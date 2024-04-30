https://ria.ru/20240430/krokus-1943133695.html

На месте теракта в "Крокусе" началась панихида по погибшим

На месте теракта в "Крокусе" началась панихида по погибшим - РИА Новости, 30.04.2024

На месте теракта в "Крокусе" началась панихида по погибшим

На месте теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" началась панихида по погибшим, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2024

2024-04-30T12:12

2024-04-30T12:12

2024-04-30T16:21

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

московская область (подмосковье)

религия

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. На месте теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" началась панихида по погибшим, передает корреспондент РИА Новости. Заупокойную службу в сороковой день после трагедии проводит архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома. Он же служил панихиды в третий и девятый день. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор, бросали зажигательные шашки и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.По делу арестовали 12 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным СК, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении преступников оружием.Практически сразу на месте теракта появился стихийный мемориал, затем его перенесли ближе к "Крокус ЭКСПО". На девятый день состоялась памятная акция "Журавли": в память о погибших люди в разных городах России зажигали свечи на площадях.

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Панихида по погибшим при теракте в "Крокус Сити Холле" Панихида по погибшим при теракте в "Крокус сити холле", который был совершен 40 дней назад, началась на месте трагедии. 2024-04-30T12:12 true PT0M43S

Мемориал у "Крокуса" на сороковой день после трагедии На сороковой день после трагедии в "Крокус сити холле" у мемориала собираются люди, сегодня тут пройдет панихида по погибшим. 2024-04-30T12:12 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

крокус сити холл, московская область (подмосковье), религия