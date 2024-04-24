https://ria.ru/20240424/gagin-1942152266.html

Российская система ПВО имеет успешный опыт уничтожения ATACMS, заявил Гагин

Российская система ПВО имеет успешный опыт уничтожения ATACMS, заявил Гагин - РИА Новости, 24.04.2024

Российская система ПВО имеет успешный опыт уничтожения ATACMS, заявил Гагин

Российская система ПВО уже имеет успешный опыт уничтожения оперативно-тактических ракет ATACMS, ситуацию на фронте они не изменят, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T21:24

2024-04-24T21:24

2024-04-24T21:24

специальная военная операция на украине

украина

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донецкая народная республика

ян гагин

нато

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская система ПВО уже имеет успешный опыт уничтожения оперативно-тактических ракет ATACMS, ситуацию на фронте они не изменят, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу. "Наша ПВО уже сталкивалась с этими целями, успешный опыт уничтожения ракет ATACMS есть. Но всерьез ситуацию на фронте они вряд ли изменят, они успешно уничтожались ранее … Скажу больше - у наших сил ПВО уже появился опыт уничтожения практических всех имеющихся на вооружении у НАТО ракет, в том числе Storm Shadow и, как уже сказал, ATACMS", - сказал Гагин. Как отметил собеседник агентства, в целом новый пакет помощи США не позволит киевскому режиму изменить ситуацию на линии соприкосновения, потому что Украина на сегодняшний день "уже не в состоянии содержать армию". "Эти средства будут распределены по разным статьям бюджета и разворованы украинскими коррумпированными чиновниками - как военными, так и гражданскими. И несмотря на кажущуюся значимость, эта сумма не изменит всерьез хода всей кампании, ведь на сегодняшний день Вооруженные силы России - самая сильная армия в мире, которая противостоит всему блоку НАТО на плацдарме под названием "Украина", как и экономика России противостоит экономикам всех стран НАТО и ЕС одновременно в этой кампании", - подчеркнул Гагин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

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украина, россия, донецкая народная республика, ян гагин, нато, министерство обороны сша, евросоюз