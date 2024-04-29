Турция поддержала кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, сообщили СМИ
NOS: Турция поддержала кандидатуру премьера Нидерландов Рютте на пост главы НАТО
Марк Рютте. Архивное фото
ГААГА, 29 апр — РИА Новости. Турция поддержала кандидатуру главы правительства Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, передает NOS со ссылкой на источники в альянсе.
"Турция выразила поддержку кандидатуры уходящего в отставку премьер-министра Марка Рютте на пост главы НАТО", — говорится в сообщении.
Теперь, по данным телеканала, политику осталось получить одобрение от Венгрии, Словакии и Румынии.
В начале апреля кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО поддержали 28 из 32 стран блока. Для назначения требуется единогласная поддержка всех 32 участников объединения.
На минувшей неделе нидерландский премьер посетил с визитом Стамбул, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как писала газета Telegraaf, Рютте не стал пользоваться правительственным бортом, а полетел коммерческим рейсом за свой счет, "чтобы заручиться поддержкой" турецкого лидера.
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть пост еще 1 октября 2022-го, но в марте того же года лидеры стран альянса приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023-го на фоне событий на Украине. В июле он заявил, что продолжит возглавлять организацию еще год — до 1 октября 2024-го.
Дольше всех на посту генсека за всю историю Североатлантического альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет — с 1971 года. Столтенберг пока находится на втором месте, он управляет структурой с 2014-го.
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