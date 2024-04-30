На выставке "Россия" представили программу Дягилевского фестиваля-2024

На выставке-форуме "Россия" представили программу Дягилевского фестиваля-2024
На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка
На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка
В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.
В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.
Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.
Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.
Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".
Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".
Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.
Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.
Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".
Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".
В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.
В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.
В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".
В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".
В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".
В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".
На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.
На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.
На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка
В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.
Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.
Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".
Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.
Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".
В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.
В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".
В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".
На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.
Этнографическая фольклорная группа "Мерема" и государственный ансамбль песни и танца "Умарина" познакомили слушателей с традиционными эрзянскими и мокшанскими песнями.
Этнографическая фольклорная группа "Мерема" и государственный ансамбль песни и танца "Умарина" познакомили слушателей с традиционными эрзянскими и мокшанскими песнями.
Урок традиционной хореографии для начинающих от этнохореографа Ульяны Карловой получили участники мастер-класса.
Урок традиционной хореографии для начинающих от этнохореографа Ульяны Карловой получили участники мастер-класса.
Гости позанимались производственной гимнастикой вместе с сенатором, трехкратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе, Героем России Александром Карелиным.
Гости позанимались производственной гимнастикой вместе с сенатором, трехкратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе, Героем России Александром Карелиным.
На ВДНХ прошел Всероссийский день мордовских языков. У посетителей выставки была насыщенная программа: торжественное открытие, деловая программа, мастер-классы, выставка литературы, концерт.
На ВДНХ прошел Всероссийский день мордовских языков. У посетителей выставки была насыщенная программа: торжественное открытие, деловая программа, мастер-классы, выставка литературы, концерт.
Обсуждение новых вызовов современного рынка труда прошло в рамках пленарной сессии Форума национальных приоритетов "Возможности будущего: кадры".
Обсуждение новых вызовов современного рынка труда прошло в рамках пленарной сессии Форума национальных приоритетов "Возможности будущего: кадры".
Гостей ждали мастер-классы и дегустация котлет из баранины с фисташкой, пшеничной катанки и других блюд-хитов фестиваля.
Гостей ждали мастер-классы и дегустация котлет из баранины с фисташкой, пшеничной катанки и других блюд-хитов фестиваля.
На выставке также прошла церемония награждения победителей Национальной премии "Золотой медвежонок". Она присуждается за вклад в развитие отечественной индустрии товаров и услуг для детей.
На выставке также прошла церемония награждения победителей Национальной премии "Золотой медвежонок". Она присуждается за вклад в развитие отечественной индустрии товаров и услуг для детей.
В павильоне Координационного центра правительства дали старт федеральной донорской акции "Знаю! Могу! Помогаю!". Цель акции — популяризировать донорство среди молодежи: студенты смогли пополнить банк крови и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
В павильоне Координационного центра правительства дали старт федеральной донорской акции "Знаю! Могу! Помогаю!". Цель акции — популяризировать донорство среди молодежи: студенты смогли пополнить банк крови и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Выставку активно готовят к летнему периоду, многие павильоны поочередно закроют на техническое обслуживание.
Выставку активно готовят к летнему периоду, многие павильоны поочередно закроют на техническое обслуживание.
Актриса и продюсер Софья Эрнст прочла лекцию "Синтез народных традиций и современной культуры", поделилась историей создания проекта "Играем свадьбу" и на его примере показала, как найти баланс между аутентичностью и актуальностью.
Актриса и продюсер Софья Эрнст прочла лекцию "Синтез народных традиций и современной культуры", поделилась историей создания проекта "Играем свадьбу" и на его примере показала, как найти баланс между аутентичностью и актуальностью.
Этнографическая фольклорная группа "Мерема" и государственный ансамбль песни и танца "Умарина" познакомили слушателей с традиционными эрзянскими и мокшанскими песнями.
Урок традиционной хореографии для начинающих от этнохореографа Ульяны Карловой получили участники мастер-класса.
Гости позанимались производственной гимнастикой вместе с сенатором, трехкратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе, Героем России Александром Карелиным.
На ВДНХ прошел Всероссийский день мордовских языков. У посетителей выставки была насыщенная программа: торжественное открытие, деловая программа, мастер-классы, выставка литературы, концерт.
Обсуждение новых вызовов современного рынка труда прошло в рамках пленарной сессии Форума национальных приоритетов "Возможности будущего: кадры".
Гостей ждали мастер-классы и дегустация котлет из баранины с фисташкой, пшеничной катанки и других блюд-хитов фестиваля.
На выставке также прошла церемония награждения победителей Национальной премии "Золотой медвежонок". Она присуждается за вклад в развитие отечественной индустрии товаров и услуг для детей.
В павильоне Координационного центра правительства дали старт федеральной донорской акции "Знаю! Могу! Помогаю!". Цель акции — популяризировать донорство среди молодежи: студенты смогли пополнить банк крови и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Выставку активно готовят к летнему периоду, многие павильоны поочередно закроют на техническое обслуживание.
Актриса и продюсер Софья Эрнст прочла лекцию "Синтез народных традиций и современной культуры", поделилась историей создания проекта "Играем свадьбу" и на его примере показала, как найти баланс между аутентичностью и актуальностью.