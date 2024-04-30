В Ленинградской области спасли детеныша тюленя
Фонд друзей балтийской нерпы сообщил о спасении детеныша тюленя в Ленобласти
© Фонд друзей балтийской нерпыТюлененок, направленный в Фонд друзей балтийской нерпы с территории строящегося порта в поселке Вистино
Тюлененок, направленный в Фонд друзей балтийской нерпы с территории строящегося порта в поселке Вистино
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. В Ленинградской области спасли детеныша тюленя, его направили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы на странице в соцсети "ВКонтакте".
Истощенный тюлененок поступил в учреждение с территории порта в поселке Вистино.
© Фонд друзей балтийской нерпыТюлененок, направленный в Фонд друзей балтийской нерпы с территории строящегося порта в поселке Вистино
Тюлененок, направленный в Фонд друзей балтийской нерпы с территории строящегося порта в поселке Вистино
"Несколько дней он пытался там охотиться, вылезая отдохнуть на берег. Но постепенно время заплывов стало сокращаться, время на лежания на берегу увеличиваться, а потом тюлень ослабел, перестал плавать и дал людям взять себя в руки", — рассказали в фонде.
Сейчас более десяти животных проходят реабилитацию в указанном центре.
© Фонд друзей балтийской нерпыТюлененок, направленный в Фонд друзей балтийской нерпы с территории строящегося порта в поселке Вистино
Тюлененок, направленный в Фонд друзей балтийской нерпы с территории строящегося порта в поселке Вистино
Специализированный центр спасения редких морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские обитатели северо-западного региона. Открытие этого учреждения состоялось в 2014 году. Благодаря его работе удалось спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик, который также остался жить на территории центра в Репино.
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