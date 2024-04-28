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Российские военные освободили Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 28.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 28.04.2024 (обновлено: 14:31 28.04.2024)
https://ria.ru/20240428/spetsoperatsiya-1942915376.html
Российские военные освободили Новобахмутовку в ДНР
Российские военные освободили Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 28.04.2024
Российские военные освободили Новобахмутовку в ДНР
Российские военные взяли под контроль Новобахмутовку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 28.04.2024
2024-04-28T13:36
2024-04-28T14:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
сергей шойгу
вооруженные силы украины
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Новобахмутовку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка", — говорится в публикации.Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.В министерстве также рассказали, что Центральная группировка войск отбила десять контратак противника в ДНР. ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и пять автомобилей.Бойцы Западной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в ДНР, ЛНР и Харьковской области. Также они отразили три контратаки в районе населенного пункта Новоселовское.Потери Киева составили: до 270 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, гаубицы М198 и "Мста-Б", орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" (САУ) и пушка М-46.Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ в ДНР, отбила четыре контратаки в районе Часова Яра и уничтожила до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей.Восточная группировка войск заняла более выгодные рубежи и поразила цели противника в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 85 военных, четыре пикапа, САУ PzH 2000 и "Гвоздика".Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской и Запорожской областях до 50 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу М777 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".Кроме того, ВС России поразили ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области.
https://ria.ru/20240427/front-1942285646.html
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донецкая народная республика, безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы украины, луганская народная республика, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Запорожская область
Российские военные освободили Новобахмутовку в ДНР

Минобороны: российские военные освободили Новобахмутовку в ДНР

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Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Новобахмутовку в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Новобахмутовка", — говорится в публикации.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике
Подразделения группировки войск Центр освободили село Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике

Новобахмутовка находится к северо-западу от Авдеевки. Освобождение этого населенного пункта создает угрозу окружения частям ВСУ, обороняющим село Бердычи. Взятие последнего существенно нарушит логистику украинских войск.

Как заявил ранее на этой неделе министр обороны Сергей Шойгу, российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать ВСУ с занимаемых рубежей. Освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР, идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке.
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В министерстве также рассказали, что Центральная группировка войск отбила десять контратак противника в ДНР. ВСУ потеряли до 380 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину и пять автомобилей.
Бойцы Западной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в ДНР, ЛНР и Харьковской области. Также они отразили три контратаки в районе населенного пункта Новоселовское.
Потери Киева составили: до 270 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, гаубицы М198 и "Мста-Б", орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" (САУ) и пушка М-46.
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Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ в ДНР, отбила четыре контратаки в районе Часова Яра и уничтожила до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 17 автомобилей.
Восточная группировка войск заняла более выгодные рубежи и поразила цели противника в Запорожской области. Потери ВСУ составили до 85 военных, четыре пикапа, САУ PzH 2000 и "Гвоздика".
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской и Запорожской областях до 50 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу М777 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Кроме того, ВС России поразили ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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