https://ria.ru/20240427/mid-1942853888.html

В МИД объяснили более тщательные проверки въезжающих в Россию иностранцев

В МИД объяснили более тщательные проверки въезжающих в Россию иностранцев - РИА Новости, 27.04.2024

В МИД объяснили более тщательные проверки въезжающих в Россию иностранцев

Россия принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложностей прохождения иностранцами российской границы, усиленные меры безопасности на пунктах... РИА Новости, 27.04.2024

2024-04-27T21:41

2024-04-27T21:41

2024-04-27T22:01

россия

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таджикистан

душанбе

семен григорьев

мария захарова

крокус сити холл

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Россия принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложностей прохождения иностранцами российской границы, усиленные меры безопасности на пунктах пропуска носят временный характер и не зависят от гражданства въезжающих, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В связи с этим на пунктах пропуска через государственную границу, в том числе в ряде аэропортов, наблюдаются задержки при прохождении паспортного контроля. Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.Она добавила, что Россия рассчитывает на понимание. "Особо подчеркиваем, что такие шаги носят временный характер и предпринимаются безотносительно к национальной принадлежности въезжающих лиц", - отметила Захарова.По ее словам, "изменений в перечень оснований для наложения запрета на въезд в Российскую Федерацию не вносилось, дополнительные препятствия для пересечения государственной границы иностранными гражданами при условии наличия всех необходимых документов отсутствуют".Ранее в МИД Таджикистана сообщили российскому послу в Душанбе Семену Григорьеву, что республика обеспокоена проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются ее граждане при пересечении границы РФ. Позже Захарова отметила, что трудности с переходом сухопутной границы России и Казахстана иностранными гражданами связаны с повышением мер безопасности из-за сохранения террористической угрозы, возникшей после теракта в "Крокус сити холле".

https://ria.ru/20240427/granitsa-1942845475.html

https://ria.ru/20240425/zona-1942343436.html

россия

таджикистан

душанбе

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россия, в мире, таджикистан, душанбе, семен григорьев, мария захарова, крокус сити холл