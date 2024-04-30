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На выставке "Россия" представили программу Дягилевского фестиваля-2024 - РИА Новости, 30.04.2024
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14:03 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/programma-1943152674.html
На выставке "Россия" представили программу Дягилевского фестиваля-2024
На выставке "Россия" представили программу Дягилевского фестиваля-2024 - РИА Новости, 30.04.2024
На выставке "Россия" представили программу Дягилевского фестиваля-2024
Образовательная программа Дягилевского фестиваля-2024 была представлена на международной выставке "Россия", в рамках просветительского направления в этом году... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T14:03
2024-04-30T14:03
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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ПЕРМЬ, 30 апр - РИА Новости. Образовательная программа Дягилевского фестиваля-2024 была представлена на международной выставке "Россия", в рамках просветительского направления в этом году студентам творческих вузов будут предложены новые форматы и события, сообщается на сайте форума. Образовательную программу фестиваля представили на международной выставке-форуме "Россия" замминистра культуры Пермского края Елена Колчанова и координатор направления Антонина Стерина. "В этом году образовательная программа пройдет в восьмой раз и предложит участникам новые форматы, темы и события. За время проведения образовательной программы, с 2016 года в ней приняли участие более 400 человек, многие из которых уже внесли вклад в развитие российской культуры", - говорится в сообщении. "Яркий пример участников оркестр Euphoria под управлением Елизаветы Корнеевой, выпускницы образовательной программы 2021 года. Всего за два года существования Euphoria представила 11 мировых и девять российских музыкальных премьер. Это - наше музыкальное настоящее. И мы очень гордимся нашими ребятами... Это и есть то, для чего существует образовательная программа", - сказала Колчанова на выставке "Россия". Образовательная программа создана для студентов творческих вузов и преподавателей музыкальных школ. Лекции и мастер-классы для участников секций проводят музыканты, композиторы и артисты, участвующие в основной программе фестиваля. Дягилевский фестиваль в 2024 году пройдет в Перми с 20 по 29 июня. Ежегодно его посещают порядка 30-40 тысяч зрителей из разных городов России и мира. Художественный руководитель мероприятия - Теодор Курентзис. Продажа билетов откроется 16 мая. В этом году в рамках фестиваля впервые в России будет исполнена опера Паскаля Дюсапена Passion, также гости услышат оперу Игоря Стравинского "Похождения повесы". Еще одним музыкальным событием станет новая режиссерская версия "Волшебной флейты" Моцарта. Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года. Гостям представлены экспозиции 89 регионов России, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. На данный момент площадку посетило более 11 миллионов человек.
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РИА Новости
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5
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96
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выставка-форум "россия", теодор курентзис, игорь стравинский, россия, пермский край, пермь
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Теодор Курентзис, Игорь Стравинский, Россия, Пермский край, Пермь
На выставке "Россия" представили программу Дягилевского фестиваля-2024

На выставке-форуме "Россия" представили программу Дягилевского фестиваля-2024

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМеждународная выставка-форум "Россия" на ВДНХ
Международная выставка-форум Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 30 апр - РИА Новости. Образовательная программа Дягилевского фестиваля-2024 была представлена на международной выставке "Россия", в рамках просветительского направления в этом году студентам творческих вузов будут предложены новые форматы и события, сообщается на сайте форума.
Образовательную программу фестиваля представили на международной выставке-форуме "Россия" замминистра культуры Пермского края Елена Колчанова и координатор направления Антонина Стерина.
Цирк, спектакли, танцы. Как проходит выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

Выставка Россия. Шествие Искусство цирка

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

Выставка Россия. Шествие Искусство цирка

В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

Выставка Россия. Народные гулянья с Хороводами России

Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

Выставка Россия. Творческая встреча со съемочной группой и Романом Костомаровым

Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

Выставка Россия. Концерт Музыка в отражении истории

Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

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5 из 10
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Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

Выставка Россия. Танцевальный флешмоб

Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

Выставка Россия. Открытие спортивной программы выставки Россия: установка рекорда по массовой зарядке

В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

Выставка Россия. Детский спектакль Финист – ясный сокол

В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

Выставка Россия. Субботник Еловая аллея

В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
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На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

Выставка Россия. Расширенное заседание коллегии Минздрава России на тему: Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2023 году и задачах на 2024 год

На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
"В этом году образовательная программа пройдет в восьмой раз и предложит участникам новые форматы, темы и события. За время проведения образовательной программы, с 2016 года в ней приняли участие более 400 человек, многие из которых уже внесли вклад в развитие российской культуры", - говорится в сообщении.
"Яркий пример участников оркестр Euphoria под управлением Елизаветы Корнеевой, выпускницы образовательной программы 2021 года. Всего за два года существования Euphoria представила 11 мировых и девять российских музыкальных премьер. Это - наше музыкальное настоящее. И мы очень гордимся нашими ребятами... Это и есть то, для чего существует образовательная программа", - сказала Колчанова на выставке "Россия".
Выступление национальных ансамблей и фольклорных групп на выставке "Россия"
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Этнографическая фольклорная группа "Мерема" и государственный ансамбль песни и танца "Умарина" познакомили слушателей с традиционными эрзянскими и мокшанскими песнями.

Выставка Россия. Выступление национальных ансамблей: этнографическая фольклорная группа Мерема и государственный ансамбль песни и танца Умарина

Этнографическая фольклорная группа "Мерема" и государственный ансамбль песни и танца "Умарина" познакомили слушателей с традиционными эрзянскими и мокшанскими песнями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Урок традиционной хореографии для начинающих от этнохореографа Ульяны Карловой получили участники мастер-класса.

Выставка Россия. Урок по традиционной хореографии

Урок традиционной хореографии для начинающих от этнохореографа Ульяны Карловой получили участники мастер-класса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Гости позанимались производственной гимнастикой вместе с сенатором, трехкратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе, Героем России Александром Карелиным.

Выставка Россия. Производственная гимнастика с участием сенатора Российской Федерации, трехкратного победителя олимпийских игр Александра Карелина

Гости позанимались производственной гимнастикой вместе с сенатором, трехкратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе, Героем России Александром Карелиным.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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На ВДНХ прошел Всероссийский день мордовских языков. У посетителей выставки была насыщенная программа: торжественное открытие, деловая программа, мастер-классы, выставка литературы, концерт.

Выставка Россия. Деловая программа Мордовские языки в информационном пространстве

На ВДНХ прошел Всероссийский день мордовских языков. У посетителей выставки была насыщенная программа: торжественное открытие, деловая программа, мастер-классы, выставка литературы, концерт.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Обсуждение новых вызовов современного рынка труда прошло в рамках пленарной сессии Форума национальных приоритетов "Возможности будущего: кадры".

Выставка Россия. Пленарная сессия Форума национальных приоритетов Возможности будущего: кадры

Обсуждение новых вызовов современного рынка труда прошло в рамках пленарной сессии Форума национальных приоритетов "Возможности будущего: кадры".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гостей ждали мастер-классы и дегустация котлет из баранины с фисташкой, пшеничной катанки и других блюд-хитов фестиваля.

Выставка Россия. Презентация VII Фестиваля Кухня Рязанского края

Гостей ждали мастер-классы и дегустация котлет из баранины с фисташкой, пшеничной катанки и других блюд-хитов фестиваля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке также прошла церемония награждения победителей Национальной премии "Золотой медвежонок". Она присуждается за вклад в развитие отечественной индустрии товаров и услуг для детей.

Выставка Россия. Торжественная Церемония награждения победителей Национальной премии в сфере товаров и услуг Золотой медвежонок

На выставке также прошла церемония награждения победителей Национальной премии "Золотой медвежонок". Она присуждается за вклад в развитие отечественной индустрии товаров и услуг для детей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне Координационного центра правительства дали старт федеральной донорской акции "Знаю! Могу! Помогаю!". Цель акции — популяризировать донорство среди молодежи: студенты смогли пополнить банк крови и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Выставка Россия. Запуск Федеральной донорской акции Знаю! Могу! Помогаю!

В павильоне Координационного центра правительства дали старт федеральной донорской акции "Знаю! Могу! Помогаю!". Цель акции — популяризировать донорство среди молодежи: студенты смогли пополнить банк крови и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку активно готовят к летнему периоду, многие павильоны поочередно закроют на техническое обслуживание.

Выставка Россия. Выступление национальных ансамблей: этнографическая фольклорная группа Мерема и государственный ансамбль песни и танца Умарина

Выставку активно готовят к летнему периоду, многие павильоны поочередно закроют на техническое обслуживание.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Актриса и продюсер Софья Эрнст прочла лекцию "Синтез народных традиций и современной культуры", поделилась историей создания проекта "Играем свадьбу" и на его примере показала, как найти баланс между аутентичностью и актуальностью.

Выставка Россия. Софья Эрнст на лекции Синтез народных традиций и современной культуры

Актриса и продюсер Софья Эрнст прочла лекцию "Синтез народных традиций и современной культуры", поделилась историей создания проекта "Играем свадьбу" и на его примере показала, как найти баланс между аутентичностью и актуальностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Этнографическая фольклорная группа "Мерема" и государственный ансамбль песни и танца "Умарина" познакомили слушателей с традиционными эрзянскими и мокшанскими песнями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Урок традиционной хореографии для начинающих от этнохореографа Ульяны Карловой получили участники мастер-класса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Гости позанимались производственной гимнастикой вместе с сенатором, трехкратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе, Героем России Александром Карелиным.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

На ВДНХ прошел Всероссийский день мордовских языков. У посетителей выставки была насыщенная программа: торжественное открытие, деловая программа, мастер-классы, выставка литературы, концерт.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Обсуждение новых вызовов современного рынка труда прошло в рамках пленарной сессии Форума национальных приоритетов "Возможности будущего: кадры".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Гостей ждали мастер-классы и дегустация котлет из баранины с фисташкой, пшеничной катанки и других блюд-хитов фестиваля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

На выставке также прошла церемония награждения победителей Национальной премии "Золотой медвежонок". Она присуждается за вклад в развитие отечественной индустрии товаров и услуг для детей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

В павильоне Координационного центра правительства дали старт федеральной донорской акции "Знаю! Могу! Помогаю!". Цель акции — популяризировать донорство среди молодежи: студенты смогли пополнить банк крови и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Выставку активно готовят к летнему периоду, многие павильоны поочередно закроют на техническое обслуживание.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Актриса и продюсер Софья Эрнст прочла лекцию "Синтез народных традиций и современной культуры", поделилась историей создания проекта "Играем свадьбу" и на его примере показала, как найти баланс между аутентичностью и актуальностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
Образовательная программа создана для студентов творческих вузов и преподавателей музыкальных школ. Лекции и мастер-классы для участников секций проводят музыканты, композиторы и артисты, участвующие в основной программе фестиваля.
Дягилевский фестиваль в 2024 году пройдет в Перми с 20 по 29 июня. Ежегодно его посещают порядка 30-40 тысяч зрителей из разных городов России и мира. Художественный руководитель мероприятия - Теодор Курентзис. Продажа билетов откроется 16 мая. В этом году в рамках фестиваля впервые в России будет исполнена опера Паскаля Дюсапена Passion, также гости услышат оперу Игоря Стравинского "Похождения повесы". Еще одним музыкальным событием станет новая режиссерская версия "Волшебной флейты" Моцарта.
Международная выставка-форум "Россия" проходит на ВДНХ в Москве с 4 ноября 2023 года до 8 июля 2024 года. Гостям представлены экспозиции 89 регионов России, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. На данный момент площадку посетило более 11 миллионов человек.
Празднование Дня весны и труда в России - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
На выставке "Россия" в Москве пройдет парад, посвященный Дню весны и труда
29 апреля, 16:56
 
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