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На Украине готовятся к негативному развитию событий, предположили в Раде - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/ukraina-1942614639.html
На Украине готовятся к негативному развитию событий, предположили в Раде
На Украине готовятся к негативному развитию событий, предположили в Раде - РИА Новости, 26.04.2024
На Украине готовятся к негативному развитию событий, предположили в Раде
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что киевские власти ожидают крайне негативного РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T19:52
2024-04-26T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что киевские власти ожидают крайне негативного развития событий в стране в мае, о чем, по его мнению, свидетельствует усиливающаяся цензура в отношении соцсетей. "...прямое вмешательство США в цензуру на Украине (запрос Apple к Telegram) – говорит о том, что зарубежные консультанты готовятся к резкому ухудшению ситуации в информационной сфере. Поэтому задействуются ранее немыслимые в демократических странах инструменты. Исходя из их масштабов – угроза огромная", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По мнению депутата, речь может идти о массовой принудительной мобилизации или об обрушении фронта. Ранее основатель Telegram Павел Дуров анонсировал возможные изменения в контенте новостных каналов для пользователей, заходящих в Telegram на iPhone с украинских SIM-карт. По его словам, к руководству компании обратились с соответствующей просьбой представители Apple. Ранее СМИ со ссылкой на руководителя украинского центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко сообщили, что на Украине готовят законопроект "о регулировании дезинформации и пропаганды" в медиа и соцсетях, в том числе в YouTube и TikTok. Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов ранее заявил, что, основываясь на анализе собственных данных с линии боевого соприкосновения, заявил, в конце мая – июне ВСУ "должны посыпаться" на нескольких участках фронта.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
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в мире, украина, александр дубинский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
На Украине готовятся к негативному развитию событий, предположили в Раде

Дубинский: в Киеве ожидают негативного развития событий и усиливают цензуру

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что киевские власти ожидают крайне негативного развития событий в стране в мае, о чем, по его мнению, свидетельствует усиливающаяся цензура в отношении соцсетей.
"...прямое вмешательство США в цензуру на Украине (запрос Apple к Telegram) – говорит о том, что зарубежные консультанты готовятся к резкому ухудшению ситуации в информационной сфере. Поэтому задействуются ранее немыслимые в демократических странах инструменты. Исходя из их масштабов – угроза огромная", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По мнению депутата, речь может идти о массовой принудительной мобилизации или об обрушении фронта.
Изображение сгенерировано ИИ
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России
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Ранее основатель Telegram Павел Дуров анонсировал возможные изменения в контенте новостных каналов для пользователей, заходящих в Telegram на iPhone с украинских SIM-карт. По его словам, к руководству компании обратились с соответствующей просьбой представители Apple.
Ранее СМИ со ссылкой на руководителя украинского центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко сообщили, что на Украине готовят законопроект "о регулировании дезинформации и пропаганды" в медиа и соцсетях, в том числе в YouTube и TikTok.
Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов ранее заявил, что, основываясь на анализе собственных данных с линии боевого соприкосновения, заявил, в конце мая – июне ВСУ "должны посыпаться" на нескольких участках фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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