https://ria.ru/20240429/nato-1943022943.html

Турция поддержала кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, сообщили СМИ

Турция поддержала кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.04.2024

Турция поддержала кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО, сообщили СМИ

Турция поддержала кандидатуру главы правительства Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, передает NOS со ссылкой на источники в альянсе. РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T13:20

2024-04-29T13:20

2024-04-29T14:51

в мире

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стамбул

марк рютте

йенс столтенберг

реджеп тайип эрдоган

нато

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ГААГА, 29 апр — РИА Новости. Турция поддержала кандидатуру главы правительства Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, передает NOS со ссылкой на источники в альянсе."Турция выразила поддержку кандидатуры уходящего в отставку премьер-министра Марка Рютте на пост главы НАТО", — говорится в сообщении.Теперь, по данным телеканала, политику осталось получить одобрение от Венгрии, Словакии и Румынии.На минувшей неделе нидерландский премьер посетил с визитом Стамбул, где встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как писала газета Telegraaf, Рютте не стал пользоваться правительственным бортом, а полетел коммерческим рейсом за свой счет, "чтобы заручиться поддержкой" турецкого лидера.Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть пост еще 1 октября 2022-го, но в марте того же года лидеры стран альянса приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023-го на фоне событий на Украине. В июле он заявил, что продолжит возглавлять организацию еще год — до 1 октября 2024-го. Дольше всех на посту генсека за всю историю Североатлантического альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет — с 1971 года. Столтенберг пока находится на втором месте, он управляет структурой с 2014-го.

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https://ria.ru/20240308/gensek-1931911522.html

https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html

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Ольга Фомченкова

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