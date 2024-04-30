"Под угрозой все больше регионов". Как изменится тактика ВСУ
США передали Украине дальнобойный вариант ракеты ATACMS
© Фото : U.S. ArmyАмериканский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости, Давид Нармания. Западные СМИ называют ATACMS одним из ключевых видов оружия, которое США решились поставить Украине. По их мнению, именно оперативно-тактические ракеты должны изменить ситуацию на фронте. На что они способны и чем опасны — в материале РИА Новости.
Первый пакет после длительного перерыва
После одобрения палатой представителей нового транша в 61 миллиард долларов для Киева в сенате поддержали законопроект, а президент США Джо Байден подписал его практически моментально. Американские СМИ сообщали, что первые поставки удастся возобновить буквально через неделю после согласования бюрократических нюансов.
- стрелковое оружие и патроны к нему, включая калибр 12,7х99 миллиметров для борьбы с беспилотниками, а также приборы ночного видения;
- боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров;
- боеприпасы для минометов калибра 60 миллиметров;
- БМП "Брэдли", машины HMMWV и MRAP, а также транспорт для буксировки и перевозки техники;
- ПТРК типа TOW, "Джавелины" и AT-4;
- разного рода мины;
- высокоточные авиационные боеприпасы (вероятно, бомбы JDAM);
- средства противовоздушной обороны: ПЗРК "Стингер", а также ракеты RIM-7 Sea Sparrow и AIM-9M Sidewinder.
Примечательно, что Sea Saparrow задумывалась как корабельная ракета, но специально для ВСУ их модифицировали, чтобы RIM-7 можно было запускать с советских "Буков".
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew DicksonРакеты ATACMS
© AP Photo / Sgt. 1st Class Andrew Dickson
Ракеты ATACMS
Но в пакете не оказалось наиболее желанного для Киева вида вооружений — оперативно-тактических ракет ATACMS.
Не дожидаясь формальностей
Как пишет американское издание Politico, это оружие США поставили Киеву тайно — еще в марте, до того, как конгресс одобрил новый транш помощи. Информацию подтвердили в Пентагоне.
Более того, в телеграм-канале российского Министерства обороны есть информация о том, что силам ПВО с октября прошлого года удалось сбить 21 ракету этого типа. Причем десять из них были поражены на прошлой неделе.
Широкий модельный ряд
Всего существует пять вариантов этой американской твердотопливной ракеты класса "земля — земля":
- M39 (MGM-140A/ATACMS Block I) — ракета с инерциальным наведением и кассетной поражающей частью весом в 560 килограммов. Начинена 950 суббоеприпасами M74. Радиус действия — до 165 километров;
- M39A1 (MGM-140B/ATACMS Block IA) — версия похожа на предыдущую, но инерциальную систему наведения поменяли на GPS, количество кассет сократили до 275-300. Это позволило увеличить дальность до 300 километров;
- М48 (MGM-164A/ ATACMS Quick Reaction Unitary) — вариант с осколочно-фугасной головной частью WDU-18/B, которую устанавливают также на американские противокорабельные ракеты "Гарпун". Дальность — до 300 километров;
- М57 (ATACMS 2000) — еще одна версия с унитарной боеголовкой WDU-18/B с улучшенной точностью — круговое вероятное отклонение всего десять метров;
- M57E1 (ATACMS 2000 MOD) — с такой же боевой частью, как и предшественница, но еще более точная.
Средством запуска служат уже имеющиеся у ВСУ РСЗО M142 HIMARS или M270 MLRS, способные нести одну или две ракеты соответственно. Стоимость каждой колеблется от 1,3 до 1,7 миллиона долларов.
Учитывая все обстоятельства, можно предположить, что в прошлом году Украине передали старый вариант ATACMS с радиусом действия до 165 километров. А теперь в бой идут более дальнобойные версии — до 300 километров.
© AP Photo / U.S. Army/John HamiltonЗапуск американской баллистической ракеты ATACMS
© AP Photo / U.S. Army/John Hamilton
Запуск американской баллистической ракеты ATACMS
Эту гипотезу подтверждает и сообщение The Washington Post о том, что в октябре Вашингтон передал Киеву образцы с кассетной боевой частью, из которых три четверти относятся как раз к M39 — их произвели 1650 единиц. Дальнобойных ракет с кластерной БЧ — М39А1 — выпустили всего 610 штук, М48 — 176, М57 — 513, М57Е1 — 220.
Примечательно, что M39 и M39A1 уже сняты с вооружения, часть из них переделали в более современные M57E1, так что сейчас количество первых двух типов может быть существенно меньше, а последних — больше.
В зоне поражения
При этом в Вашингтоне традиционно подчеркивают, что разрешили использовать это оружие только на "украинской" территории. Тем не менее в Киеве рассчитывают, что новые поставки изменят баланс сил на фронте. Впрочем, оснований для этого немного.
© AP Photo / South Korea Defense MinistryЗапуск ракеты ATACMS
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Запуск ракеты ATACMS. Архивное фото
"Наша ПВО уже сталкивалась с этими целями, успешный опыт уничтожения ракет ATACMS есть. Но всерьез ситуацию на фронте они вряд ли изменят, они успешно уничтожались ранее. <…> Скажу больше — у наших сил ПВО уже появился опыт уничтожения практически всех имеющихся на вооружении у НАТО ракет, в том числе Storm Shadow и, как уже сказал, ATACMS", — заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
Его точку зрения разделяют эксперты. При этом, подчеркивают они, бороться с новыми ракетами нужно не только после их запуска, но и "на опережение" — поражать пусковые установки и склады.
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"Российские МиГ-29 и Су-27, вооруженные ракетами Х-31, могут спокойно уничтожать HIMARS и MLRS, — отмечал в разговоре с РИА Новости в октябре военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев. — Необходимо лишь обеспечить хорошую разведку и максимальную скорость поражения целей".
И этого, как показывают участившиеся удары по складам и пунктам дислокации украинских войск, а также уничтожение комплексов Patriot на марше, удалось добиться. Поэтому даже такое грозное оружие едва ли станет панацеей от бед ВСУ на поле боя.
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