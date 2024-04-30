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В Ботаническом саду в Петербурге зацвела сакура - РИА Новости, 30.04.2024
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Хорошие новости
 
14:27 30.04.2024 (обновлено: 15:28 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/sakura-1943155901.html
В Ботаническом саду в Петербурге зацвела сакура
В Ботаническом саду в Петербурге зацвела сакура - РИА Новости, 30.04.2024
В Ботаническом саду в Петербурге зацвела сакура
В Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге зацвела сакура, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:27
2024-04-30T15:28
хорошие новости
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россия
российская академия наук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. В Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге зацвела сакура, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале."Сакура, друзья! Цветение началось! В среднем одно дерево цветет около недели, но слишком жаркая погода, дожди или сильный ветер могут сократить время цветения", — говорится в публикации.Как уточнили в саду, цветение разных видов и сортов сакуры будет сменяться на протяжении трех недель. Ботанический сад Петербурга был основан в 1714 году по указу Петра I как "Аптекарский огород". В 1823-м его преобразовали в Императорский Санкт-Петербургский ботанический сад. Сейчас учреждение административно подчиняется Ботаническому институту имени В. Л. Комарова, став его отделом, и входит в структуру Российской академии наук. Парк-дендрарий Ботанического сада — один из старейших парков в России. В нем собраны и экспонируются коллекции древесных и травянистых растений открытого грунта. Общая площадь оранжерей составляет около гектара, а протяженность — примерно километр. В них представлены более 7,5 тысячи растений. Коллекция расположенного на территории сада Ботанического музея насчитывает свыше 80 тысяч образцов.
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санкт-петербург, россия, российская академия наук, петр i
Хорошие новости, Санкт-Петербург, Россия, Российская академия наук, Петр I
В Ботаническом саду в Петербурге зацвела сакура

В Ботаническом саду Петра Великого в Петербурге зацвела сакура

© Фото : Ботанический сад Петра Великого/TelegramСакура зацвела в Ботаническом саду в Петербурге
Сакура зацвела в Ботаническом саду в Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© Фото : Ботанический сад Петра Великого/Telegram
Сакура зацвела в Ботаническом саду в Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. В Ботаническом саду Петра Великого в Санкт-Петербурге зацвела сакура, сообщила пресс-служба учреждения в Telegram-канале.
"Сакура, друзья! Цветение началось! В среднем одно дерево цветет около недели, но слишком жаркая погода, дожди или сильный ветер могут сократить время цветения", — говорится в публикации.
© Фото : Ботанический сад Петра Великого/TelegramСакура, зацветшая в Ботаническом саду в Петербурге
Сакура, зацветшая в Ботаническом саду в Петербурге
Сакура, зацветшая в Ботаническом саду в Петербурге
© Фото : Ботанический сад Петра Великого/Telegram
1 из 3
© Фото : Ботанический сад Петра Великого/Telegram

Сакура зацвела в Ботаническом саду в Петербурге

Сакура, зацветшая в Ботаническом саду в Петербурге

Сакура зацвела в Ботаническом саду в Петербурге

© Фото : Ботанический сад Петра Великого/Telegram
2 из 3
© Фото : Ботанический сад Петра Великого/TelegramСакура, зацветшая в Ботаническом саду в Петербурге
Сакура, зацветшая в Ботаническом саду в Петербурге
Сакура, зацветшая в Ботаническом саду в Петербурге
© Фото : Ботанический сад Петра Великого/Telegram
3 из 3
Сакура, зацветшая в Ботаническом саду в Петербурге
© Фото : Ботанический сад Петра Великого/Telegram
1 из 3

Сакура зацвела в Ботаническом саду в Петербурге

© Фото : Ботанический сад Петра Великого/Telegram
2 из 3
Сакура, зацветшая в Ботаническом саду в Петербурге
© Фото : Ботанический сад Петра Великого/Telegram
3 из 3
Как уточнили в саду, цветение разных видов и сортов сакуры будет сменяться на протяжении трех недель.
Ботанический сад Петербурга был основан в 1714 году по указу Петра I как "Аптекарский огород". В 1823-м его преобразовали в Императорский Санкт-Петербургский ботанический сад. Сейчас учреждение административно подчиняется Ботаническому институту имени В. Л. Комарова, став его отделом, и входит в структуру Российской академии наук.
Парк-дендрарий Ботанического сада — один из старейших парков в России. В нем собраны и экспонируются коллекции древесных и травянистых растений открытого грунта. Общая площадь оранжерей составляет около гектара, а протяженность — примерно километр. В них представлены более 7,5 тысячи растений. Коллекция расположенного на территории сада Ботанического музея насчитывает свыше 80 тысяч образцов.
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