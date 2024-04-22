https://ria.ru/20240422/vystavka-1941490355.html

Цирк, спектакли, танцы. Как проходит выставка-форум "Россия"

Цирк, спектакли, танцы. Как проходит выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 22.04.2024

Цирк, спектакли, танцы. Как проходит выставка-форум "Россия"

Посетители выставки-форума "Россия" смогли увидеть шествие "Искусство цирка", принять участие в танцевальном флешмобе и посетить концерт "Музыка в отражении... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:08

2024-04-22T17:08

2024-04-22T17:10

фото

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Посетители выставки-форума "Россия" смогли увидеть шествие "Искусство цирка", принять участие в танцевальном флешмобе и посетить концерт "Музыка в отражении истории". Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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