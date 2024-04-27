https://ria.ru/20240427/sobaki-1942583566.html

"Это жестокость". Чиновники в Удмуртии пошли на радикальные меры

"Это жестокость". Чиновники в Удмуртии пошли на радикальные меры - РИА Новости, 27.04.2024

"Это жестокость". Чиновники в Удмуртии пошли на радикальные меры

Удмуртия стала десятым регионом страны, где позволят умерщвлять уличных собак и кошек. Эвтаназии подвергнут больных животных, а также проявляющих... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T08:00

2024-04-27T08:00

2024-04-27T08:03

общество

владимир бурматов

собаки

закон

госдума рф

удмуртская республика (удмуртия)

астрахань

республика бурятия

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости, Антонина Матвеева. Удмуртия стала десятым регионом страны, где позволят умерщвлять уличных собак и кошек. Эвтаназии подвергнут больных животных, а также проявляющих "немотивированную агрессию". Зоозащитники протестуют. РИА Новости разбиралось в ситуации.Тысячи пострадавшихПроблема с бездомными животными в республике давняя. Так, в 2018-м в Ижевске стая бродячих собак едва не загрызла школьницу. Девочка получила травмы средней тяжести: две рваные раны и многочисленные гематомы.В следующем году зараженный бешенством пес покусал двоих жителей деревни Докша, затем набросился на другую собаку и ее хозяйку. А в 2021-м в столице региона несколько животных загнали прохожую на столб.Местные неоднократно жаловались: бродячие стаи разгуливают по улицам и нападают на людей."Покусали соседскую девочку — ей потом делали уколы. Родители отправили заявку в службу отлова, но результата, как видим, нет", — сообщила родственница одной из пострадавших.Удмуртия — среди лидеров по числу инцидентов с бездомными бродяжками. По данным Роспотребнадзора, за девять месяцев 2023-го там от укусов животных пострадали больше 3,3 тысячи человек, в том числе 1130 детей.Против агрессивных и больныхДепутаты республиканского парламента на заседании 23 апреля сразу в двух чтениях приняли новый закон об обращении с бездомными животными.Предусмотрен отлов животных и размещение их в пункты временного содержания на десять дней. Если за это время владелец не найдется, собаку вакцинируют, стерилизуют, промаркируют и выпустят в прежнее место обитания. Также животное могут определить в приют.А вот больных и проявляющих "немотивированную агрессию" будут усыплять — "гуманными методами". Решение об эвтаназии принимает комиссия из двух ветврачей и руководителя пункта временного содержания.Местные зоозащитники посчитали меры жестокими и организовали пикет в Ижевске. Также собрали 225 подписей под обращением к генпрокурору России с просьбой проверить правомерность принятия закона."Не предприняли мер"Волонтеры обращают внимание на пробелы в документе."Непонятно, как собираются выявлять эту немотивированную агрессию, — объясняет в беседе с РИА Новости юрист "Альянса защитников животных — Ижевск" Варвара Васильева. — Термин не закреплен ни юридически, ни научно. В итоге могут убить невинное животное".Претензии к властям такие: в регионе не предприняли все возможные меры, чтобы предотвратить бесконтрольное размножение беспризорных собак. Не создали достаточно центров бесплатной стерилизации, не наказывали недобросовестных владельцев и заводчиков.В ответ на критику принятого документа зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова указала, что новый закон — "не инструмент поголовной эвтаназии". Речь лишь об "исключении физических страданий живого существа"."Животному можно сохранить жизнь. Для этого любой благотворитель (физическое или юридическое лицо) должен официально гарантировать выделение спонсорской помощи на содержание в приюте. Или забрать его себе", — подчеркнула она.Простое решениеУдмуртия — десятый российский регион, где разрешили эвтаназию бездомных собак. До этого аналогичные законы приняли в Астраханской, Магаданской, Оренбургской и Самарской областях, Забайкальском крае, а также в Бурятии, Туве, Республике Алтай и на Чукотке.Зоозащитники возражают. В Бурятии и на Алтае из-за судебных исков действие закона приостановили. В Астраханской области тоже обратились в суд, но мораторий не объявили.По словам юриста Сергея Егорова, эвтаназия противоречит федеральному закону "Об ответственном обращении с животными". Так, в статье 16 указано, что собак, содержащихся в приютах, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий."Убийство не решит проблему. Согласно многочисленным исследованиям, если резко сокращать популяцию, она стремится восстановиться, порой в больших масштабах. То есть число бродяжек увеличится", — подчеркивает он.В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов отмечает: причина таких законов — в нежелании региональных властей взять ситуацию под контроль."У нас предусмотрен ряд мер, при реализации которых решение об эвтаназии просто не имеет смысла, — пояснил он РИА Новости. — Есть система ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), регистрация и учет, штрафы за самовыгул и брошенных животных. Регионы, где это исполняют, не вводят обязательное усыпление, поскольку проблем с бездомными собаками там нет".Так, в 2021-м в Татарстане не только все грамотно реализовали, но и запустили проект "Казань без брошенных животных", в рамках которого обучают правильно обращаться с питомцами. И к концу 2023-го число нападений уменьшилось на 18 процентов.Похожая ситуация в каждом пятом регионе. Среди них — Московская, Калужская, Воронежская области, республики Марий Эл, Карелия, Приморский край и другие.

https://ria.ru/20230602/sobaki-1875541801.html

https://ria.ru/20240214/zhivotnye-1927165936.html

удмуртская республика (удмуртия)

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общество, владимир бурматов, собаки, закон, госдума рф, удмуртская республика (удмуртия), астрахань, республика бурятия, кошки