https://ria.ru/20240430/programma-1943152674.html

На выставке "Россия" представили программу Дягилевского фестиваля-2024

На выставке "Россия" представили программу Дягилевского фестиваля-2024 - РИА Новости, 30.04.2024

На выставке "Россия" представили программу Дягилевского фестиваля-2024

Образовательная программа Дягилевского фестиваля-2024 была представлена на международной выставке "Россия", в рамках просветительского направления в этом году... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T14:03

2024-04-30T14:03

2024-04-30T14:03

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

теодор курентзис

игорь стравинский

россия

пермский край

пермь

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ПЕРМЬ, 30 апр - РИА Новости. Образовательная программа Дягилевского фестиваля-2024 была представлена на международной выставке "Россия", в рамках просветительского направления в этом году студентам творческих вузов будут предложены новые форматы и события, сообщается на сайте форума. Образовательную программу фестиваля представили на международной выставке-форуме "Россия" замминистра культуры Пермского края Елена Колчанова и координатор направления Антонина Стерина. "В этом году образовательная программа пройдет в восьмой раз и предложит участникам новые форматы, темы и события. За время проведения образовательной программы, с 2016 года в ней приняли участие более 400 человек, многие из которых уже внесли вклад в развитие российской культуры", - говорится в сообщении. "Яркий пример участников оркестр Euphoria под управлением Елизаветы Корнеевой, выпускницы образовательной программы 2021 года. Всего за два года существования Euphoria представила 11 мировых и девять российских музыкальных премьер. Это - наше музыкальное настоящее. И мы очень гордимся нашими ребятами... Это и есть то, для чего существует образовательная программа", - сказала Колчанова на выставке "Россия". Образовательная программа создана для студентов творческих вузов и преподавателей музыкальных школ. Лекции и мастер-классы для участников секций проводят музыканты, композиторы и артисты, участвующие в основной программе фестиваля. Дягилевский фестиваль в 2024 году пройдет в Перми с 20 по 29 июня. Ежегодно его посещают порядка 30-40 тысяч зрителей из разных городов России и мира. Художественный руководитель мероприятия - Теодор Курентзис. Продажа билетов откроется 16 мая. В этом году в рамках фестиваля впервые в России будет исполнена опера Паскаля Дюсапена Passion, также гости услышат оперу Игоря Стравинского "Похождения повесы". Еще одним музыкальным событием станет новая режиссерская версия "Волшебной флейты" Моцарта. Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года. Гостям представлены экспозиции 89 регионов России, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. На данный момент площадку посетило более 11 миллионов человек.

https://ria.ru/20240429/vystavka-1943048855.html

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выставка-форум "россия", теодор курентзис, игорь стравинский, россия, пермский край, пермь