https://ria.ru/20240429/vozgoranie-1943035947.html

В Махачкале объяснили возгорание на стихийной свалке

В Махачкале объяснили возгорание на стихийной свалке - РИА Новости, 29.04.2024

В Махачкале объяснили возгорание на стихийной свалке

Возгорание на стихийной мусорной свалке в местности Черкес-Кутан на окраине Махачкалы вызвано повышением температуры воздуха: раскаленные куски стекла и металла РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T15:00

2024-04-29T15:00

2024-04-29T15:17

происшествия

махачкала

юсуп умавов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 29 апр - РИА Новости. Возгорание на стихийной мусорной свалке в местности Черкес-Кутан на окраине Махачкалы вызвано повышением температуры воздуха: раскаленные куски стекла и металла провоцируют тление отходов, сообщил в понедельник глава города Юсуп Умавов в Telegram-канале. Накануне Центр управления регионом Дагестана сообщил, что специалисты зафиксировали в соцсетях жалобу на дым и запах гари в поселках Агачкала и Талги в связи с возгоранием свалки в Черкес-Кутане. "Предварительная причина тления мусорных отходов связана с температурным режимом. Чаще всего на полигонах происходит стихийное возгорание, когда температура воздуха растет: раскаленные от солнца куски стекла и металла провоцируют тление мусорных отходов", - написал Умавов. По его словам, в тушении свалки задействовано 22 единицы спецтехники: экскаваторы, водовозы, бульдозеры, "Камазы", погрузчики. Очаги тления засыпают грунтом и заливают водой. Мэр отметил, что при необходимости будет привлечена дополнительная техника. В минприроды Дагестана также заявили, что возгорание вызвано погодными условиями. В ведомстве подчеркнули, что "принимаются все необходимые меры". В январе нынешнего года руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова написала в своем Telegram-канале, что сотрудники службы обследовали территорию в местности Черкес-Кутан, где образовалась стихийная свалка, и рассчитали сумму вреда, нанесенного почвам - более 20 миллиардов рублей. По ее словам, ведомство направило материалы дела в прокуратуру, чтобы привлечь допустивших правонарушение к ответственности и возместить ущерб.

https://ria.ru/20240427/pozhar-1942847984.html

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происшествия, махачкала, юсуп умавов, республика дагестан