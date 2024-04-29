https://ria.ru/20240429/den_ozkho-1942467629.html

Международный день основания Организации по запрещению химического оружия

Международный день основания Организации по запрещению химического оружия - РИА Новости, 29.04.2024

Международный день основания Организации по запрещению химического оружия

Международный день основания Организации по запрещению химического оружия (День ОЗХО) отмечается ежегодно 29 апреля. Памятная дата была провозглашена в декабре... РИА Новости, 29.04.2024

2024-04-29T01:45

2024-04-29T01:45

2024-04-29T01:45

справки

в мире

организация по запрещению химического оружия

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Международный день основания Организации по запрещению химического оружия (День ОЗХО) отмечается ежегодно 29 апреля. Памятная дата была провозглашена в декабре 2015 года на 20-й сессии Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия. Именно в этот день в 1997 году вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. Конвенция была принята в Париже (Франция) 13 января 1993 года. В ней содержится решимость "в интересах всего человечества полностью исключить возможность применения химического оружия". Государства-участники Конвенции учредили Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). ОЗХО создана для выполнения мандата Конвенции, направленного на прекращение разработки, производства, накопления, передачи и применения химического оружия, на предотвращение его повторного появления, на обеспечение ликвидации существующих запасов такого оружия, что, в свою очередь, должно избавить мир от угрозы военных действий с применением боевых отравляющих веществ. Конечная цель ОЗХО заключается в том, чтобы построить свободный от химического оружия мир на все времена и внести свой вклад в поддержание международной безопасности и стабильности, всеобщее и полное разоружение и всемирное экономическое развитие. Все государства-участники Конвенции о запрещении химического оружия автоматически становятся членами ОЗХО. В настоящее время к Конвенции о химическом оружии присоединились 193 государства. Вне ее правового поля остаются Египет, Израиль (подписал КЗХО до ее вступления в силу, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан. В государствах-членах Конвенции проживают 98% населения земного шара.В качестве руководящих органов ОЗХО учреждены: Конференция государств-участников (КГУ), Исполнительный совет (ИС) и Технический секретариат (ТС).Конференция государств-участников состоит из всех 193 государств-членов ОЗХО. Конференция собирается на очередные сессии ежегодно. Кроме того, раз в пять лет проводятся конференции по обзору действия КЗХО. Пятая конференция по рассмотрению действия Конвенции прошла 15-19 мая 2023 года. Однако государства-участники конференции не смогли согласовать итоговый документ. Исполнительный совет подотчетен КГУ и состоит из 41 члена, которые избираются сроком на два года по принципу ротации. Его возглавляет председатель, избираемый на один год. При формировании состава ИС особое внимание уделяется справедливому географическому распределению, значимости химической промышленности стран, а также политическим интересам и интересам в сфере безопасности. Места в ИС распределены между региональными группами: африканская и азиатская – по девять, восточноевропейская – пять, группа латиноамериканских стран и Карибского бассейна – семь, западноевропейские и другие государства – десять. Также имеется одно место, которое каждые два года поочередно занимают страны латиноамериканской и азиатской групп. ИС проводит регулярные сессии три раза в год.Исполнительный совет ежегодно проводит три очередные сессии. В период между очередными сессиями он вправе собираться на специальные заседания так часто, как это может потребоваться для выполнения его полномочий и функций.Технический секретариат (подотчетен ИС) возглавляет генеральный директор, назначаемый КГУ по представлению ИС сроком на четыре года с возможным продлением на один четырехлетний период.С 25 июля 2018 года гендиректором ТС является испанец Фернандо Ариас Гонсалес.В декабре 2021 года он был переназначен на второй срок (25 июля 2022 года – 24 июля 2026 года).Для содействия выполнению предмета и целей Конвенции в состав ТС входят инспекторы, научные, технические и административные сотрудники различной квалификации. ТС осуществляет проверочно-инспекционную деятельность в государствах-участниках для подтверждения выполнения положений КЗХО, оказывает содействие КГУ и ИС в реализации их функций и занимается другими задачами, порученными ему этими руководящими органами ОЗХО.Официально признали наличие химического оружия Албания, Ливия, Ирак, Индия, Россия, США, Республика Корея и Сирия. В настоящее время уничтожено 100% объявленных запасов химического оружия (72 304 метрические тонны). США в течение долгого времени были единственной страной, у которой оставался внушительный арсенал боевых отравляющих веществ. 8 июля 2023 года президент США Джо Байден объявил о завершении ликвидации американских запасов химического оружия.По данным на март 2024 года, из заявленных 97 объектов по производству химического оружия уничтожено – 74, в мирных целях используются – 23.11 октября 2013 года Организации по запрещению химического оружия присуждена Нобелевская премия мира. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, организация по запрещению химического оружия