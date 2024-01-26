https://ria.ru/20240126/sobaki-1923500326.html

"Смертей будет больше". В Бурятии решают судьбу самых беззащитных

"Смертей будет больше". В Бурятии решают судьбу самых беззащитных - РИА Новости, 26.01.2024

"Смертей будет больше". В Бурятии решают судьбу самых беззащитных

Власти Бурятии начали уничтожать бездомных собак. Зоозащитники пытаются спасти четвероногих, однако по новому региональному закону полностью их обезопасить... РИА Новости, 26.01.2024

2024-01-26T08:00

2024-01-26T08:00

2024-01-26T13:52

республика бурятия

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общество

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собаки

бездомные животные

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости, Дарья Юдкина. Власти Бурятии начали уничтожать бездомных собак. Зоозащитники пытаются спасти четвероногих, однако по новому региональному закону полностью их обезопасить невозможно. Тем более что в массовом умерщвлении заинтересованы некоторые организации. О ситуации в регионе — в материале РИА Новости.Собачий рейдБурятия стала первым субъектом, где легализовали эвтаназию животных. Меру объясняли участившимися нападениями собак, особенно в Улан-Удэ. А на решение проблемы выделили более 27 миллионов рублей.Три тендера на эту сумму выиграло ООО "ЦАСС". Причем других кандидатов на "выполнение мероприятий" не было.Эта организация напрямую работает с мэрией с 2019-го. Тогда же на сотрудников компании стали массово жаловаться местные жители. По их словам, отловщики использовали дротики с ядом, из-за чего собаки умирали в муках. Некоторые горожане утверждали, что работники неоднократно пытались похитить домашних животных, дабы "улучшить показатели".Зоозащитники несколько раз обращались в прокуратуру. Однако правоохранительные органы так и не возбудили дело. В свою очередь, гендиректор Владимир Галсанов обвинения отрицал, ссылаясь на происки конкурентов.Согласно заключенным на 2024-й контрактам, фирма обязуется выловить около трех тысяч собак в Октябрьском и Железнодорожном районах. А вот минимальное число особей в Советском районе не уточняется.К работам по договору приступают с 1 января. Сначала четвероногие должны быть на передержке 30 дней. Если за это время им не находят новых хозяев, то на 31-й — умерщвляют в специальном пункте временного содержания.Но первые жертвы появились раньше установленного срока.Обо всем зналиНа территории приюта "Ананда" 10 января умертвили 18 собак. Как выяснило РИА Новости, именно там действовал пункт временного содержания животных."Он существует на бумаге, но не работает, так как у ООО "Ананда" сейчас нет контрактов на отлов", — объясняет управляющая Наргиза Муминова.Она уверяет, что директору приюта — Вячеславу Самбуеву — предписали передать животных Управлению ветеринарии Республики Бурятия, чьи сотрудники в итоге и провели эвтаназию.Контракт у "Ананды" действительно закончился в декабре 2023-го. Однако чиновники заявляют, что пункт работать не перестал. Более того, по их словам, Самбуев собственноручно оформил заявку на умерщвление.Директор приюта, в свою очередь, утверждает, что о приезде сотрудников Управления не знал.Начальник Управления ветеринарии Республики Бурятия Амгалан Дармаев на вопросы РИА Новости на момент публикации материала не ответил."Не были бесхозными"Инцидент возмутил общественность. "Собаки находились в ветеринарном блоке и проходили лечение перед тем, как их заберут домой. То есть они не были бесхозными, — отмечает юрист Сергей Егоров, представляющий интересы зоозащитников в суде. — Кроме того, их нельзя умерщвлять на территории приюта, это противоречит федеральному закону об ответственном обращении с животными".Волонтеры стали не только увозить питомцев в другие города, но и массово переписывать на себя оставшихся в приюте. Это единственный легальный способ их спасти.В некоторых случаях, согласно региональному закону, животное могут убить незамедлительно. Например, если собака неизлечимо больна."Это уже определяют сотрудники отлова. Больше всего мы боимся, что они начнут усыплять собак без разбора, а в отчетах указывать, что те были больными или ранеными. Доказать их вину будет очень сложно", — говорит руководитель фонда "Собака счастья" Дарья Зайцева.Если же установили "наличие немотивированной агрессивности", умерщвление возможно на 11-й день с момента отлова.Кто считается агрессивным — определяют регионы, поясняет в беседе с РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов."Все сильно зависит от обстоятельств, в которых находится питомец. Это и климат, и географическое положение, и плотность населения, — перечисляет депутат. — В любом случае это могут установить только ветеринары и кинологи, причем специальными методами".Бурятские чиновники же ссылаются на выдержку из республиканского закона: агрессивное животное "не откликается, не подходит к человеку, старается вырваться из вольера, не принимает корм". Об экспертизе в документе ни слова.То есть, по мнению Бурматова, власти пошли по простому и неэффективному пути. О чем свидетельствует опыт других субъектов.Комплексный подходС 2022-го в соседней с Бурятией Иркутской области действует четкий алгоритм работы с бездомными животными. Сначала кинолог приюта проверяет наличие немотивированной агрессии. Проводит несколько тестов: на доверие незнакомому человеку, на реакцию на неожиданные громкие звуки. За каждый этап начисляют баллы. Если же конечный результат спорный, пса через некоторое время проверяют повторно.Но окончательный вердикт выносит комиссия из трех человек. Агрессивных оставляют в приюте пожизненно.Аналогично поступили в 2021 году в Татарстане. Кроме того, там запустили проект "Казань без брошенных животных", в рамках которого обучают людей правильно обращаться с питомцами. В итоге к концу 2023-го число нападений уменьшилось на 18 процентов."В Бурятии же просветительскую работу не вели. Приняли лишь закон о регистрации животных, ввели штрафы за самовыгул. Программа ОСВВ ("Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат") проработала там всего два года, а затем постановили пожизненно содержать всех отловленных собак в приютах. А с недавних пор — умерщвлять", — рассказывает юрист Егоров.Волонтеры подали иск к Hapoднoму хypaлу (парламенту) с требованием отменить закон об эвтаназии. Разбирательство началось 17 января."Мы увидели, чем аргументируют принятие закона местные власти. В основном они ссылаются на то, что эти меры (эвтаназия) необходимы для воспитания в людях ответственного отношения к животным. Мы с этим, естественно, в корне не согласны", — подчеркивает зоозащитница Дарья Зайцева.Стороны готовятся к следующему слушанию, намеченному на 6 февраля. Возможно, тогда и решится судьба всех бездомных собак в регионе.

https://ria.ru/20231216/zhivotnye-1916077729.html

https://ria.ru/20240117/sobaki-1921700933.html

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республика бурятия, владимир бурматов, общество, сергей егоров, иркутская область, животные, собаки, бездомные животные, зоозащита