Выступление национальных ансамблей и фольклорных групп на выставке "Россия"

Этнографическая фольклорная группа "Мерема" и государственный ансамбль песни и танца "Умарина" познакомили слушателей с традиционными эрзянскими и мокшанскими песнями.
Этнографическая фольклорная группа "Мерема" и государственный ансамбль песни и танца "Умарина" познакомили слушателей с традиционными эрзянскими и мокшанскими песнями.
Урок традиционной хореографии для начинающих от этнохореографа Ульяны Карловой получили участники мастер-класса.
Урок традиционной хореографии для начинающих от этнохореографа Ульяны Карловой получили участники мастер-класса.
Гости позанимались производственной гимнастикой вместе с сенатором, трехкратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе, Героем России Александром Карелиным.
Гости позанимались производственной гимнастикой вместе с сенатором, трехкратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе, Героем России Александром Карелиным.
На ВДНХ прошел Всероссийский день мордовских языков. У посетителей выставки была насыщенная программа: торжественное открытие, деловая программа, мастер-классы, выставка литературы, концерт.
На ВДНХ прошел Всероссийский день мордовских языков. У посетителей выставки была насыщенная программа: торжественное открытие, деловая программа, мастер-классы, выставка литературы, концерт.
Обсуждение новых вызовов современного рынка труда прошло в рамках пленарной сессии Форума национальных приоритетов "Возможности будущего: кадры".
Обсуждение новых вызовов современного рынка труда прошло в рамках пленарной сессии Форума национальных приоритетов "Возможности будущего: кадры".
Гостей ждали мастер-классы и дегустация котлет из баранины с фисташкой, пшеничной катанки и других блюд-хитов фестиваля.
Гостей ждали мастер-классы и дегустация котлет из баранины с фисташкой, пшеничной катанки и других блюд-хитов фестиваля.
На выставке также прошла церемония награждения победителей Национальной премии "Золотой медвежонок". Она присуждается за вклад в развитие отечественной индустрии товаров и услуг для детей.
На выставке также прошла церемония награждения победителей Национальной премии "Золотой медвежонок". Она присуждается за вклад в развитие отечественной индустрии товаров и услуг для детей.
В павильоне Координационного центра правительства дали старт федеральной донорской акции "Знаю! Могу! Помогаю!". Цель акции — популяризировать донорство среди молодежи: студенты смогли пополнить банк крови и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
В павильоне Координационного центра правительства дали старт федеральной донорской акции "Знаю! Могу! Помогаю!". Цель акции — популяризировать донорство среди молодежи: студенты смогли пополнить банк крови и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Выставку активно готовят к летнему периоду, многие павильоны поочередно закроют на техническое обслуживание.
Выставку активно готовят к летнему периоду, многие павильоны поочередно закроют на техническое обслуживание.
Актриса и продюсер Софья Эрнст лекцию "Синтез народных традиций и современной культуры", поделилась историей создания проекта "Играем свадьбу" и на его примере показала, как найти баланс между аутентичностью и актуальностью.
Актриса и продюсер Софья Эрнст лекцию "Синтез народных традиций и современной культуры", поделилась историей создания проекта "Играем свадьбу" и на его примере показала, как найти баланс между аутентичностью и актуальностью.