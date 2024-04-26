https://ria.ru/20240426/shoygu-1942469221.html

Шойгу провел переговоры с министром обороны Китая

Шойгу провел переговоры с министром обороны Китая - РИА Новости, 26.04.2024

Шойгу провел переговоры с министром обороны Китая

Взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере, совместная оперативная и боевая подготовка военнослужащих двух стран вносят существенный вклад в поддержание... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:33

2024-04-26T12:33

2024-04-26T12:33

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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере, совместная оперативная и боевая подготовка военнослужащих двух стран вносят существенный вклад в поддержание глобальной и региональной стабильности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Российско-китайское военное сотрудничество - важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности. Регулярно проводим совместную оперативную и боевую подготовку на суше, море и в воздухе, успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной степени сложности", - сказал Шойгу в ходе рабочей встречи с министром обороны КНР Дун Цзюнем. Переговоры прошли на полях совещания министров обороны стран-участниц ШОС в Астане. Шойгу отметил, что "военно-политическая обстановка в мире не становится спокойнее". "Возникают новые и обостряются старые очаги напряженности. По сути, это результат геополитических авантюр, эгоистичных неоколониальных действий Запада", - сказал он. По его оценке, "на контрасте с общей тревожной ситуацией планомерно выстраивается российско-китайское всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие". Дружественные отношения России и Китая, сказал Шойгу "сохраняют высокую динамику развития, расширяются по всем направлениям и без преувеличения находятся на беспрецедентном уровне". Он отметил, что ключевую роль в укреплении стратегических связей играют доверительные контакты президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. "Настроены на реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей", - сказал министр, отметив, что подходы двух стран "к принципиальным вопросам современного миропорядка и актуальным международным проблемам совпадают или близки". "На своем примере Россия и Китай демонстрируют новую модель межгосударственных связей. В ее основе - равноправный, доверительный диалог, учёт коренных интересов друг друга", - подчеркнул российский министр. Обращаясь к коллеге, он сказал, что рассчитывает "на самое тесное и плодотворное сотрудничество". "Убежден, что сегодняшние переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайского стратегического партнёрства в оборонной сфере", - резюмировал Шойгу.

https://ria.ru/20240426/blinken-1942459458.html

https://ria.ru/20240426/kitay-1942396837.html

https://ria.ru/20231108/kitay-1908104541.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, москва, сергей шойгу, дун цзюнь, владимир путин, шос, в мире