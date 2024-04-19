https://ria.ru/20240419/vystavka-1941006449.html

Выступление национальных ансамблей и фольклорных групп на выставке "Россия"

Выступление национальных ансамблей и фольклорных групп на выставке "Россия" - РИА Новости, 19.04.2024

Выступление национальных ансамблей и фольклорных групп на выставке "Россия"

На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошли выступления этнографических фольклорных групп, уроки по хореографии и знакомство с российской кухней. Подробности — в РИА Новости, 19.04.2024

2024-04-19T16:59

2024-04-19T16:59

2024-04-19T17:00

фото

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На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошли выступления этнографических фольклорных групп, уроки по хореографии и знакомство с российской кухней. Подробности — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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