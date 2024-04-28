https://ria.ru/20240428/spetsoperatsiya-1942915376.html

Российские военные освободили Новобахмутовку в ДНР

Российские военные освободили Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 28.04.2024

Российские военные освободили Новобахмутовку в ДНР

Российские военные взяли под контроль Новобахмутовку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 28.04.2024

2024-04-28T13:36

2024-04-28T13:36

2024-04-28T14:31

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

сергей шойгу

вооруженные силы украины

луганская народная республика

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940587370_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_c73a55cdf22a07b55d62c75ec324eca3.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Новобахмутовку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка", — говорится в публикации.Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.В министерстве также рассказали, что Центральная группировка войск отбила десять контратак противника в ДНР. ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и пять автомобилей.Бойцы Западной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в ДНР, ЛНР и Харьковской области. Также они отразили три контратаки в районе населенного пункта Новоселовское.Потери Киева составили: до 270 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, гаубицы М198 и "Мста-Б", орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" (САУ) и пушка М-46.Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ в ДНР, отбила четыре контратаки в районе Часова Яра и уничтожила до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей.Восточная группировка войск заняла более выгодные рубежи и поразила цели противника в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 85 военных, четыре пикапа, САУ PzH 2000 и "Гвоздика".Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской и Запорожской областях до 50 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу М777 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Кроме того, ВС России поразили ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области.

https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html

https://ria.ru/20240428/ukraina-1942899684.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы украины, луганская народная республика, запорожская область