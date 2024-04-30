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Теракт в "Крокус Сити Холле". 40 дней после трагедии - РИА Новости, 30.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:17 30.04.2024
https://ria.ru/20240430/krokus-1943161877.html
Теракт в "Крокус Сити Холле". 40 дней после трагедии
Теракт в "Крокус Сити Холле". 40 дней после трагедии - РИА Новости, 30.04.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле". 40 дней после трагедии
В "Крокус Сити Холле", спустя 40 дней после теракта, началась панихида по погибшим. Подробности — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 30.04.2024
2024-04-30T16:17
2024-04-30T16:17
фото
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
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В "Крокус Сити Холле", спустя 40 дней после теракта, началась панихида по погибшим. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, крокус сити холл
Фото, Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл

Теракт в "Крокус Сити Холле". 40 дней после трагедии

Читать ria.ru в
В "Крокус Сити Холле", спустя 40 дней после теракта, началась панихида по погибшим. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома провел панихиду по погибшим при теракте в "Крокус Сити Холле".

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома проводит на месте трагедии панихиду по погибшим в результате теракта 22 марта 2024 года в Крокус Сити Холле

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома провел панихиду по погибшим при теракте в "Крокус Сити Холле".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Сегодня с утра люди начали собираться у стихийного мемориала возле подмосковного концертного зала.

Люди у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г.

Сегодня с утра люди начали собираться у стихийного мемориала возле подмосковного концертного зала.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Возложить цветы приехали представители Российского футбольного союза, байкеры мотоклуба Blacksmiths MC и студенты Российской таможенной академии.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома проводит на месте трагедии панихиду по погибшим в результате теракта 22 марта 2024 года в Крокус Сити Холле

Возложить цветы приехали представители Российского футбольного союза, байкеры мотоклуба Blacksmiths MC и студенты Российской таможенной академии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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3 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На месте работают подмосковные волонтеры.

Волонтеры у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта 22 марта 2024

На месте работают подмосковные волонтеры.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Фонд "Российского Красного Креста" собрал более 1,6 миллиарда рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших.

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома проводит на месте трагедии панихиду по погибшим в результате теракта 22 марта 2024 года в Крокус Сити Холле

Фонд "Российского Красного Креста" собрал более 1,6 миллиарда рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков также посетил стихийный мемориал в память о жертвах происшествия.

Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков также посетил стихийный мемориал в память о жертвах происшествия.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

"Страшная трагедия, конечно, для всех людей в нашей стране, для родственников погибших, поэтому в такой день обязательно нужно приехать и почтить память", — сказал первый вице-спикер Госдумы.

Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков (третий слева) у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла

"Страшная трагедия, конечно, для всех людей в нашей стране, для родственников погибших, поэтому в такой день обязательно нужно приехать и почтить память", — сказал первый вице-спикер Госдумы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Сорок дней назад, 22 марта 2024 года, в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько мужчин. Они расстреливали людей в упор, погибли 145 человек.

После теракта арестовали 12 фигурантов, включая четырех граждан Таджикистана.

Люди у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта 22 марта 2024

Сорок дней назад, 22 марта 2024 года, в "Крокус Сити Холл" ворвались несколько мужчин. Они расстреливали людей в упор, погибли 145 человек.

После теракта арестовали 12 фигурантов, включая четырех граждан Таджикистана.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Почти сразу у места трагедии сложился стихийный мемориал, к которому люди постоянно приносили цветы и игрушки.

Стихийный мемориал возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г.

Почти сразу у места трагедии сложился стихийный мемориал, к которому люди постоянно приносили цветы и игрушки.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 10
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Ранее, на девятый день после трагедии, состоялась акция "Журавли": жители разных российских городов зажигали свечи на площадях в память о жертвах теракта.

Молодые люди у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла в память о жертвах теракта 22 марта 2024

Ранее, на девятый день после трагедии, состоялась акция "Журавли": жители разных российских городов зажигали свечи на площадях в память о жертвах теракта.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 10
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ФотоКрокус Сити Холл
 
 
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