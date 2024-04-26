https://ria.ru/20240426/ukraina-1942614639.html

На Украине готовятся к негативному развитию событий, предположили в Раде

На Украине готовятся к негативному развитию событий, предположили в Раде - РИА Новости, 26.04.2024

На Украине готовятся к негативному развитию событий, предположили в Раде

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что киевские власти ожидают крайне негативного РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T19:52

2024-04-26T19:52

2024-04-26T19:52

специальная военная операция на украине

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александр дубинский

верховная рада украины

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что киевские власти ожидают крайне негативного развития событий в стране в мае, о чем, по его мнению, свидетельствует усиливающаяся цензура в отношении соцсетей. "...прямое вмешательство США в цензуру на Украине (запрос Apple к Telegram) – говорит о том, что зарубежные консультанты готовятся к резкому ухудшению ситуации в информационной сфере. Поэтому задействуются ранее немыслимые в демократических странах инструменты. Исходя из их масштабов – угроза огромная", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По мнению депутата, речь может идти о массовой принудительной мобилизации или об обрушении фронта. Ранее основатель Telegram Павел Дуров анонсировал возможные изменения в контенте новостных каналов для пользователей, заходящих в Telegram на iPhone с украинских SIM-карт. По его словам, к руководству компании обратились с соответствующей просьбой представители Apple. Ранее СМИ со ссылкой на руководителя украинского центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко сообщили, что на Украине готовят законопроект "о регулировании дезинформации и пропаганды" в медиа и соцсетях, в том числе в YouTube и TikTok. Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов ранее заявил, что, основываясь на анализе собственных данных с линии боевого соприкосновения, заявил, в конце мая – июне ВСУ "должны посыпаться" на нескольких участках фронта.

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938300974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, александр дубинский, верховная рада украины