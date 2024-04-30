https://ria.ru/20240430/peregovory-1943202023.html
Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах в Алма-Ате
Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах в Алма-Ате - РИА Новости, 30.04.2024
Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах в Алма-Ате
Армения и Азербайджан подтвердили свое участие в переговорах в Казахстане, дата их проведения будет объявлена дополнительно, сообщил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T19:28
2024-04-30T19:28
2024-04-30T19:36
в мире
азербайджан
алма-ата
армения
казахстан
касым-жомарт токаев
айбек смадияров
джейхун байрамов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103364/27/1033642707_0:220:4368:2677_1920x0_80_0_0_c1d01deac365c73b14fcdb2d9b8b2e2e.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Армения и Азербайджан подтвердили свое участие в переговорах в Казахстане, дата их проведения будет объявлена дополнительно, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров."Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении состоятся в Алматы. Обе стороны подтвердили свое участие. Дата проведения будет сообщена дополнительно", - сказал Смадияров.Идею проведения переговоров двух стран в Казахстане предложил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время недавних визитов в Армению и Азербайджан.Ранее в понедельник пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян подтвердила, что есть договоренность о встрече глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Алма-Ате.
https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html
https://ria.ru/20240426/sholts-1942512684.html
азербайджан
алма-ата
армения
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103364/27/1033642707_485:0:4368:2912_1920x0_80_0_0_f46513993ef53f67ab6f47be0e4de6d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, алма-ата, армения, казахстан, касым-жомарт токаев, айбек смадияров, джейхун байрамов
В мире, Азербайджан, Алма-Ата, Армения, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Айбек Смадияров, Джейхун Байрамов
Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах в Алма-Ате
Смадияров: Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах в Алма-Ате