В МИД объяснили более тщательные проверки въезжающих в Россию иностранцев
МИД: Россия принимает все меры для разрешения сложностей прохождения границы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Россия принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложностей прохождения иностранцами российской границы, усиленные меры безопасности на пунктах пропуска носят временный характер и не зависят от гражданства въезжающих, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"В связи с этим на пунктах пропуска через государственную границу, в том числе в ряде аэропортов, наблюдаются задержки при прохождении паспортного контроля. Российская сторона принимает исчерпывающие меры для скорейшего разрешения сложившейся ситуации", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.
Она добавила, что Россия рассчитывает на понимание. "Особо подчеркиваем, что такие шаги носят временный характер и предпринимаются безотносительно к национальной принадлежности въезжающих лиц", - отметила Захарова.
По ее словам, "изменений в перечень оснований для наложения запрета на въезд в Российскую Федерацию не вносилось, дополнительные препятствия для пересечения государственной границы иностранными гражданами при условии наличия всех необходимых документов отсутствуют".
Ранее в МИД Таджикистана сообщили российскому послу в Душанбе Семену Григорьеву, что республика обеспокоена проблемами, с которыми последние несколько недель сталкиваются ее граждане при пересечении границы РФ. Позже Захарова отметила, что трудности с переходом сухопутной границы России и Казахстана иностранными гражданами связаны с повышением мер безопасности из-за сохранения террористической угрозы, возникшей после теракта в "Крокус сити холле".