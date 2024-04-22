Цирк, спектакли, танцы. Как проходит выставка-форум "Россия"

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка
На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка
В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.
В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.
Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.
Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.
Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".
Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".
Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.
Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.
Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".
Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".
В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.
В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.
В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".
В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".
В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".
В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".
На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.
На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.