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В МИД объяснили более тщательные проверки въезжающих в Россию иностранцев - РИА Новости, 27.04.2024
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21:41 27.04.2024 (обновлено: 22:01 27.04.2024)
https://ria.ru/20240427/mid-1942853888.html
В МИД объяснили более тщательные проверки въезжающих в Россию иностранцев
В МИД объяснили более тщательные проверки въезжающих в Россию иностранцев - РИА Новости, 27.04.2024
В МИД объяснили более тщательные проверки въезжающих в Россию иностранцев
Россия принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложностей прохождения иностранцами российской границы, усиленные меры безопасности на пунктах... РИА Новости, 27.04.2024
2024-04-27T21:41
2024-04-27T22:01
россия
в мире
таджикистан
душанбе
семен григорьев
мария захарова
крокус сити холл
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Россия принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложностей прохождения иностранцами российской границы, усиленные меры безопасности на пунктах пропуска носят временный характер и не зависят от гражданства въезжающих, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В связи с этим на пунктах пропуска через государственную границу, в том числе в ряде аэропортов, наблюдаются задержки при прохождении паспортного контроля. Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.Она добавила, что Россия рассчитывает на понимание. "Особо подчеркиваем, что такие шаги носят временный характер и предпринимаются безотносительно к национальной принадлежности въезжающих лиц", - отметила Захарова.По ее словам, "изменений в перечень оснований для наложения запрета на въезд в Российскую Федерацию не вносилось, дополнительные препятствия для пересечения государственной границы иностранными гражданами при условии наличия всех необходимых документов отсутствуют".Ранее в МИД Таджикистана сообщили российскому послу в Душанбе Семену Григорьеву, что республика обеспокоена проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются ее граждане при пересечении границы РФ. Позже Захарова отметила, что трудности с переходом сухопутной границы России и Казахстана иностранными гражданами связаны с повышением мер безопасности из-за сохранения террористической угрозы, возникшей после теракта в "Крокус сити холле".
https://ria.ru/20240427/granitsa-1942845475.html
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россия, в мире, таджикистан, душанбе, семен григорьев, мария захарова, крокус сити холл
Россия, В мире, Таджикистан, Душанбе, Семен Григорьев, Мария Захарова, Крокус Сити Холл
В МИД объяснили более тщательные проверки въезжающих в Россию иностранцев

МИД: Россия принимает все меры для разрешения сложностей прохождения границы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Россия принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложностей прохождения иностранцами российской границы, усиленные меры безопасности на пунктах пропуска носят временный характер и не зависят от гражданства въезжающих, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«
"В связи с этим на пунктах пропуска через государственную границу, в том числе в ряде аэропортов, наблюдаются задержки при прохождении паспортного контроля. Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
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Она добавила, что Россия рассчитывает на понимание. "Особо подчеркиваем, что такие шаги носят временный характер и предпринимаются безотносительно к национальной принадлежности въезжающих лиц", - отметила Захарова.
По ее словам, "изменений в перечень оснований для наложения запрета на въезд в Российскую Федерацию не вносилось, дополнительные препятствия для пересечения государственной границы иностранными гражданами при условии наличия всех необходимых документов отсутствуют".
Ранее в МИД Таджикистана сообщили российскому послу в Душанбе Семену Григорьеву, что республика обеспокоена проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются ее граждане при пересечении границы РФ. Позже Захарова отметила, что трудности с переходом сухопутной границы России и Казахстана иностранными гражданами связаны с повышением мер безопасности из-за сохранения террористической угрозы, возникшей после теракта в "Крокус сити холле".
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РоссияВ миреТаджикистанДушанбеСемен ГригорьевМария ЗахароваКрокус Сити Холл
 
 
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