства ситуация колоссально ухудшилась. Все время, каждый день почти сдаются населенные пункты один за одним", — отметил он.По словам эксперта, в рядах ВСУ тем временем наблюдаются разногласия. Среди военных растет недоверие как к президенту Украины Владимиру Зеленскому, так и к главкому, пояснил Соскин."Надо замораживать ситуацию. Нужно прекращение огня, потому что никакого наступления быть не может, никакого выхода на границы 1991 года, вообще линию удержать нельзя", — резюмировал экс-советник.Накануне в Минобороны заявили об освобождении села Семеновка на территории ДНР. В воскресенье ведомство также рассказало о взятии под контроль Новобахмутовки.Ранее в прошлый вторник министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240430/atacms-1942303098.html
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в мире, донецкая народная республика, киев, украина, александр сырский, олег соскин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Украина, Александр Сырский, Олег Соскин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Один за одним". В Киеве пришли в ужас из-за действий Сырского

Соскин: Сырский сдает населенные пункты один за другим

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Генерал Александр Сырский не справляется с обороной и продолжает отступать из различных населенных пунктов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.
"Мы видим, что после назначения Сырского и смены руководства ситуация колоссально ухудшилась. Все время, каждый день почти сдаются населенные пункты один за одним", — отметил он.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
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По словам эксперта, в рядах ВСУ тем временем наблюдаются разногласия. Среди военных растет недоверие как к президенту Украины Владимиру Зеленскому, так и к главкому, пояснил Соскин.
"Надо замораживать ситуацию. Нужно прекращение огня, потому что никакого наступления быть не может, никакого выхода на границы 1991 года, вообще линию удержать нельзя", — резюмировал экс-советник.
Накануне в Минобороны заявили об освобождении села Семеновка на территории ДНР. В воскресенье ведомство также рассказало о взятии под контроль Новобахмутовки.
Ранее в прошлый вторник министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаАлександр СырскийОлег СоскинСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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