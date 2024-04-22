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Цирк, спектакли, танцы. Как проходит выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 22.04.2024
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17:08 22.04.2024 (обновлено: 17:10 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/vystavka-1941490355.html
Цирк, спектакли, танцы. Как проходит выставка-форум "Россия"
Цирк, спектакли, танцы. Как проходит выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 22.04.2024
Цирк, спектакли, танцы. Как проходит выставка-форум "Россия"
Посетители выставки-форума "Россия" смогли увидеть шествие "Искусство цирка", принять участие в танцевальном флешмобе и посетить концерт "Музыка в отражении... РИА Новости, 22.04.2024
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Посетители выставки-форума "Россия" смогли увидеть шествие "Искусство цирка", принять участие в танцевальном флешмобе и посетить концерт "Музыка в отражении истории". Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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96
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353
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фото, фото
Фото

Цирк, спектакли, танцы. Как проходит выставка-форум "Россия"

Читать ria.ru в
Посетители выставки-форума "Россия" смогли увидеть шествие "Искусство цирка", принять участие в танцевальном флешмобе и посетить концерт "Музыка в отражении истории". Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

Выставка Россия. Шествие Искусство цирка

На ВДНХ прошло шествие "Искусство цирка", приуроченное к Международному дню цирка

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

Выставка Россия. Шествие Искусство цирка

В нем приняли участие более двухсот акробатов, жонглеров, мимов, клоунов, гимнастов и других артистов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

Выставка Россия. Народные гулянья с Хороводами России

Гости выставки "Россия" приняли участие в настоящих народных гуляньях с песнями, хороводами и играми.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

Выставка Россия. Творческая встреча со съемочной группой и Романом Костомаровым

Посетители могли попасть на встречу с фигуристом Романом Костомаровым, Денисом Проценко, директором ГБУЗ "ММКЦ "Коммунарка" ДЗМ" и съемочной группой фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

Выставка Россия. Концерт Музыка в отражении истории

Новгородская областная филармония им. А. С. Аренского под руководством худрука и дирижера Льва Дунаева порадовала слушателей концерта "Музыка в отражении истории" известными музыкальными произведениями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

Выставка Россия. Танцевальный флешмоб

Зрители и участники танцевального флешмоба смогли спеть и станцевать под песню "Прекрасное далеко".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

Выставка Россия. Открытие спортивной программы выставки Россия: установка рекорда по массовой зарядке

В Москве установили рекорд России по самой массовой зарядке.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

Выставка Россия. Детский спектакль Финист – ясный сокол

В павильоне "Дом культуры" дети увидели спектакль "Финист – ясный сокол".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

Выставка Россия. Субботник Еловая аллея

В парке "Ростокинский акведук" прошел субботник "Еловая аллея".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

Выставка Россия. Расширенное заседание коллегии Минздрава России на тему: Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2023 году и задачах на 2024 год

На выставке "Россия" подвели итоги работы Минздрава в 2023 году и определили задачи на ближайший год.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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