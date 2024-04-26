На Украине готовятся к негативному развитию событий, предположили в Раде
Дубинский: в Киеве ожидают негативного развития событий и усиливают цензуру
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что киевские власти ожидают крайне негативного развития событий в стране в мае, о чем, по его мнению, свидетельствует усиливающаяся цензура в отношении соцсетей.
"...прямое вмешательство США в цензуру на Украине (запрос Apple к Telegram) – говорит о том, что зарубежные консультанты готовятся к резкому ухудшению ситуации в информационной сфере. Поэтому задействуются ранее немыслимые в демократических странах инструменты. Исходя из их масштабов – угроза огромная", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По мнению депутата, речь может идти о массовой принудительной мобилизации или об обрушении фронта.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров анонсировал возможные изменения в контенте новостных каналов для пользователей, заходящих в Telegram на iPhone с украинских SIM-карт. По его словам, к руководству компании обратились с соответствующей просьбой представители Apple.
Ранее СМИ со ссылкой на руководителя украинского центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрея Коваленко сообщили, что на Украине готовят законопроект "о регулировании дезинформации и пропаганды" в медиа и соцсетях, в том числе в YouTube и TikTok.
Замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов ранее заявил, что, основываясь на анализе собственных данных с линии боевого соприкосновения, заявил, в конце мая – июне ВСУ "должны посыпаться" на нескольких участках фронта.