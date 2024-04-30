https://ria.ru/20240430/tyulen-1943177633.html

В Ленинградской области спасли детеныша тюленя

В Ленинградской области спасли детеныша тюленя - РИА Новости, 30.04.2024

В Ленинградской области спасли детеныша тюленя

В Ленинградской области спасли детеныша тюленя, его направили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T16:28

2024-04-30T16:28

2024-04-30T16:41

хорошие новости

общество

репино

ленинградская область

санкт-петербург

фонд друзей балтийской нерпы

гуп «водоканал санкт-петербурга

центр изучения и сохранения морских млекопитающих

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. В Ленинградской области спасли детеныша тюленя, его направили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы на странице в соцсети "ВКонтакте". Истощенный тюлененок поступил в учреждение с территории порта в поселке Вистино. "Несколько дней он пытался там охотиться, вылезая отдохнуть на берег. Но постепенно время заплывов стало сокращаться, время на лежания на берегу увеличиваться, а потом тюлень ослабел, перестал плавать и дал людям взять себя в руки", — рассказали в фонде.Сейчас более десяти животных проходят реабилитацию в указанном центре.Специализированный центр спасения редких морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские обитатели северо-западного региона. Открытие этого учреждения состоялось в 2014 году. Благодаря его работе удалось спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик, который также остался жить на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20240415/nerpa-1940254385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, репино, ленинградская область, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга, центр изучения и сохранения морских млекопитающих