Рейтинг@Mail.ru
Российская система ПВО имеет успешный опыт уничтожения ATACMS, заявил Гагин - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:24 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/gagin-1942152266.html
Российская система ПВО имеет успешный опыт уничтожения ATACMS, заявил Гагин
Российская система ПВО имеет успешный опыт уничтожения ATACMS, заявил Гагин - РИА Новости, 24.04.2024
Российская система ПВО имеет успешный опыт уничтожения ATACMS, заявил Гагин
Российская система ПВО уже имеет успешный опыт уничтожения оперативно-тактических ракет ATACMS, ситуацию на фронте они не изменят, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T21:24
2024-04-24T21:24
специальная военная операция на украине
украина
россия
донецкая народная республика
ян гагин
нато
министерство обороны сша
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787261555_219:0:3860:2048_1920x0_80_0_0_f4de01f892fdb3908d1cd568859c1b99.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская система ПВО уже имеет успешный опыт уничтожения оперативно-тактических ракет ATACMS, ситуацию на фронте они не изменят, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу. "Наша ПВО уже сталкивалась с этими целями, успешный опыт уничтожения ракет ATACMS есть. Но всерьез ситуацию на фронте они вряд ли изменят, они успешно уничтожались ранее … Скажу больше - у наших сил ПВО уже появился опыт уничтожения практических всех имеющихся на вооружении у НАТО ракет, в том числе Storm Shadow и, как уже сказал, ATACMS", - сказал Гагин. Как отметил собеседник агентства, в целом новый пакет помощи США не позволит киевскому режиму изменить ситуацию на линии соприкосновения, потому что Украина на сегодняшний день "уже не в состоянии содержать армию". "Эти средства будут распределены по разным статьям бюджета и разворованы украинскими коррумпированными чиновниками - как военными, так и гражданскими. И несмотря на кажущуюся значимость, эта сумма не изменит всерьез хода всей кампании, ведь на сегодняшний день Вооруженные силы России - самая сильная армия в мире, которая противостоит всему блоку НАТО на плацдарме под названием "Украина", как и экономика России противостоит экономикам всех стран НАТО и ЕС одновременно в этой кампании", - подчеркнул Гагин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787261555_674:0:3405:2048_1920x0_80_0_0_c710fdc9a7a82faa06a0719856aac33b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, донецкая народная республика, ян гагин, нато, министерство обороны сша, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, НАТО, Министерство обороны США, Евросоюз
Российская система ПВО имеет успешный опыт уничтожения ATACMS, заявил Гагин

Советник главы ДНР Гагин: система ПВО РФ имеет успешный опыт уничтожения ATACMS

© РИА НовостиЯн Гагин
Ян Гагин - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости
Ян Гагин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российская система ПВО уже имеет успешный опыт уничтожения оперативно-тактических ракет ATACMS, ситуацию на фронте они не изменят, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
В среду Пентагон подтвердил РИА Новости передачу Украине оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности для использования, как утверждается, "в пределах суверенной украинской территории". По словам собеседника агентства, ракеты вошли в пакет военной помощи, анонсированный в марте, и в апреле оказались на Украине. СМИ сообщают, что украинцы уже дважды применили их против целей в глубоком российском тылу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Наша ПВО уже сталкивалась с этими целями, успешный опыт уничтожения ракет ATACMS есть. Но всерьез ситуацию на фронте они вряд ли изменят, они успешно уничтожались ранее … Скажу больше - у наших сил ПВО уже появился опыт уничтожения практических всех имеющихся на вооружении у НАТО ракет, в том числе Storm Shadow и, как уже сказал, ATACMS", - сказал Гагин.
Как отметил собеседник агентства, в целом новый пакет помощи США не позволит киевскому режиму изменить ситуацию на линии соприкосновения, потому что Украина на сегодняшний день "уже не в состоянии содержать армию".
"Эти средства будут распределены по разным статьям бюджета и разворованы украинскими коррумпированными чиновниками - как военными, так и гражданскими. И несмотря на кажущуюся значимость, эта сумма не изменит всерьез хода всей кампании, ведь на сегодняшний день Вооруженные силы России - самая сильная армия в мире, которая противостоит всему блоку НАТО на плацдарме под названием "Украина", как и экономика России противостоит экономикам всех стран НАТО и ЕС одновременно в этой кампании", - подчеркнул Гагин.
Изображение сгенерировано ИИ
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинНАТОМинистерство обороны СШАЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала