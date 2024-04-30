https://ria.ru/20240430/peregovory-1943202023.html

Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах в Алма-Ате

Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах в Алма-Ате - РИА Новости, 30.04.2024

Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах в Алма-Ате

Армения и Азербайджан подтвердили свое участие в переговорах в Казахстане, дата их проведения будет объявлена дополнительно, сообщил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T19:28

2024-04-30T19:28

2024-04-30T19:36

в мире

азербайджан

алма-ата

армения

казахстан

касым-жомарт токаев

айбек смадияров

джейхун байрамов

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Армения и Азербайджан подтвердили свое участие в переговорах в Казахстане, дата их проведения будет объявлена дополнительно, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров."Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении состоятся в Алматы. Обе стороны подтвердили свое участие. Дата проведения будет сообщена дополнительно", - сказал Смадияров.Идею проведения переговоров двух стран в Казахстане предложил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время недавних визитов в Армению и Азербайджан.Ранее в понедельник пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян подтвердила, что есть договоренность о встрече глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Алма-Ате.

https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html

https://ria.ru/20240426/sholts-1942512684.html

азербайджан

алма-ата

армения

казахстан

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в мире, азербайджан, алма-ата, армения, казахстан, касым-жомарт токаев, айбек смадияров, джейхун байрамов