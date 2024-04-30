Рейтинг@Mail.ru
Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах в Алма-Ате - РИА Новости, 30.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 30.04.2024 (обновлено: 19:36 30.04.2024)
https://ria.ru/20240430/peregovory-1943202023.html
Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах в Алма-Ате
Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах в Алма-Ате - РИА Новости, 30.04.2024
Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах в Алма-Ате
Армения и Азербайджан подтвердили свое участие в переговорах в Казахстане, дата их проведения будет объявлена дополнительно, сообщил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T19:28
2024-04-30T19:36
в мире
азербайджан
алма-ата
армения
казахстан
касым-жомарт токаев
айбек смадияров
джейхун байрамов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103364/27/1033642707_0:220:4368:2677_1920x0_80_0_0_c1d01deac365c73b14fcdb2d9b8b2e2e.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Армения и Азербайджан подтвердили свое участие в переговорах в Казахстане, дата их проведения будет объявлена дополнительно, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров."Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении состоятся в Алматы. Обе стороны подтвердили свое участие. Дата проведения будет сообщена дополнительно", - сказал Смадияров.Идею проведения переговоров двух стран в Казахстане предложил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время недавних визитов в Армению и Азербайджан.Ранее в понедельник пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян подтвердила, что есть договоренность о встрече глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Алма-Ате.
https://ria.ru/20240427/sng-1942485835.html
https://ria.ru/20240426/sholts-1942512684.html
азербайджан
алма-ата
армения
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103364/27/1033642707_485:0:4368:2912_1920x0_80_0_0_f46513993ef53f67ab6f47be0e4de6d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, азербайджан, алма-ата, армения, казахстан, касым-жомарт токаев, айбек смадияров, джейхун байрамов
В мире, Азербайджан, Алма-Ата, Армения, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Айбек Смадияров, Джейхун Байрамов
Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах в Алма-Ате

Смадияров: Армения и Азербайджан подтвердили участие в переговорах в Алма-Ате

© РИА Новости / Анатолий УстиненкоАлма-Ата.
Алма-Ата. - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости / Анатолий Устиненко
Алма-Ата.. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Армения и Азербайджан подтвердили свое участие в переговорах в Казахстане, дата их проведения будет объявлена дополнительно, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
"Переговоры глав МИД Азербайджана и Армении состоятся в Алматы. Обе стороны подтвердили свое участие. Дата проведения будет сообщена дополнительно", - сказал Смадияров.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время посещения Екатерининского дворца в музее-заповеднике Царское Село
По образцу СССР. На что поставили Баку и Ереван
27 апреля, 08:00
Идею проведения переговоров двух стран в Казахстане предложил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время недавних визитов в Армению и Азербайджан.
Ранее в понедельник пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян подтвердила, что есть договоренность о встрече глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова в Алма-Ате.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Шольц прокомментировал переговоры Баку и Еревана
26 апреля, 14:58
 
В миреАзербайджанАлма-АтаАрменияКазахстанКасым-Жомарт ТокаевАйбек СмадияровДжейхун Байрамов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала