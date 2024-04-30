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Учительница из Дагестана спасла из горящего дома детей и пенсионерку
Учительница из Дагестана спасла из горящего дома детей и пенсионерку - РИА Новости, 30.04.2024
Учительница из Дагестана спасла из горящего дома детей и пенсионерку
Учительница из Тляратинского района Дагестана в одиночку вытащила из горящего дома маленьких детей и пенсионерку, которая не могла сама передвигаться, сообщил... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T23:12
2024-04-30T23:12
2024-04-30T23:12
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МАХАЧКАЛА, 30 апр — РИА Новости. Учительница из Тляратинского района Дагестана в одиночку вытащила из горящего дома маленьких детей и пенсионерку, которая не могла сама передвигаться, сообщил во вторник глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. "Героиней дня, без всяких сомнений, является учительница из Тляратинского района Загират Гаджимагомедова. Она работала в своем огороде, когда заметила пожар в соседнем доме. Женщина не стала медлить и поспешила на помощь. Одна! В горящий дом, где оставались маленькие дети и больная пенсионерка. Сначала Загират вывела детей, а потом вернулась и на своей спине вынесла бабушку, которая не могла сама передвигаться", – рассказал Меликов. Гаджимагомедова получила ожоги, но от госпитализации отказалась. Глава республики отметил, что такой подвиг заслуживает государственной награды – он уже поручил подготовить необходимые документы. "Загират Магомедовна, мы все восхищены вашим поступком! Спасибо за спасенные жизни", – написал руководитель республики. В минобрнауки Дагестана уточнили, что Гаджимагомедова – учительница начальных классов Сикарской школы Тляратинского района, она проработала педагогом 35 лет. За свой подвиг учительница уже получила благодарственные письма от глав района и сельской администрации.
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сергей меликов, происшествия, республика дагестан
Хорошие новости, Сергей Меликов, Происшествия, Республика Дагестан
Учительница из Дагестана спасла из горящего дома детей и пенсионерку
Учительница из Дагестана спасла из горящего дома 2 маленьких детей и пенсионерку
МАХАЧКАЛА, 30 апр — РИА Новости.
Учительница из Тляратинского района Дагестана в одиночку вытащила из горящего дома маленьких детей и пенсионерку, которая не могла сама передвигаться, сообщил во вторник глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале
.
"Героиней дня, без всяких сомнений, является учительница из Тляратинского района Загират Гаджимагомедова. Она работала в своем огороде, когда заметила пожар в соседнем доме. Женщина не стала медлить и поспешила на помощь. Одна! В горящий дом, где оставались маленькие дети и больная пенсионерка. Сначала Загират вывела детей, а потом вернулась и на своей спине вынесла бабушку, которая не могла сама передвигаться", – рассказал Меликов.
Гаджимагомедова получила ожоги, но от госпитализации отказалась. Глава республики отметил, что такой подвиг заслуживает государственной награды – он уже поручил подготовить необходимые документы.
"Загират Магомедовна, мы все восхищены вашим поступком! Спасибо за спасенные жизни", – написал руководитель республики.
В минобрнауки Дагестана уточнили, что Гаджимагомедова – учительница начальных классов Сикарской школы Тляратинского района, она проработала педагогом 35 лет. За свой подвиг учительница уже получила благодарственные письма от глав района и сельской администрации.