https://ria.ru/20240427/sobaki-1942583566.html
"Это жестокость". Чиновники в Удмуртии пошли на радикальные меры
"Это жестокость". Чиновники в Удмуртии пошли на радикальные меры - РИА Новости, 27.04.2024
"Это жестокость". Чиновники в Удмуртии пошли на радикальные меры
Удмуртия стала десятым регионом страны, где позволят умерщвлять уличных собак и кошек. Эвтаназии подвергнут больных животных, а также проявляющих... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T08:00
2024-04-27T08:00
2024-04-27T08:03
общество
владимир бурматов
собаки
закон
госдума рф
удмуртская республика (удмуртия)
астрахань
республика бурятия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942567064_35:0:3676:2048_1920x0_80_0_0_e8c8c939b1c1cb2faaed789931441a74.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Антонина Матвеева. Удмуртия стала десятым регионом страны, где позволят умерщвлять уличных собак и кошек. Эвтаназии подвергнут больных животных, а также проявляющих "немотивированную агрессию". Зоозащитники протестуют. РИА Новости разбиралось в ситуации.Тысячи пострадавшихПроблема с бездомными животными в республике давняя. Так, в 2018-м в Ижевске стая бродячих собак едва не загрызла школьницу. Девочка получила травмы средней тяжести: две рваные раны и многочисленные гематомы.В следующем году зараженный бешенством пес покусал двоих жителей деревни Докша, затем набросился на другую собаку и ее хозяйку. А в 2021-м в столице региона несколько животных загнали прохожую на столб.Местные неоднократно жаловались: бродячие стаи разгуливают по улицам и нападают на людей."Покусали соседскую девочку — ей потом делали уколы. Родители отправили заявку в службу отлова, но результата, как видим, нет", — сообщила родственница одной из пострадавших.Удмуртия — среди лидеров по числу инцидентов с бездомными бродяжками. По данным Роспотребнадзора, за девять месяцев 2023-го там от укусов животных пострадали больше 3,3 тысячи человек, в том числе 1130 детей.Против агрессивных и больныхДепутаты республиканского парламента на заседании 23 апреля сразу в двух чтениях приняли новый закон об обращении с бездомными животными.Предусмотрен отлов животных и размещение их в пункты временного содержания на десять дней. Если за это время владелец не найдется, собаку вакцинируют, стерилизуют, промаркируют и выпустят в прежнее место обитания. Также животное могут определить в приют.А вот больных и проявляющих "немотивированную агрессию" будут усыплять — "гуманными методами". Решение об эвтаназии принимает комиссия из двух ветврачей и руководителя пункта временного содержания.Местные зоозащитники посчитали меры жестокими и организовали пикет в Ижевске. Также собрали 225 подписей под обращением к генпрокурору России с просьбой проверить правомерность принятия закона."Не предприняли мер"Волонтеры обращают внимание на пробелы в документе."Непонятно, как собираются выявлять эту немотивированную агрессию, — объясняет в беседе с РИА Новости юрист "Альянса защитников животных — Ижевск" Варвара Васильева. — Термин не закреплен ни юридически, ни научно. В итоге могут убить невинное животное".Претензии к властям такие: в регионе не предприняли все возможные меры, чтобы предотвратить бесконтрольное размножение беспризорных собак. Не создали достаточно центров бесплатной стерилизации, не наказывали недобросовестных владельцев и заводчиков.В ответ на критику принятого документа зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова указала, что новый закон — "не инструмент поголовной эвтаназии". Речь лишь об "исключении физических страданий живого существа"."Животному можно сохранить жизнь. Для этого любой благотворитель (физическое или юридическое лицо) должен официально гарантировать выделение спонсорской помощи на содержание в приюте. Или забрать его себе", — подчеркнула она.Простое решениеУдмуртия — десятый российский регион, где разрешили эвтаназию бездомных собак. До этого аналогичные законы приняли в Астраханской, Магаданской, Оренбургской и Самарской областях, Забайкальском крае, а также в Бурятии, Туве, Республике Алтай и на Чукотке.Зоозащитники возражают. В Бурятии и на Алтае из-за судебных исков действие закона приостановили. В Астраханской области тоже обратились в суд, но мораторий не объявили.По словам юриста Сергея Егорова, эвтаназия противоречит федеральному закону "Об ответственном обращении с животными". Так, в статье 16 указано, что собак, содержащихся в приютах, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий."Убийство не решит проблему. Согласно многочисленным исследованиям, если резко сокращать популяцию, она стремится восстановиться, порой в больших масштабах. То есть число бродяжек увеличится", — подчеркивает он.В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отмечает: причина таких законов — в нежелании региональных властей взять ситуацию под контроль."У нас предусмотрен ряд мер, при реализации которых решение об эвтаназии просто не имеет смысла, — пояснил он РИА Новости. — Есть система ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), регистрация и учет, штрафы за самовыгул и брошенных животных. Регионы, где это исполняют, не вводят обязательное усыпление, поскольку проблем с бездомными собаками там нет".Так, в 2021-м в Татарстане не только все грамотно реализовали, но и запустили проект "Казань без брошенных животных", в рамках которого обучают правильно обращаться с питомцами. И к концу 2023-го число нападений уменьшилось на 18 процентов.Похожая ситуация в каждом пятом регионе. Среди них — Московская, Калужская, Воронежская области, республики Марий Эл, Карелия, Приморский край и другие.
https://ria.ru/20230602/sobaki-1875541801.html
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удмуртская республика (удмуртия)
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общество, владимир бурматов, собаки, закон, госдума рф, удмуртская республика (удмуртия), астрахань, республика бурятия, кошки
Общество, Владимир Бурматов, Собаки, закон, Госдума РФ, Удмуртская Республика (Удмуртия), Астрахань, Республика Бурятия, кошки
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Антонина Матвеева. Удмуртия стала десятым регионом страны, где позволят умерщвлять уличных собак и кошек. Эвтаназии подвергнут больных животных, а также проявляющих "немотивированную агрессию". Зоозащитники протестуют. РИА Новости разбиралось в ситуации.
Проблема с бездомными животными в республике давняя. Так, в 2018-м в Ижевске стая бродячих собак едва не загрызла школьницу. Девочка получила
травмы средней тяжести: две рваные раны и многочисленные гематомы.
В следующем году зараженный бешенством пес покусал
двоих жителей деревни Докша, затем набросился на другую собаку и ее хозяйку. А в 2021-м в столице региона несколько животных загнали
прохожую на столб.
Местные неоднократно жаловались: бродячие стаи разгуливают по улицам и нападают на людей.
«
"Покусали соседскую девочку — ей потом делали уколы. Родители отправили заявку в службу отлова, но результата, как видим, нет", — сообщила родственница одной из пострадавших.
Удмуртия — среди лидеров по числу инцидентов с бездомными бродяжками. По данным
Роспотребнадзора, за девять месяцев 2023-го там от укусов животных пострадали больше 3,3 тысячи человек, в том числе 1130 детей.
Против агрессивных и больных
Депутаты республиканского парламента на заседании 23 апреля сразу в двух чтениях приняли новый закон об обращении с бездомными животными.
Предусмотрен отлов животных и размещение их в пункты временного содержания на десять дней. Если за это время владелец не найдется, собаку вакцинируют, стерилизуют, промаркируют и выпустят в прежнее место обитания. Также животное могут определить в приют.
А вот больных и проявляющих "немотивированную агрессию" будут усыплять — "гуманными методами". Решение об эвтаназии принимает комиссия из двух ветврачей и руководителя пункта временного содержания.
Местные зоозащитники посчитали меры жестокими и организовали
пикет в Ижевске. Также собрали 225 подписей под обращением к генпрокурору России с просьбой проверить правомерность принятия закона.
Волонтеры обращают внимание на пробелы в документе.
«
"Непонятно, как собираются выявлять эту немотивированную агрессию, — объясняет в беседе с РИА Новости юрист "Альянса защитников животных — Ижевск" Варвара Васильева. — Термин не закреплен ни юридически, ни научно. В итоге могут убить невинное животное".
Претензии к властям такие: в регионе не предприняли все возможные меры, чтобы предотвратить бесконтрольное размножение беспризорных собак. Не создали достаточно центров бесплатной стерилизации, не наказывали недобросовестных владельцев и заводчиков.
В ответ на критику принятого документа зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова указала
, что новый закон — "не инструмент поголовной эвтаназии". Речь лишь об "исключении физических страданий живого существа".
"Животному можно сохранить жизнь. Для этого любой благотворитель (физическое или юридическое лицо) должен официально гарантировать выделение спонсорской помощи на содержание в приюте. Или забрать его себе", — подчеркнула она.
Удмуртия — десятый российский регион, где разрешили эвтаназию бездомных собак. До этого аналогичные законы приняли в Астраханской, Магаданской, Оренбургской и Самарской областях, Забайкальском крае, а также в Бурятии, Туве, Республике Алтай и на Чукотке.
Зоозащитники возражают. В Бурятии и на Алтае из-за судебных исков действие закона приостановили. В Астраханской области тоже обратились в суд, но мораторий не объявили.
По словам юриста Сергея Егорова, эвтаназия противоречит федеральному закону "Об ответственном обращении с животными". Так, в статье 16 указано, что собак, содержащихся в приютах, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий.
"Убийство не решит проблему. Согласно многочисленным исследованиям, если резко сокращать популяцию, она стремится восстановиться, порой в больших масштабах. То есть число бродяжек увеличится", — подчеркивает он.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отмечает: причина таких законов — в нежелании региональных властей взять ситуацию под контроль.
«
"У нас предусмотрен ряд мер, при реализации которых решение об эвтаназии просто не имеет смысла, — пояснил он РИА Новости. — Есть система ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), регистрация и учет, штрафы за самовыгул и брошенных животных. Регионы, где это исполняют, не вводят обязательное усыпление, поскольку проблем с бездомными собаками там нет".
Так, в 2021-м в Татарстане не только все грамотно реализовали
, но и запустили проект "Казань без брошенных животных", в рамках которого обучают правильно обращаться с питомцами. И к концу 2023-го число нападений уменьшилось
на 18 процентов.
Похожая ситуация в каждом пятом регионе. Среди них — Московская, Калужская, Воронежская области, республики Марий Эл, Карелия, Приморский край и другие.