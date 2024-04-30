https://ria.ru/20240430/spasenie-1943222867.html

Учительница из Дагестана спасла из горящего дома детей и пенсионерку

Учительница из Дагестана спасла из горящего дома детей и пенсионерку - РИА Новости, 30.04.2024

Учительница из Дагестана спасла из горящего дома детей и пенсионерку

Учительница из Тляратинского района Дагестана в одиночку вытащила из горящего дома маленьких детей и пенсионерку, которая не могла сама передвигаться, сообщил... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T23:12

2024-04-30T23:12

2024-04-30T23:12

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сергей меликов

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 30 апр — РИА Новости. Учительница из Тляратинского района Дагестана в одиночку вытащила из горящего дома маленьких детей и пенсионерку, которая не могла сама передвигаться, сообщил во вторник глава республики Сергей Меликов в своем Telegram-канале. "Героиней дня, без всяких сомнений, является учительница из Тляратинского района Загират Гаджимагомедова. Она работала в своем огороде, когда заметила пожар в соседнем доме. Женщина не стала медлить и поспешила на помощь. Одна! В горящий дом, где оставались маленькие дети и больная пенсионерка. Сначала Загират вывела детей, а потом вернулась и на своей спине вынесла бабушку, которая не могла сама передвигаться", – рассказал Меликов. Гаджимагомедова получила ожоги, но от госпитализации отказалась. Глава республики отметил, что такой подвиг заслуживает государственной награды – он уже поручил подготовить необходимые документы. "Загират Магомедовна, мы все восхищены вашим поступком! Спасибо за спасенные жизни", – написал руководитель республики. В минобрнауки Дагестана уточнили, что Гаджимагомедова – учительница начальных классов Сикарской школы Тляратинского района, она проработала педагогом 35 лет. За свой подвиг учительница уже получила благодарственные письма от глав района и сельской администрации.

https://ria.ru/20240427/nagrada-1942794863.html

https://ria.ru/20240426/krokus-1942552085.html

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сергей меликов, происшествия, республика дагестан