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Выступление национальных ансамблей и фольклорных групп на выставке "Россия" - РИА Новости, 19.04.2024
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16:59 19.04.2024 (обновлено: 17:00 19.04.2024)
https://ria.ru/20240419/vystavka-1941006449.html
Выступление национальных ансамблей и фольклорных групп на выставке "Россия"
Выступление национальных ансамблей и фольклорных групп на выставке "Россия" - РИА Новости, 19.04.2024
Выступление национальных ансамблей и фольклорных групп на выставке "Россия"
На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошли выступления этнографических фольклорных групп, уроки по хореографии и знакомство с российской кухней. Подробности — в РИА Новости, 19.04.2024
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На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошли выступления этнографических фольклорных групп, уроки по хореографии и знакомство с российской кухней. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
фото, фото
Фото

Выступление национальных ансамблей и фольклорных групп на выставке "Россия"

Читать ria.ru в
На выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошли выступления этнографических фольклорных групп, уроки по хореографии и знакомство с российской кухней. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Этнографическая фольклорная группа "Мерема" и государственный ансамбль песни и танца "Умарина" познакомили слушателей с традиционными эрзянскими и мокшанскими песнями.

Выставка Россия. Выступление национальных ансамблей: этнографическая фольклорная группа Мерема и государственный ансамбль песни и танца Умарина

Этнографическая фольклорная группа "Мерема" и государственный ансамбль песни и танца "Умарина" познакомили слушателей с традиционными эрзянскими и мокшанскими песнями.

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Урок традиционной хореографии для начинающих от этнохореографа Ульяны Карловой получили участники мастер-класса.

Выставка Россия. Урок по традиционной хореографии

Урок традиционной хореографии для начинающих от этнохореографа Ульяны Карловой получили участники мастер-класса.

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Гости позанимались производственной гимнастикой вместе с сенатором, трехкратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе, Героем России Александром Карелиным.

Выставка Россия. Производственная гимнастика с участием сенатора Российской Федерации, трехкратного победителя олимпийских игр Александра Карелина

Гости позанимались производственной гимнастикой вместе с сенатором, трехкратным олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы по греко-римской борьбе, Героем России Александром Карелиным.

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На ВДНХ прошел Всероссийский день мордовских языков. У посетителей выставки была насыщенная программа: торжественное открытие, деловая программа, мастер-классы, выставка литературы, концерт.

Выставка Россия. Деловая программа Мордовские языки в информационном пространстве

На ВДНХ прошел Всероссийский день мордовских языков. У посетителей выставки была насыщенная программа: торжественное открытие, деловая программа, мастер-классы, выставка литературы, концерт.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Обсуждение новых вызовов современного рынка труда прошло в рамках пленарной сессии Форума национальных приоритетов "Возможности будущего: кадры".

Выставка Россия. Пленарная сессия Форума национальных приоритетов Возможности будущего: кадры

Обсуждение новых вызовов современного рынка труда прошло в рамках пленарной сессии Форума национальных приоритетов "Возможности будущего: кадры".

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Гостей ждали мастер-классы и дегустация котлет из баранины с фисташкой, пшеничной катанки и других блюд-хитов фестиваля.

Выставка Россия. Презентация VII Фестиваля Кухня Рязанского края

Гостей ждали мастер-классы и дегустация котлет из баранины с фисташкой, пшеничной катанки и других блюд-хитов фестиваля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке также прошла церемония награждения победителей Национальной премии "Золотой медвежонок". Она присуждается за вклад в развитие отечественной индустрии товаров и услуг для детей.

Выставка Россия. Торжественная Церемония награждения победителей Национальной премии в сфере товаров и услуг Золотой медвежонок

На выставке также прошла церемония награждения победителей Национальной премии "Золотой медвежонок". Она присуждается за вклад в развитие отечественной индустрии товаров и услуг для детей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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В павильоне Координационного центра правительства дали старт федеральной донорской акции "Знаю! Могу! Помогаю!". Цель акции — популяризировать донорство среди молодежи: студенты смогли пополнить банк крови и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Выставка Россия. Запуск Федеральной донорской акции Знаю! Могу! Помогаю!

В павильоне Координационного центра правительства дали старт федеральной донорской акции "Знаю! Могу! Помогаю!". Цель акции — популяризировать донорство среди молодежи: студенты смогли пополнить банк крови и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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Выставку активно готовят к летнему периоду, многие павильоны поочередно закроют на техническое обслуживание.

Выставка Россия. Выступление национальных ансамблей: этнографическая фольклорная группа Мерема и государственный ансамбль песни и танца Умарина

Выставку активно готовят к летнему периоду, многие павильоны поочередно закроют на техническое обслуживание.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Актриса и продюсер Софья Эрнст лекцию "Синтез народных традиций и современной культуры", поделилась историей создания проекта "Играем свадьбу" и на его примере показала, как найти баланс между аутентичностью и актуальностью.

Выставка Россия. Софья Эрнст на лекции Синтез народных традиций и современной культуры

Актриса и продюсер Софья Эрнст лекцию "Синтез народных традиций и современной культуры", поделилась историей создания проекта "Играем свадьбу" и на его примере показала, как найти баланс между аутентичностью и актуальностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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