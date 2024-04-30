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В Ленинградской области спасли детеныша тюленя - РИА Новости, 30.04.2024
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Хорошие новости
 
16:28 30.04.2024 (обновлено: 16:41 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/tyulen-1943177633.html
В Ленинградской области спасли детеныша тюленя
В Ленинградской области спасли детеныша тюленя - РИА Новости, 30.04.2024
В Ленинградской области спасли детеныша тюленя
В Ленинградской области спасли детеныша тюленя, его направили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T16:28
2024-04-30T16:41
хорошие новости
общество
репино
ленинградская область
санкт-петербург
фонд друзей балтийской нерпы
гуп «водоканал санкт-петербурга
центр изучения и сохранения морских млекопитающих
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. В Ленинградской области спасли детеныша тюленя, его направили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы на странице в соцсети "ВКонтакте". Истощенный тюлененок поступил в учреждение с территории порта в поселке Вистино. "Несколько дней он пытался там охотиться, вылезая отдохнуть на берег. Но постепенно время заплывов стало сокращаться, время на лежания на берегу увеличиваться, а потом тюлень ослабел, перестал плавать и дал людям взять себя в руки", — рассказали в фонде.Сейчас более десяти животных проходят реабилитацию в указанном центре.Специализированный центр спасения редких морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские обитатели северо-западного региона. Открытие этого учреждения состоялось в 2014 году. Благодаря его работе удалось спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик, который также остался жить на территории центра в Репино.
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общество, репино, ленинградская область, санкт-петербург, фонд друзей балтийской нерпы, гуп «водоканал санкт-петербурга, центр изучения и сохранения морских млекопитающих
Хорошие новости, Общество, Репино, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Фонд друзей балтийской нерпы, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, Центр изучения и сохранения морских млекопитающих
В Ленинградской области спасли детеныша тюленя

Фонд друзей балтийской нерпы сообщил о спасении детеныша тюленя в Ленобласти

© Фонд друзей балтийской нерпыТюлененок, направленный в Фонд друзей балтийской нерпы с территории строящегося порта в поселке Вистино
Тюлененок, направленный в Фонд друзей балтийской нерпы с территории строящегося порта в поселке Вистино
© Фонд друзей балтийской нерпы
Тюлененок, направленный в Фонд друзей балтийской нерпы с территории строящегося порта в поселке Вистино
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. В Ленинградской области спасли детеныша тюленя, его направили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы на странице в соцсети "ВКонтакте".
Истощенный тюлененок поступил в учреждение с территории порта в поселке Вистино.
© Фонд друзей балтийской нерпыТюлененок, направленный в Фонд друзей балтийской нерпы с территории строящегося порта в поселке Вистино
Тюлененок, направленный в Фонд друзей балтийской нерпыс территории строящегося порта в посёлке Вистино
© Фонд друзей балтийской нерпы
Тюлененок, направленный в Фонд друзей балтийской нерпы с территории строящегося порта в поселке Вистино
"Несколько дней он пытался там охотиться, вылезая отдохнуть на берег. Но постепенно время заплывов стало сокращаться, время на лежания на берегу увеличиваться, а потом тюлень ослабел, перестал плавать и дал людям взять себя в руки", — рассказали в фонде.
Сейчас более десяти животных проходят реабилитацию в указанном центре.
© Фонд друзей балтийской нерпыТюлененок, направленный в Фонд друзей балтийской нерпы с территории строящегося порта в поселке Вистино
Тюлененок, направленный в Фонд друзей балтийской нерпыс территории строящегося порта в посёлке Вистино
© Фонд друзей балтийской нерпы
Тюлененок, направленный в Фонд друзей балтийской нерпы с территории строящегося порта в поселке Вистино
Специализированный центр спасения редких морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские обитатели северо-западного региона. Открытие этого учреждения состоялось в 2014 году. Благодаря его работе удалось спасти и вернуть в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик, который также остался жить на территории центра в Репино.
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Хорошие новостиОбществоРепиноЛенинградская областьСанкт-ПетербургФонд друзей балтийской нерпыГУП «Водоканал Санкт-ПетербургаЦентр изучения и сохранения морских млекопитающих
 
 
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